Zeekr 9X : le SUV hybride de luxe qui veut bousculer BMW, Mercedes et Volvo
Par Laurence - Publié le
Trois ans seulement après son arrivée en Europe, Zeekr passe à la vitesse supérieure. La marque premium du groupe Geely dévoile aujourd’hui le Zeekr 9X, son premier SUV de luxe destiné au marché européen. Conçu à Göteborg, en Suède, ce modèle entend séduire une clientèle habituée aux BMW X7, Mercedes GLS ou Volvo EX90. Il mise sur une recette mêlant design scandinave, technologies embarquées et motorisation hybride de nouvelle génération. Avec jusqu’à 897 ch, une recharge ultra-rapide et un habitacle pensé comme un véritable salon roulant, Zeekr affiche clairement des ambitions très luxueuses.
Le Zeekr 9X ne cherche pas à impressionner uniquement par ses dimensions. Le constructeur met surtout l’accent sur le confort et le bien-être des passagers. À l’arrière, les sièges individuels électriques disposent d’une fonction massage, chauffage, ventilation et d’un repose-jambes escamotable. D’une simple pression, les stores se ferment automatiquement tandis que l’ambiance lumineuse se tamise.
L’habitacle peut même se transformer en une véritable salle de cinéma grâce à un écran OLED 3K de 17 pouces dissimulé dans le pavillon. Celui-ci descend automatiquement devant les passagers arrière, accompagné d’un système audio Naim composé de 32 haut-parleurs, de deux caissons de basses et de plusieurs transducteurs intégrés aux sièges pour une expérience sonore immersive. Le raffinement passe également par les matériaux, avec du cuir Nappa, des inserts en bois nordique polis à la main et une commande rotative en cristal.
Sous son imposante carrosserie, le Zeekr 9X inaugure la technologie Zeekr Super Hybrid. Il s'agit d'un moteur essence 2.0 turbo quatre cylindres à une architecture électrique 900 V et à une batterie de 55,1 kWh. Le moteur thermique agit principalement comme générateur afin d’étendre l’autonomie tout en conservant les sensations d’une voiture électrique.
Les chiffres annoncés sont impressionnants : 897 ch (660 kW), un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, une vitesse maximale de 240 km/h, jusqu’à 179 km en mode 100 % électrique et 737 km d’autonomie totale. La recharge rapide constitue également un argument de poids, avec une puissance pouvant atteindre 330 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 9,5 minutes.
Le conducteur profite lui aussi d’un environnement très, très tech. Le Zeekr 9X reçoit un affichage tête haute de 47 pouces, un écran d’instrumentation de 13 pouces et deux écrans OLED 3,5K de 16 pouces au centre de la planche de bord.
Les aides à la conduite ont été développées et testées en Europe, ce qui devrait satisfaire les exigences de Bruxelles. Elles reposent notamment sur des capteurs LiDAR, avec assistance avancée sur autoroute, aide au stationnement à distance et suspension pneumatique adaptative à double chambre. Zeekr conserve toutefois quelques commandes physiques pour les fonctions essentielles, un choix de plus en plus rare qui devrait séduire et rassurer les conducteurs réticents au tout tactile.
À l’extérieur, le 9X adopte une silhouette imposante mais relativement sobre. La face avant est marquée par une grande calandre verticale disponible en plusieurs finitions, tandis que la signature lumineuse Matrix et le bandeau LED arrière renforcent son identité visuelle.
Zeekr évoque un design inspiré du yachting et de l’architecture contemporaine, avec une ligne de toit fluide qui semble privilégier l’élégance. Le SUV sera proposé dès son lancement en finition Ultra (6 places), dans les coloris Crystal White, Lava Grey et Onyx Black, avec un Black Pack disponible en option.
Avec le 9X, Zeekr montre qu’il ne compte plus se limiter aux véhicules électriques premium. Ce SUV hybride met l’accent sur l’expérience à bord autant que sur les performances, avec un niveau d’équipement qui n’a clairement rien à envier aux références allemandes. Entre son habitacle transformable en salon privé, sa recharge ultra-rapide et sa puissance de près de 900 ch, le constructeur chinois affiche des ambitions élevées.
La dernière question est de connaître son positionnement tarifaire en Europe. En effet, il est fort probable qu’il dépasse les 100 000 euros sans compter le malus. Mais si Zeekr parvient à proposer un prix compétitif face aux marques historiques du luxe, le 9X pourrait rapidement devenir l’un des nouveaux acteurs à surveiller sur ce segment très disputé.
LE LUXE SELON ZEEKR
Le Zeekr 9X ne cherche pas à impressionner uniquement par ses dimensions. Le constructeur met surtout l’accent sur le confort et le bien-être des passagers. À l’arrière, les sièges individuels électriques disposent d’une fonction massage, chauffage, ventilation et d’un repose-jambes escamotable. D’une simple pression, les stores se ferment automatiquement tandis que l’ambiance lumineuse se tamise.
L’habitacle peut même se transformer en une véritable salle de cinéma grâce à un écran OLED 3K de 17 pouces dissimulé dans le pavillon. Celui-ci descend automatiquement devant les passagers arrière, accompagné d’un système audio Naim composé de 32 haut-parleurs, de deux caissons de basses et de plusieurs transducteurs intégrés aux sièges pour une expérience sonore immersive. Le raffinement passe également par les matériaux, avec du cuir Nappa, des inserts en bois nordique polis à la main et une commande rotative en cristal.
UNE MOTORISATION HYBRIDE TRÈS MUSCLÉE
Sous son imposante carrosserie, le Zeekr 9X inaugure la technologie Zeekr Super Hybrid. Il s'agit d'un moteur essence 2.0 turbo quatre cylindres à une architecture électrique 900 V et à une batterie de 55,1 kWh. Le moteur thermique agit principalement comme générateur afin d’étendre l’autonomie tout en conservant les sensations d’une voiture électrique.
Les chiffres annoncés sont impressionnants : 897 ch (660 kW), un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, une vitesse maximale de 240 km/h, jusqu’à 179 km en mode 100 % électrique et 737 km d’autonomie totale. La recharge rapide constitue également un argument de poids, avec une puissance pouvant atteindre 330 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 9,5 minutes.
DES TECHNOLOGIES OMNIPRÉSENTES
Le conducteur profite lui aussi d’un environnement très, très tech. Le Zeekr 9X reçoit un affichage tête haute de 47 pouces, un écran d’instrumentation de 13 pouces et deux écrans OLED 3,5K de 16 pouces au centre de la planche de bord.
Les aides à la conduite ont été développées et testées en Europe, ce qui devrait satisfaire les exigences de Bruxelles. Elles reposent notamment sur des capteurs LiDAR, avec assistance avancée sur autoroute, aide au stationnement à distance et suspension pneumatique adaptative à double chambre. Zeekr conserve toutefois quelques commandes physiques pour les fonctions essentielles, un choix de plus en plus rare qui devrait séduire et rassurer les conducteurs réticents au tout tactile.
UN DESIGN DISCRET MAIS TRAVAILLÉ
À l’extérieur, le 9X adopte une silhouette imposante mais relativement sobre. La face avant est marquée par une grande calandre verticale disponible en plusieurs finitions, tandis que la signature lumineuse Matrix et le bandeau LED arrière renforcent son identité visuelle.
Zeekr évoque un design inspiré du yachting et de l’architecture contemporaine, avec une ligne de toit fluide qui semble privilégier l’élégance. Le SUV sera proposé dès son lancement en finition Ultra (6 places), dans les coloris Crystal White, Lava Grey et Onyx Black, avec un Black Pack disponible en option.
Qu’en penser ?
Avec le 9X, Zeekr montre qu’il ne compte plus se limiter aux véhicules électriques premium. Ce SUV hybride met l’accent sur l’expérience à bord autant que sur les performances, avec un niveau d’équipement qui n’a clairement rien à envier aux références allemandes. Entre son habitacle transformable en salon privé, sa recharge ultra-rapide et sa puissance de près de 900 ch, le constructeur chinois affiche des ambitions élevées.
La dernière question est de connaître son positionnement tarifaire en Europe. En effet, il est fort probable qu’il dépasse les 100 000 euros sans compter le malus. Mais si Zeekr parvient à proposer un prix compétitif face aux marques historiques du luxe, le 9X pourrait rapidement devenir l’un des nouveaux acteurs à surveiller sur ce segment très disputé.