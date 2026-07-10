Denza sort une rivale électrique de la Porsche 911 avec près de 1 600 chevaux
Par Vincent Lautier - Publié le
Denza, la marque premium passée sous le contrôle total de BYD, vient de dévoiler la Denza Z, sa toute première vraie sportive. Cette électrique à trois moteurs vise ouvertement la Porsche 911, avec une fiche qui donne le vertige, près de 1 600 chevaux et un 0 à 100 km/h sous la barre des deux secondes. Le tout à un tarif en dessous d'une 911 haut de gamme.
Il faut bien mesurer ce que représente ce chiffre, près de 1 600 chevaux, soit plus du double d'une Porsche 911 Turbo S, la plus musclée du lot. Denza y parvient avec trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière, sur une voiture qui reste malgré tout une quatre places. Dans sa version la plus extrême, baptisée Racing, elle expédie le 0 à 100 en 1,96 seconde et file jusqu'à 350 km/h, et même la version de base ne met que 2,25 secondes, autant dire des accélérations d'hypercar. Pour tenir le choc, Denza monte de série des freins carbone-céramique et des amortisseurs pilotés dernier cri.
Sauf que voilà, tout n'est pas parfait, à commencer par l'autonomie. La Denza Z embarque une batterie de 76 kWh signée BYD, plutôt modeste pour une auto de ce gabarit, qui n'annonce guère plus de 400 km sur une charge pour le coupé, et moins encore pour la Racing. Là où elle impressionne vraiment, c'est à la recharge, puisque sur les nouvelles bornes ultra-puissantes maison, la batterie passe de 10 à 70% en à peine cinq minutes. Le hic, c'est qu'il faut d'abord tomber sur l'une de ces bornes encore très rares, sans quoi le plein sera nettement plus laborieux.
Reste l'argument massue, le prix. La Denza Z démarre autour de 142 900 livres, soit à peu près 167 000 euros une fois convertis, faute de tarif officiel pour la France, ce qui la place sous une 911 GTS malgré une puissance sans commune mesure. Les précommandes ouvrent en octobre pour des premières livraisons attendues d'ici la fin de l'année, et la voiture arrivera bien en Europe, contrairement aux États-Unis. Petit bémol quand même, ce tarif reste bien plus salé qu'en Chine, ce qui n'étonnera personne.
Près de 1 600 chevaux et moins de deux secondes pour atteindre 100 km/h, le tout pour le prix d'une 911 GTS, sur le papier c'est quand même pas mal. Sauf que les 400 km d'autonomie et la dépendance à des bornes encore introuvables pourraient calmer quelques acheteurs, et on attendra de la voir à l'œuvre sur une vraie route avant de crier au tueur de 911.
Trois moteurs et près de 1 600 chevaux
Il faut bien mesurer ce que représente ce chiffre, près de 1 600 chevaux, soit plus du double d'une Porsche 911 Turbo S, la plus musclée du lot. Denza y parvient avec trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière, sur une voiture qui reste malgré tout une quatre places. Dans sa version la plus extrême, baptisée Racing, elle expédie le 0 à 100 en 1,96 seconde et file jusqu'à 350 km/h, et même la version de base ne met que 2,25 secondes, autant dire des accélérations d'hypercar. Pour tenir le choc, Denza monte de série des freins carbone-céramique et des amortisseurs pilotés dernier cri.
Une charge éclair, mais une autonomie en retrait
Sauf que voilà, tout n'est pas parfait, à commencer par l'autonomie. La Denza Z embarque une batterie de 76 kWh signée BYD, plutôt modeste pour une auto de ce gabarit, qui n'annonce guère plus de 400 km sur une charge pour le coupé, et moins encore pour la Racing. Là où elle impressionne vraiment, c'est à la recharge, puisque sur les nouvelles bornes ultra-puissantes maison, la batterie passe de 10 à 70% en à peine cinq minutes. Le hic, c'est qu'il faut d'abord tomber sur l'une de ces bornes encore très rares, sans quoi le plein sera nettement plus laborieux.
Un prix agressif
Reste l'argument massue, le prix. La Denza Z démarre autour de 142 900 livres, soit à peu près 167 000 euros une fois convertis, faute de tarif officiel pour la France, ce qui la place sous une 911 GTS malgré une puissance sans commune mesure. Les précommandes ouvrent en octobre pour des premières livraisons attendues d'ici la fin de l'année, et la voiture arrivera bien en Europe, contrairement aux États-Unis. Petit bémol quand même, ce tarif reste bien plus salé qu'en Chine, ce qui n'étonnera personne.
On en dit quoi ?
Près de 1 600 chevaux et moins de deux secondes pour atteindre 100 km/h, le tout pour le prix d'une 911 GTS, sur le papier c'est quand même pas mal. Sauf que les 400 km d'autonomie et la dépendance à des bornes encore introuvables pourraient calmer quelques acheteurs, et on attendra de la voir à l'œuvre sur une vraie route avant de crier au tueur de 911.