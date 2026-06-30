Votre nouvelle voiture sait tout de vos trajets, et ça agace la CNIL

On en dit quoi ?



C'est plutôt bien de voir la CNIL s'attaquer enfin à un angle mort que tout le monde acceptait sans broncher, parce qu'une voiture moderne, c'est un smartphone sur roues qui diffuse vos déplacements. Le vrai truc, ce sera de voir si les marques jouent vraiment le jeu du traitement local ou continuent d'aspirer tous vos données, tout le temps. En attendant, un petit tour dans les réglages de confidentialité de votre auto ne fait jamais de mal.