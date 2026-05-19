Stellantis lance le projet E-Car : une petite électrique européenne à moins de 15 000 euros

On en dit quoi ?



C'est quand même un gros virage pour un groupe qui avait pas mal délaissé l'entrée de gamme électrique au profit des SUV plus margés. Le pari de Pomigliano est intéressant : montrer qu'on peut produire de la citadine électrique en Europe à un prix décent, sans simplement importer des véhicules de partenariats chinois. Reste un détail qui n'en est pas un : 2028, c'est loin en fait. D'ici là, les Chinois auront sorti plusieurs générations de modèles à 12 000 euros, et Renault aura installé sa Twingo électrique sur le marché. Le projet est donc bon sur le papier, mais Stellantis joue gros à arriver troisième sur un segment où le premier raflera toute l'attention médiatique. Mais bon, le groupe n'a pas le choix, et on a quand même hâte de voir ce qui sortira concrètement des usines sour ce projet ambitieux.