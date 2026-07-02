La France envisage une nouvelle taxe sur l’IA

Une contribution pour financer la création

Pas question de renoncer aux droits d'auteur

ne vaut ni autorisation, ni immunité

Pousser à la négociation

mauvaise volonté caractérisée

Une pression constante sur l'IA

Qu’en penser ?



Cette proposition illustre la volonté croissante des pouvoirs publics de trouver un équilibre entre innovation et protection de la création. Reste à savoir si une telle contribution verra réellement le jour. Entre les pressions des géants de l’IA, les négociations européennes et les débats autour du droit d’auteur, le dossier s’annonce particulièrement sensible dans les mois à venir.

Présenté par la députée Céline Calvez, le rapport formule, dont l’une pourrait rapidement faire débat. Il propose la création d’une contribution financière applicable aux fournisseurs d’intelligence artificielle réalisant un certain chiffre d’affaires en France., mais les sommes collectées seraientet permettraient également de financer des actions d’intérêt général destinées à soutenir la création et les professions les plus exposées aux bouleversements provoqués par l’IA.Selon le rapport, il s’agit de garantir unaux créateurs dans un contexte où leurs œuvres servent massivement à entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Globalement : accompagner le développement de l’IA sans fragiliser l’économie culturelle.Le rapport insiste toutefois sur un point essentiel :Autrement dit, le paiement de cette redevance ne donneraitLes ayants droit conserveraient la possibilité d’autoriser ou de refuser l’exploitation de leurs contenus, ainsi que de demander une rémunération lorsqu’ils concluent un accord. Le document précise d’ailleurs que cette contributionet ne remet pas en cause les protections prévues par le Code de la propriété intellectuelle.Le rapport propose également un. Les sociétés d’IA qui concluraient des accords avec les ayants droit pourraient bénéficier d’une exonération partielle de cette contribution. L’objectif est d’encourager lesentre plateformes d’IA et titulaires de droits, alors que le rapport dénonce une certainede certains acteurs du secteur.Autre proposition :, c’est-à-dire les créateurs qui refusent explicitement que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Aujourd’hui, ce mécanisme existe déjà dans le droit européen, mais il est jugé largement inefficace.Le rapport appelle également à p. Celle-ci instaurerait une présomption d’utilisation des contenus culturels par les entreprises d’IA, facilitant ainsi le travail des ayants droit lorsqu’ils souhaitent démontrer qu’une œuvre a servi à entraîner un modèle.De son côté, Céline Calvez reconnaît que. Elle estime toutefois que l’enjeu dépasse la simple question économique : selon elle, sans garde-fous, le développement de l’intelligence artificielle pourrait fragiliser durablement une industrie culturelle qui représente