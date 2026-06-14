Code promo Fulli : 12 mois offerts sur le télépéage et 4 mois pour la carte de charge !

Fulli : 0 commission sur les charges

Télépéage et recharge au même endroit !

Fulli Aprr Télécharger

Gratuits les mois inutilisés !

Bonne nouvelle, l'opérateur offre, que ce soit sur la partie télépéage ou la carte de recharge :L'un des atouts de Fulli, par rapport à d'autres cartes de charge,. Les frais de roaming peuvent parfois dépasser les 10 à 20%, ce qui est vraiment énorme, surtout sur autoroute !Evidemment, cela restera toujours un peu plus cher que si vous prenez un abonnement Ionity, Fastned etc. Mais ces abonnements concernent surtout les usagers réguliers d'autoroute et les obligent à bien filtrer les opérateurs pour rentabiliser l'abonnement. Si vous faites des grands trajets que ponctuellement,On peut voir, et bien-sûr, la facturation. En cas de soucis, vous avez donc accès à l'historique de toutes les charges, sans devoir lancer chaque app de chaque opérateur !Fulli rassemble tout. Par ailleurs, le télépéage fonctionne sur toutes les files, pas seulement celles qui lui sont réservées !