La voiture électrique est déjà devant l'essence dans quatre pays européens en avril

On en dit quoi ?



C'est quand même un beau symbole de voir la voiture électrique passer devant l'essence dans quatre grands marchés européens en un seul mois. La France à -36,6% sur l'essence, ça donne le vertige et ça en dit long sur la vitesse à laquelle les habitudes basculent. D'ailleurs, si on additionne BEV, hybrides rechargeables et hybrides classiques, on dépasse les deux tiers des ventes en Europe, ce qui veut dire que la motorisation purement thermique est devenue minoritaire.