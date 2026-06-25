Amazon a son robotaxi sans volant ni pédales, mais il y a un problème

On en dit quoi ?



Le pari de Zoox a quelque chose de gonflé, parce qu'aller jusqu'à la navette sans volant, c'est croire pour de bon à un transport conçu autour du passager et non du conducteur. Reste que le décalage est compliqué. Amazon peaufine le confort de ses sièges et la couleur de son habitacle alors qu'il n'a même pas encore le droit de faire payer, pendant que Waymo engrange un demi-million de courses par semaine. Et pour nous, en France, tout ça reste un spectacle lointain, puisque rien de tout cela ne roule de ce côté de l'Atlantique. Le design est prêt, l'usine tourne, mais c'est bien Washington qui décidera si ce grille-pain géant finit un jour par gagner sa vie.