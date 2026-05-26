Comment Uber veut devenir indispensable aux robotaxis

Qu’en penser ?



Uber semble avoir compris une chose essentielle : dans l’IA automobile, la donnée devient probablement plus précieuse que les voitures elles-mêmes. Et plutôt que d’essayer de battre Waymo ou Tesla sur les robotaxis, l’entreprise veut désormais devenir le fournisseur invisible qui alimente tout l’écosystème autonome. Une stratégie beaucoup moins risquée, mais potentiellement tout aussi stratégique à long terme.