Tesla lance enfin son FSD en Chine !

Tesla débloque enfin le FSD en Chine

FSD (Supervised)

La belle avance des constructeurs chinois

La bataille du logiciel et des donnée

Qu’en penser ?



De nombreux observateurs estiment d’ailleurs que Pékin utilise les réglementations autour de la conduite autonome comme un véritable outil de politique industrielle. Les groupes chinois ont bénéficié de subventions, de zones de tests dédiées, et d’autorisations souvent plus rapides que les constructeurs étrangers. Même des groupes comme Mercedes-Benz ou BMW rencontrent encore des difficultés similaires.



Le lancement du FSD en Chine représente une victoire importante pour Tesla après des années de blocage. Mais la société n’arrive plus en pionnier. Pour la première fois depuis longtemps, Tesla doit désormais affronter des concurrents chinois extrêmement solides sur son propre terrain : le logiciel, l’IA et l’expérience utilisateur.

Le déploiement met fin àliés aux exigences très strictes imposées par Pékin sur les données automobiles. La Chine exige notamment que toutes les données de conduite collectées sur son territoire restentTesla aurait ainsi passé plusieurs années à négocier avec les régulateurs tout en construisant ses propres infrastructures locales de traitement de données. Même si le nom reste controversé — puisque— le FSD représente l’offre logicielle la plus avancée de Tesla. Le logiciel peut gérer l’autoroute, circuler en ville, reconnaître les feux, tourner aux intersections, et naviguer dans des environnements complexes.Le problème pour Tesla est quependant cette attente.propose par exemple son système XNGP dans des centaines de villes chinoises depuis 2023.a généralisé son système Navigate on Pilot+ dès 2024. Mêmeaccélère désormais fortement sur les technologies de conduite assistée.Dans ces conditions,. Selon les données de la, la part de marché de Tesla serait passée de 10,5 % en 2022 à seulement 6,7 % en 2025. Pendant ce temps, BYD contrôlerait désormais près de 28 % du marché chinois.La situation illustre surtout un énormedans l’industrie automobile chinoise. Les consommateurs ne choisissent plus uniquement une voiture pour son autonomie, son design, ou son prix,Et sur ce terrain comme celui des robots ou de l'IA,. Plusieurs systèmes développés notamment avec Huawei commencent même à rivaliser techniquement avec Tesla dans les environnements urbains.Pour Tesla, le lancement du FSD en Chine ne concerne pas uniquement les fonctionnalités visibles. L’enjeu principal est aussi lié aux données.. Or pendant des années, l’entreprise a été privée d’un immense volume de données issues des routes chinoises. Dans une course mondiale à l’IA automobile, cet accès devient stratégique.