Uber et Pony.ai vont déployer 2 000 robotaxis dans quatre villes européennes

2 000 ROBOTAXIS DANS QUATRE VILLES EUROPÉENNES

PONY.AI FOURNIT LES VOITURES, UBER LES CLIENTS

UBER MULTIPLIE LES PARTENARIATS

Qu’en penser ?



L’arrivée annoncée de 2 000 robotaxis montre surtout que l’Europe devient progressivement un terrain stratégique pour la voiture autonome. Après plusieurs années d’expérimentations, les différents acteurs cherchent désormais à passer à des flottes commerciales beaucoup plus importantes.



Il reste néanmoins une inconnue majeure : les quatre villes concernées. Le déploiement de véhicules totalement autonomes dépend fortement des réglementations nationales, mais aussi des autorisations locales et des infrastructures disponibles.



Uber dispose en revanche d’un avantage évident : son application et sa gigantesque base d’utilisateurs existent déjà. Pony.ai peut apporter la technologie, des partenaires locaux gérer les véhicules et Uber fournir immédiatement les passagers. Un modèle qui pourrait lui permettre de devenir l’un des principaux distributeurs de robotaxis en Europe, sans nécessairement avoir à les construire lui-même.

Le géant américain du VTC s’associe à Pony.ai pour préparer le déploiement de 2 000 robotaxis en Europe, répartis entre. Ni leur identité ni la date de lancement des premières voitures n’ont pour le moment été communiquées. Les deux entreprises prévoient de dévoiler progressivement les différentes étapes du projet.L’ambition est néanmoins importante., mais bien de préparer un service commercial capable de fonctionner à grande échelle. Pony.ai dispose déjà d’une solide expérience dans ce domaine. Basée à Guangzhou, l’entreprise exploite ses technologies de conduite autonome dans quatre villes chinoises et multiplie parallèlement les partenariats afin de s’implanter à l’étranger, notamment en Europe et au Moyen-Orient.Le fonctionnement du partenariat permet surtout de comprendre la stratégie d’Uber.. Pony.ai apportera donc sa technologie de conduite autonome, tandis qu’Uber intégrera les véhicules à son application de réservation.. Entretien des véhicules, nettoyage ou encore recharge pourront ainsi être pris en charge par des entreprises tierces. La propriété des flottes pourra elle aussi varier selon les pays et les accords conclus localement. Ce modèle permet théoriquementsans imposer à Uber ou Pony.ai de posséder et d’exploiter directement l’ensemble des véhicules.Ce rapprochement n’est pas nouveau.. Les deux entreprises ont ensuite commencé à regarder plus sérieusement vers l’Europe. Elles ont notamment annoncé cette année un projet de service commercial de robotaxis à Zagreb, en Croatie, en collaboration avec l’entreprise locale Verne.Cette nouvelle annonce change cependant nettement d’échelle.. Une stratégie qui lui permet de rester au centre de ce nouveau marché sans dépendre d’une seule technologie ou d’un seul constructeur.