XPeng dévoile le GX, un SUV de luxe qui ressemble beaucoup au Range Rover
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois vient de lever le voile sur son nouveau vaisseau amiral. Le GX est un SUV électrique haut de gamme à six places, blindé de technologies, et dont le design emprunte beaucoup au Range Rover. Présentation complète prévue en avril à Pékin.
Un air de famille très assumé
Il suffit de jeter un œil aux premières images diffusées pour comprendre où XPeng est allé chercher l'inspiration. Le GX reprend la silhouette caractéristique du Range Rover, avec ses montants A et B inclinés et son profil élancé. On retrouve aussi le hayon en deux parties, assez classique sur les SUV premium chinois, et des poignées de porte rétractables. Ces dernières vont d'ailleurs poser problème puisque vous le savez, la Chine les interdit à partir de janvier 2027 pour des raisons de sécurité. XPeng devra donc revoir sa copie d'ici là.
La teinte champagne des photos officielles renforce encore la ressemblance avec le britannique, et c'est bien sûr voulu.
Une plateforme bardée de technologies
Sous cette carrosserie quelque peu familière se cache la nouvelle architecture SEPA 3.0 de XPeng, que le constructeur qualifie de
Physical AI. Le GX est équipé de la nouvelle direction steer-by-wire, sans liaison mécanique entre le volant et les roues. Un système de direction arrière vient compléter le dispositif pour améliorer la maniabilité de cet imposant SUV à six places en configuration 2+2+2. Les sièges ont été développés avec Nissan et devraient reprendre le concept Zero Gravity déjà vu chez le constructeur japonais.
Côté motorisation, XPeng propose deux variantes. La version 100 % électrique classique, et une version EREV (Extended Range Electric Vehicle) équipée du système Kunpeng Super Electric. Cette dernière promet plus de 1 000 km d'autonomie et une recharge ultra-rapide pour récupérer plusieurs centaines de kilomètres en quelques minutes.
Un marché ultra-concurrentiel
Le GX va devoir se frayer un chemin dans un segment déjà bien encombré en Chine. Il affrontera le Li Auto L9, le Huawei Aito M9, le Zeekr 9X, le Nio ES9 et le Denza N9 de BYD. XPeng cible une fourchette de prix entre 400 000 et 500 000 yuans, soit 52 000 à 65 000 euros environ. C'est trois à quatre fois moins cher qu'un vrai Range Rover, mais on connaît les spécificités commerciales du marché chinois...
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, le design du GX est quand même très inspiré. Copier Range Rover aussi ouvertement, c'est gonflé. Mais sur le fond, le véhicule a l'air sympathique : la plateforme SEPA 3.0, le steer-by-wire, l'autonomie de 1 000 km en version hybride rechargeable, tout ça est impressionnant. XPeng joue clairement la carte du rapport qualité-prix face aux constructeurs européens. Maintenant, est-ce qu'on verra un jour ce clone de Range Rover sur nos routes ? Aucune annonce de ce côté pour le moment.