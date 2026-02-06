XPeng dévoile le GX, un SUV de luxe qui ressemble beaucoup au Range Rover

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, le design du GX est quand même très inspiré. Copier Range Rover aussi ouvertement, c'est gonflé. Mais sur le fond, le véhicule a l'air sympathique : la plateforme SEPA 3.0, le steer-by-wire, l'autonomie de 1 000 km en version hybride rechargeable, tout ça est impressionnant. XPeng joue clairement la carte du rapport qualité-prix face aux constructeurs européens. Maintenant, est-ce qu'on verra un jour ce clone de Range Rover sur nos routes ? Aucune annonce de ce côté pour le moment.