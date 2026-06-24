Le sort des voitures autonomes se joue cette semaine à Genève, loin des projecteurs

On en dit quoi ?



On a tendance à l'oublier, mais ce sont ces réunions discrètes de Genève, et pas les vidéos impressionnantes des influenceurs auto sur Youtube, qui fixent vraiment le calendrier de la voiture autonome. Un cadre mondial commun bien ajusté éviterait le casse-tête d'un système autorisé ici et recalé à la frontière, et c'est tant mieux pour ceux qui rêvent de lâcher le volant un jour, moi le premier. Et vous, vous révez aussi d'une voiture vraiment autonome ? Ou vous voulez encorez garder un peu de "plaisir de conduite" sous le coude ? Et surtout, est-ce que l'argument sécuritaire a du poids chez vous ? Ou vous vous en fichez un peu ?