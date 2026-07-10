Denza sort une rivale électrique de la Porsche 911 avec près de 1 600 chevaux

On en dit quoi ?



Près de 1 600 chevaux et moins de deux secondes pour atteindre 100 km/h, le tout pour le prix d'une 911 GTS, sur le papier c'est quand même pas mal. Sauf que les 400 km d'autonomie et la dépendance à des bornes encore introuvables pourraient calmer quelques acheteurs, et on attendra de la voir à l'œuvre sur une vraie route avant de crier au tueur de 911.