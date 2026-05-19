Stellantis lance le projet E-Car : une petite électrique européenne à moins de 15 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Stellantis a officialisé son projet E-Car, une petite voiture électrique made in Europe sous la barre des 15 000 euros. La production démarrera en 2028 à Pomigliano d'Arco, en Italie, là où sort déjà la Fiat Panda. Plusieurs marques du groupe seront concernées, dont Fiat et Citroën, avec des premiers concepts attendus au Mondial de Paris d'octobre.
Pendant que BYD, MG et consorts inondent l'Europe de modèles électriques compacts à des tarifs agressifs, les constructeurs historiques regardaient le segment des citadines fondre depuis des années. Stellantis veut maintenant reprendre la main avec un produit dont le nom dit tout le programme : E pour European, Emotion, Electric et Environmental.
Antonio Filosa, le PDG du groupe, a posé le cadre en quelques mots :
Côté usine, Pomigliano d'Arco n'a pas été choisi au hasard. Ce site produit la Fiat Panda depuis des décennies et passe maintenant à l'électrique avec ce projet de grande série. Le E-Car ne sera pas un modèle unique : il servira de base à plusieurs marques du groupe, et les noms de Fiat, Citroën et probablement Opel reviennent dans les couloirs. Chez Fiat, le projet est appelé à remplacer la Panda thermique. Chez Citroën, il viendrait combler l'espace entre l'Ami et la C3, dont la version électrique démarre quand même à 19 990 euros aujourd'hui. Difficile de descendre plus bas sans repenser totalement la plateforme. C'est précisément ce que Stellantis annonce avec ses
Ce projet n'arrive pas tout seul bien sûr. La Commission européenne a créé une catégorie réglementaire spécifique pour ces petites électriques produites sur le sol européen, avec pas mal d'avantages CO2 et un gel des normes sur les deux prochaines années au minimum. Pour expliquer ça très simplement, une voiture de moins de 4,2 mètres vendue sous 15 000 euros et fabriquée en Europe compte pour 1,3 véhicule dans les quotas électriques du constructeur, un calcul simple à mettre en place donc. C'est une petite carotte me direz-vous, mais elle change tout : elle rend le segment rentable même à marge serrée, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Renault s'est déjà engouffré dans la brèche avec sa Twingo électrique attendue sous les 20 000 euros, Volkswagen avec son ID. Polo. Stellantis arrive un peu plus tard mais avec un tarif annoncé plus bas.
C'est quand même un gros virage pour un groupe qui avait pas mal délaissé l'entrée de gamme électrique au profit des SUV plus margés. Le pari de Pomigliano est intéressant : montrer qu'on peut produire de la citadine électrique en Europe à un prix décent, sans simplement importer des véhicules de partenariats chinois. Reste un détail qui n'en est pas un : 2028, c'est loin en fait. D'ici là, les Chinois auront sorti plusieurs générations de modèles à 12 000 euros, et Renault aura installé sa Twingo électrique sur le marché. Le projet est donc bon sur le papier, mais Stellantis joue gros à arriver troisième sur un segment où le premier raflera toute l'attention médiatique. Mais bon, le groupe n'a pas le choix, et on a quand même hâte de voir ce qui sortira concrètement des usines sour ce projet ambitieux.
Une réponse frontale aux marques chinoises
Pendant que BYD, MG et consorts inondent l'Europe de modèles électriques compacts à des tarifs agressifs, les constructeurs historiques regardaient le segment des citadines fondre depuis des années. Stellantis veut maintenant reprendre la main avec un produit dont le nom dit tout le programme : E pour European, Emotion, Electric et Environmental.
Antonio Filosa, le PDG du groupe, a posé le cadre en quelques mots :
Les clients souhaitent le retour de petits véhicules élégants, fièrement produits en Europe, à la fois abordables et respectueux de l'environnement.On voit bien que le groupe ne veut plus laisser ce marché à la concurrence asiatique. Le pari, c'est de faire baisser la facture sans délocaliser.
Plusieurs marques mobilisées
Côté usine, Pomigliano d'Arco n'a pas été choisi au hasard. Ce site produit la Fiat Panda depuis des décennies et passe maintenant à l'électrique avec ce projet de grande série. Le E-Car ne sera pas un modèle unique : il servira de base à plusieurs marques du groupe, et les noms de Fiat, Citroën et probablement Opel reviennent dans les couloirs. Chez Fiat, le projet est appelé à remplacer la Panda thermique. Chez Citroën, il viendrait combler l'espace entre l'Ami et la C3, dont la version électrique démarre quand même à 19 990 euros aujourd'hui. Difficile de descendre plus bas sans repenser totalement la plateforme. C'est précisément ce que Stellantis annonce avec ses
partenaires sélectionnéssur les briques techniques.
Bruxelles a préparé le terrain
Ce projet n'arrive pas tout seul bien sûr. La Commission européenne a créé une catégorie réglementaire spécifique pour ces petites électriques produites sur le sol européen, avec pas mal d'avantages CO2 et un gel des normes sur les deux prochaines années au minimum. Pour expliquer ça très simplement, une voiture de moins de 4,2 mètres vendue sous 15 000 euros et fabriquée en Europe compte pour 1,3 véhicule dans les quotas électriques du constructeur, un calcul simple à mettre en place donc. C'est une petite carotte me direz-vous, mais elle change tout : elle rend le segment rentable même à marge serrée, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Renault s'est déjà engouffré dans la brèche avec sa Twingo électrique attendue sous les 20 000 euros, Volkswagen avec son ID. Polo. Stellantis arrive un peu plus tard mais avec un tarif annoncé plus bas.
On en dit quoi ?
C'est quand même un gros virage pour un groupe qui avait pas mal délaissé l'entrée de gamme électrique au profit des SUV plus margés. Le pari de Pomigliano est intéressant : montrer qu'on peut produire de la citadine électrique en Europe à un prix décent, sans simplement importer des véhicules de partenariats chinois. Reste un détail qui n'en est pas un : 2028, c'est loin en fait. D'ici là, les Chinois auront sorti plusieurs générations de modèles à 12 000 euros, et Renault aura installé sa Twingo électrique sur le marché. Le projet est donc bon sur le papier, mais Stellantis joue gros à arriver troisième sur un segment où le premier raflera toute l'attention médiatique. Mais bon, le groupe n'a pas le choix, et on a quand même hâte de voir ce qui sortira concrètement des usines sour ce projet ambitieux.