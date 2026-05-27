La flotte de robotaxis Tesla est en recul

On en dit quoi ?



Il y a un gouffre entre les annonces et la réalité. Elon Musk avait juré 1 000 Cybercabs en quelques mois, on en compte 34 un an plus tard. Et encore, en additionnant les voitures supervisées. Le souci, c'est que chaque promesse non tenue fragilise un peu plus la crédibilité du discours sur le Full Self-Driving, alors même que Waymo, pendant ce temps, transporte des passagers payants à grande échelle depuis des mois. La version 15 du FSD sera-t-elle vraiment le déclic miracle ou faudra-t-il attendre la 16, la 17, et attendre quelques années ? Vous en pensez quoi ?