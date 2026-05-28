La voiture électrique est déjà devant l'essence dans quatre pays européens en avril
Par Vincent Lautier - Publié le
Les chiffres de l'ACEA pour avril 2026 viennent de tomber et confirment une bascule du marché européen. Les voitures 100% électriques ont bondi de 37,7% sur un mois, et leur part dépasse même l'essence en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Sur le cumul de l'année, elles pèsent déjà 19,7% des immatriculations dans l'Union européenne.
Le marché auto européen est reparti en avril, avec 972 000 immatriculations dans l'Union européenne, soit une hausse de 5,1% sur un an. Dans ce total, l'électrique a tiré la croissance : 200 117 voitures 100% électriques immatriculées, contre 218 485 essence. La différence ne tient plus à grand-chose, et dans quatre grands marchés (France, Allemagne, Pays-Bas, Suède), les VE passent carrément devant l'essence sur le mois. Au global, l'électrique pèse 20,6% du marché européen sur ce seul mois d'avril, ce qui n'avait jamais été atteint.
Sur les quatre premiers mois de 2026, l'ACEA recense 746 899 voitures électriques immatriculées dans l'UE, en hausse de 33,8% par rapport à la même période en 2025. La part de marché cumulée passe de 15,3% à 19,7%, soit près d'un véhicule neuf sur cinq. L'Italie explose littéralement avec +73,1% de ventes BEV, suivie par la France à +48,2% et l'Allemagne à +41,3%. Les hybrides non rechargeables restent le segment dominant à 38,2% du marché, et les hybrides rechargeables grimpent à 9,6% (contre 7,9% un an plus tôt).
Le revers de la médaille, c'est la dégringolade des thermiques. Essence et diesel cumulés ne pèsent plus que 30,2% du marché européen, contre 38,1% un an plus tôt. L'essence à elle seule s'effondre de 17,7% sur les quatre premiers mois, avec une chute spectaculaire en France à -36,6%, et des reculs d'environ 18% en Espagne, en Italie et en Allemagne. Le diesel, lui, recule de 16,1% et ne pèse plus que 7,7% du marché. La courbe est claire : le thermique pur sort de la photo, l'électrique avance fort, et l'hybride absorbe la transition pour les acheteurs qui ne veulent pas franchir le pas tout de suite.
C'est quand même un beau symbole de voir la voiture électrique passer devant l'essence dans quatre grands marchés européens en un seul mois. La France à -36,6% sur l'essence, ça donne le vertige et ça en dit long sur la vitesse à laquelle les habitudes basculent. D'ailleurs, si on additionne BEV, hybrides rechargeables et hybrides classiques, on dépasse les deux tiers des ventes en Europe, ce qui veut dire que la motorisation purement thermique est devenue minoritaire.
Un mois d'avril très branché
Le marché auto européen est reparti en avril, avec 972 000 immatriculations dans l'Union européenne, soit une hausse de 5,1% sur un an. Dans ce total, l'électrique a tiré la croissance : 200 117 voitures 100% électriques immatriculées, contre 218 485 essence. La différence ne tient plus à grand-chose, et dans quatre grands marchés (France, Allemagne, Pays-Bas, Suède), les VE passent carrément devant l'essence sur le mois. Au global, l'électrique pèse 20,6% du marché européen sur ce seul mois d'avril, ce qui n'avait jamais été atteint.
19,7% de part de marché depuis janvier
Sur les quatre premiers mois de 2026, l'ACEA recense 746 899 voitures électriques immatriculées dans l'UE, en hausse de 33,8% par rapport à la même période en 2025. La part de marché cumulée passe de 15,3% à 19,7%, soit près d'un véhicule neuf sur cinq. L'Italie explose littéralement avec +73,1% de ventes BEV, suivie par la France à +48,2% et l'Allemagne à +41,3%. Les hybrides non rechargeables restent le segment dominant à 38,2% du marché, et les hybrides rechargeables grimpent à 9,6% (contre 7,9% un an plus tôt).
L'essence et le diesel en chute libre
Le revers de la médaille, c'est la dégringolade des thermiques. Essence et diesel cumulés ne pèsent plus que 30,2% du marché européen, contre 38,1% un an plus tôt. L'essence à elle seule s'effondre de 17,7% sur les quatre premiers mois, avec une chute spectaculaire en France à -36,6%, et des reculs d'environ 18% en Espagne, en Italie et en Allemagne. Le diesel, lui, recule de 16,1% et ne pèse plus que 7,7% du marché. La courbe est claire : le thermique pur sort de la photo, l'électrique avance fort, et l'hybride absorbe la transition pour les acheteurs qui ne veulent pas franchir le pas tout de suite.
On en dit quoi ?
C'est quand même un beau symbole de voir la voiture électrique passer devant l'essence dans quatre grands marchés européens en un seul mois. La France à -36,6% sur l'essence, ça donne le vertige et ça en dit long sur la vitesse à laquelle les habitudes basculent. D'ailleurs, si on additionne BEV, hybrides rechargeables et hybrides classiques, on dépasse les deux tiers des ventes en Europe, ce qui veut dire que la motorisation purement thermique est devenue minoritaire.