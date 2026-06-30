Votre nouvelle voiture sait tout de vos trajets, et ça agace la CNIL
Par Vincent Lautier - Publié le
Les voitures récentes enregistrent en permanence où vous allez, quand et à quelle vitesse. Pour la CNIL, ces données de localisation comptent parmi les plus sensibles qui soient, parce qu'elles trahissent votre domicile, votre travail et vos habitudes. Le gendarme français des données vient donc de poser un cadre clair à destination des constructeurs.
Une auto connectée moderne ne se contente pas de vous emmener d'un point à un autre. Elle note tout le voyage, votre position au fil des secondes, votre vitesse, l'heure de chaque trajet, et parfois les informations du téléphone que vous lui avez appairé.
La CNIL insiste sur un point qui fait froid dans le dos. Une simple suite de trajets suffit à savoir où vous habitez et où vous travaillez. En recoupant les lieux que vous fréquentez, on devine ensuite vos centres d'intérêt, vos convictions religieuses si vous passez chaque dimanche devant le même lieu de culte, parfois même votre orientation sexuelle. Et vous n'êtes pas seul à voir passer tout ça, puisque ces données intéressent les constructeurs, les gestionnaires de flotte, les fournisseurs d'outils télématiques et les agrégateurs qui en font commerce.
Après une consultation publique menée au printemps 2025, l'autorité a arrêté sa recommandation. Elle tient en quelques grands principes hérités du RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Collecter le strict nécessaire, garder ces informations le moins longtemps possible, prévenir clairement le conducteur et lui demander son accord.
La mesure la plus intéressante est en fait ailleurs. La CNIL pousse les constructeurs à traiter les données directement dans la voiture, sans les expédier vers des serveurs distants quand ce n'est pas indispensable, et à chiffrer le reste, aussi bien au stockage que pendant les échanges. Les usages jugés légitimes restent l'assistance en cas d'accident, le dépannage, la lutte contre le vol ou la gestion d'une flotte de location, ce qui ne semble pas déconnant en effet.
Sauf que voilà, une recommandation n'est pas une loi contraignante, c'est une boussole que les constructeurs devraient suivre pour rester en règle avec le RGPD. Le souci, c'est que beaucoup d'options de partage sont activées par défaut et planquées au fond des menus, et que les assureurs rêvent depuis longtemps de mettre la main sur ces trajets pour ajuster vos primes au kilomètre. Savoir précisément qui aspire quoi est clairement un vrai casse-tête pour nous, conducteurs.
C'est plutôt bien de voir la CNIL s'attaquer enfin à un angle mort que tout le monde acceptait sans broncher, parce qu'une voiture moderne, c'est un smartphone sur roues qui diffuse vos déplacements. Le vrai truc, ce sera de voir si les marques jouent vraiment le jeu du traitement local ou continuent d'aspirer tous vos données, tout le temps. En attendant, un petit tour dans les réglages de confidentialité de votre auto ne fait jamais de mal.
Ce que votre voiture sait de vous
Une auto connectée moderne ne se contente pas de vous emmener d'un point à un autre. Elle note tout le voyage, votre position au fil des secondes, votre vitesse, l'heure de chaque trajet, et parfois les informations du téléphone que vous lui avez appairé.
La CNIL insiste sur un point qui fait froid dans le dos. Une simple suite de trajets suffit à savoir où vous habitez et où vous travaillez. En recoupant les lieux que vous fréquentez, on devine ensuite vos centres d'intérêt, vos convictions religieuses si vous passez chaque dimanche devant le même lieu de culte, parfois même votre orientation sexuelle. Et vous n'êtes pas seul à voir passer tout ça, puisque ces données intéressent les constructeurs, les gestionnaires de flotte, les fournisseurs d'outils télématiques et les agrégateurs qui en font commerce.
Ce que la CNIL recommande
Après une consultation publique menée au printemps 2025, l'autorité a arrêté sa recommandation. Elle tient en quelques grands principes hérités du RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Collecter le strict nécessaire, garder ces informations le moins longtemps possible, prévenir clairement le conducteur et lui demander son accord.
La mesure la plus intéressante est en fait ailleurs. La CNIL pousse les constructeurs à traiter les données directement dans la voiture, sans les expédier vers des serveurs distants quand ce n'est pas indispensable, et à chiffrer le reste, aussi bien au stockage que pendant les échanges. Les usages jugés légitimes restent l'assistance en cas d'accident, le dépannage, la lutte contre le vol ou la gestion d'une flotte de location, ce qui ne semble pas déconnant en effet.
Un cadre utile mais pas une loi
Sauf que voilà, une recommandation n'est pas une loi contraignante, c'est une boussole que les constructeurs devraient suivre pour rester en règle avec le RGPD. Le souci, c'est que beaucoup d'options de partage sont activées par défaut et planquées au fond des menus, et que les assureurs rêvent depuis longtemps de mettre la main sur ces trajets pour ajuster vos primes au kilomètre. Savoir précisément qui aspire quoi est clairement un vrai casse-tête pour nous, conducteurs.
On en dit quoi ?
C'est plutôt bien de voir la CNIL s'attaquer enfin à un angle mort que tout le monde acceptait sans broncher, parce qu'une voiture moderne, c'est un smartphone sur roues qui diffuse vos déplacements. Le vrai truc, ce sera de voir si les marques jouent vraiment le jeu du traitement local ou continuent d'aspirer tous vos données, tout le temps. En attendant, un petit tour dans les réglages de confidentialité de votre auto ne fait jamais de mal.