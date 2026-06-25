Amazon a son robotaxi sans volant ni pédales, mais il y a un problème
Par Vincent Lautier - Publié le
Zoox, la filiale d'Amazon dans la voiture autonome, vient de dévoiler une version redessinée de son robotaxi en forme de grille-pain, celui sans volant ni pédales. La marque parle de son véhicule de série définitif, qu'elle compte intégrer à sa flotte d'ici la fin de l'année, en visant une production massive et, surtout, le passage aux courses payantes.
Là où Waymo ou Tesla adaptent des voitures classiques, Zoox a fait un pari radical depuis le début, une cabine façon petit carrosse, bidirectionnelle, où l'on s'assoit face à face sans jamais voir l'ombre d'un volant. Cette nouvelle mouture garde la silhouette mais peaufine tout le reste, avec des sièges et des appuie-tête plus confortables, des écrans tactiles de meilleure qualité, et une ambiance intérieure plus douce en vert aloe et gris pierre. Zoox a aussi déplacé ses réflecteurs pour qu'on distingue mieux l'avant de l'arrière, ajouté un haut-parleur et un micro sur la portière, et soigné les petits détails qui aident à repérer un téléphone ou des clés oubliés sur la banquette. La production montera en puissance dans l'usine ouverte l'an dernier dans la baie de San Francisco, capable à terme de sortir 10 000 véhicules par an, et jusqu'à 100 par semaine pour accompagner les ouvertures de cette année.
Pour l'instant, Zoox transporte gratuitement. La société revendique plus de 500 000 passagers depuis le lancement de son service à Las Vegas en septembre dernier, propose des trajets sans frais sur des zones de Las Vegas et de San Francisco, et laisse quelques utilisateurs triés sur le volet héler une navette à Austin et Miami. La suite, c'est l'ouverture de nouvelles villes dans les prochains mois et, enfin, la facturation. Sauf que voilà, ce robotaxi traîne un boulet de taille face à des rivaux déjà lancés en commercial.
Le problème, c'est qu'une voiture sans volant, sans rétroviseurs et sans pédales ne respecte pas les normes fédérales américaines pensées pour des véhicules avec conducteur. Zoox a bien obtenu en août dernier une exemption pour rouler en démonstration, mais l'autorisation commerciale qui lui permettrait de déployer jusqu'à 2 500 navettes sans volant et d'encaisser ses premières courses est toujours suspendue à une décision de la NHTSA, le régulateur américain de la sécurité routière. Pendant ce temps, Waymo facture depuis des années et dépasse les 500 000 courses payantes par semaine dans une dizaine de villes, quand Tesla pousse aussi ses propres voitures. Zoox, lui, n'a pas encaissé un seul dollar.
Le pari de Zoox a quelque chose de gonflé, parce qu'aller jusqu'à la navette sans volant, c'est croire pour de bon à un transport conçu autour du passager et non du conducteur. Reste que le décalage est compliqué. Amazon peaufine le confort de ses sièges et la couleur de son habitacle alors qu'il n'a même pas encore le droit de faire payer, pendant que Waymo engrange un demi-million de courses par semaine. Et pour nous, en France, tout ça reste un spectacle lointain, puisque rien de tout cela ne roule de ce côté de l'Atlantique. Le design est prêt, l'usine tourne, mais c'est bien Washington qui décidera si ce grille-pain géant finit un jour par gagner sa vie.
Une navette pensée d'emblée sans conducteur
Là où Waymo ou Tesla adaptent des voitures classiques, Zoox a fait un pari radical depuis le début, une cabine façon petit carrosse, bidirectionnelle, où l'on s'assoit face à face sans jamais voir l'ombre d'un volant. Cette nouvelle mouture garde la silhouette mais peaufine tout le reste, avec des sièges et des appuie-tête plus confortables, des écrans tactiles de meilleure qualité, et une ambiance intérieure plus douce en vert aloe et gris pierre. Zoox a aussi déplacé ses réflecteurs pour qu'on distingue mieux l'avant de l'arrière, ajouté un haut-parleur et un micro sur la portière, et soigné les petits détails qui aident à repérer un téléphone ou des clés oubliés sur la banquette. La production montera en puissance dans l'usine ouverte l'an dernier dans la baie de San Francisco, capable à terme de sortir 10 000 véhicules par an, et jusqu'à 100 par semaine pour accompagner les ouvertures de cette année.
Gratuit aujourd'hui, payant demain
Pour l'instant, Zoox transporte gratuitement. La société revendique plus de 500 000 passagers depuis le lancement de son service à Las Vegas en septembre dernier, propose des trajets sans frais sur des zones de Las Vegas et de San Francisco, et laisse quelques utilisateurs triés sur le volet héler une navette à Austin et Miami. La suite, c'est l'ouverture de nouvelles villes dans les prochains mois et, enfin, la facturation. Sauf que voilà, ce robotaxi traîne un boulet de taille face à des rivaux déjà lancés en commercial.
Washington garde le dernier mot
Le problème, c'est qu'une voiture sans volant, sans rétroviseurs et sans pédales ne respecte pas les normes fédérales américaines pensées pour des véhicules avec conducteur. Zoox a bien obtenu en août dernier une exemption pour rouler en démonstration, mais l'autorisation commerciale qui lui permettrait de déployer jusqu'à 2 500 navettes sans volant et d'encaisser ses premières courses est toujours suspendue à une décision de la NHTSA, le régulateur américain de la sécurité routière. Pendant ce temps, Waymo facture depuis des années et dépasse les 500 000 courses payantes par semaine dans une dizaine de villes, quand Tesla pousse aussi ses propres voitures. Zoox, lui, n'a pas encaissé un seul dollar.
On en dit quoi ?
Le pari de Zoox a quelque chose de gonflé, parce qu'aller jusqu'à la navette sans volant, c'est croire pour de bon à un transport conçu autour du passager et non du conducteur. Reste que le décalage est compliqué. Amazon peaufine le confort de ses sièges et la couleur de son habitacle alors qu'il n'a même pas encore le droit de faire payer, pendant que Waymo engrange un demi-million de courses par semaine. Et pour nous, en France, tout ça reste un spectacle lointain, puisque rien de tout cela ne roule de ce côté de l'Atlantique. Le design est prêt, l'usine tourne, mais c'est bien Washington qui décidera si ce grille-pain géant finit un jour par gagner sa vie.