Zeekr 9X : le SUV hybride de luxe qui veut bousculer BMW, Mercedes et Volvo

LE LUXE SELON ZEEKR

UNE MOTORISATION HYBRIDE TRÈS MUSCLÉE

DES TECHNOLOGIES OMNIPRÉSENTES

UN DESIGN DISCRET MAIS TRAVAILLÉ

Qu’en penser ?



Avec le 9X, Zeekr montre qu’il ne compte plus se limiter aux véhicules électriques premium. Ce SUV hybride met l’accent sur l’expérience à bord autant que sur les performances, avec un niveau d’équipement qui n’a clairement rien à envier aux références allemandes. Entre son habitacle transformable en salon privé, sa recharge ultra-rapide et sa puissance de près de 900 ch, le constructeur chinois affiche des ambitions élevées.



La dernière question est de connaître son positionnement tarifaire en Europe. En effet, il est fort probable qu’il dépasse les 100 000 euros sans compter le malus. Mais si Zeekr parvient à proposer un prix compétitif face aux marques historiques du luxe, le 9X pourrait rapidement devenir l’un des nouveaux acteurs à surveiller sur ce segment très disputé.

Le constructeur met surtout l’accent sur le confort et le bien-être des passagers. À l’arrière, les sièges individuels électriques disposent d’une fonction massage, chauffage, ventilation et d’un repose-jambes escamotable. D’une simple pression, les stores se ferment automatiquement tandis que l’ambiance lumineuse se tamise.L’habitacle peut même se transformer. Celui-ci descend automatiquement devant les passagers arrière, accompagné d’un système audio Naim composé de 32 haut-parleurs, de deux caissons de basses et de plusieurs transducteurs intégrés aux sièges pour une expérience sonore immersive. Le raffinement passe également par les matériaux, avec du, des inserts enet uneSous son imposante carrosserie,. Il s'agit d'. Le moteur thermique agit principalement commeafin d’étendre l’autonomie tout en conservant les sensations d’une voiture électrique.: 897 ch (660 kW), un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, une vitesse maximale de 240 km/h, jusqu’à 179 km en mode 100 % électrique et 737 km d’autonomie totale. Laconstitue également un argument de poids, avec une puissance pouvant atteindre 330 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 9,5 minutes.. Le Zeekr 9X reçoit un, un écran d’instrumentation de 13 pouces et deux écrans OLED 3,5K de 16 pouces au centre de la planche de bord., ce qui devrait satisfaire les exigences de Bruxelles. Elles reposent notamment sur des, aide au stationnement à distance et suspension pneumatique adaptative à double chambre. Zeekr conserve toutefoispour les fonctions essentielles, un choix de plus en plus rare qui devrait séduire et rassurer les conducteurs réticents au tout tactile.À l’extérieur,. La face avant est marquée par une grande calandre verticale disponible en plusieurs finitions, tandis que la signature lumineuse Matrix et le bandeau LED arrière renforcent son identité visuelle.Zeekr évoque un, avec une ligne de toit fluide qui semble privilégier l’élégance. Le SUV sera proposé dès son lancement en finition Ultra (6 places), dans les coloris, avec un Black Pack disponible en option.