Code promo Fulli : 12 mois offerts sur le télépéage et 4 mois pour la carte de charge !
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous avez sans doute découvert Fulli avec notre dernier essai du Skoda Elroq RS, ce service qui combine à la fois télépéage et carte de recharge pour voiture électrique.
Bonne nouvelle, l'opérateur offre plusieurs réductions aux lecteurs de Mac4Ever, que ce soit sur la partie télépéage ou la carte de recharge :
L'un des atouts de Fulli, par rapport à d'autres cartes de charge, c'est de ne prendre aucune commission sur les charges. Les frais de roaming peuvent parfois dépasser les 10 à 20%, ce qui est vraiment énorme, surtout sur autoroute !
Evidemment, cela restera toujours un peu plus cher que si vous prenez un abonnement Ionity, Fastned etc. Mais ces abonnements concernent surtout les usagers réguliers d'autoroute et les obligent à bien filtrer les opérateurs pour rentabiliser l'abonnement. Si vous faites des grands trajets que ponctuellement, Fulli reste donc très intéressant quelque soit l'opérateur !
Autre avantage de Fulli, l'app regroupe à la fois le télépéage et les charges : vous pouvez donc accéder à tout moment à l'ensemble de vos coûts, ce qui est vraiment pratique pour la comptabilité par exemple.
On peut voir l'historique des charges, les passages au télépéages, et bien-sûr, la facturation. En cas de soucis, vous avez donc accès à l'historique de toutes les charges, sans devoir lancer chaque app de chaque opérateur !
Fulli rassemble tout dans une même app, évidemment gratuite :
Enfin, gros avantage des badgets Fulli, on ne paie l'abonnement que si l'on utilise le badge !
En vacances, le gain de temps des files de télépéage évite souvent des dizaines de minutes de queue. Par ailleurs, le télépéage fonctionne sur toutes les files, pas seulement celles qui lui sont réservées !
Un grand merci à Fulli de soutenir nos essais automobiles ! N'hésitez pas à utiliser les codes, cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus inédits autour des véhicules électriques et de la mobilité !
Bonne nouvelle, l'opérateur offre plusieurs réductions aux lecteurs de Mac4Ever, que ce soit sur la partie télépéage ou la carte de recharge :
• 12 mois de badge Fulli offerts avec le code
• 4 mois de charge offerts avec le code
MAC4FULLI
• 4 mois de charge offerts avec le code
MAC4EVER
Fulli : 0 commission sur les charges
L'un des atouts de Fulli, par rapport à d'autres cartes de charge, c'est de ne prendre aucune commission sur les charges. Les frais de roaming peuvent parfois dépasser les 10 à 20%, ce qui est vraiment énorme, surtout sur autoroute !
Evidemment, cela restera toujours un peu plus cher que si vous prenez un abonnement Ionity, Fastned etc. Mais ces abonnements concernent surtout les usagers réguliers d'autoroute et les obligent à bien filtrer les opérateurs pour rentabiliser l'abonnement. Si vous faites des grands trajets que ponctuellement, Fulli reste donc très intéressant quelque soit l'opérateur !
Télépéage et recharge au même endroit !
Autre avantage de Fulli, l'app regroupe à la fois le télépéage et les charges : vous pouvez donc accéder à tout moment à l'ensemble de vos coûts, ce qui est vraiment pratique pour la comptabilité par exemple.
On peut voir l'historique des charges, les passages au télépéages, et bien-sûr, la facturation. En cas de soucis, vous avez donc accès à l'historique de toutes les charges, sans devoir lancer chaque app de chaque opérateur !
Fulli rassemble tout dans une même app, évidemment gratuite :
Gratuits les mois inutilisés !
Enfin, gros avantage des badgets Fulli, on ne paie l'abonnement que si l'on utilise le badge !
En vacances, le gain de temps des files de télépéage évite souvent des dizaines de minutes de queue. Par ailleurs, le télépéage fonctionne sur toutes les files, pas seulement celles qui lui sont réservées !
• 12 mois de badge Fulli offerts avec le code
• 4 mois de charge offerts avec le code
MAC4FULLI
• 4 mois de charge offerts avec le code
MAC4EVER
Un grand merci à Fulli de soutenir nos essais automobiles ! N'hésitez pas à utiliser les codes, cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus inédits autour des véhicules électriques et de la mobilité !