Waymo et Uber mettent fin à leur exclusivité en 2028

On en dit quoi ?



La lecture boursière est un peu courte. Uber récupère le droit d'accueillir Tesla, Zoox et les autres dans deux villes où il était pieds et poings liés, ce qui ne ressemble pas vraiment à une punition. Le vrai perdant de l'histoire, c'est plutôt le chauffeur d'Austin, qui va voir débarquer deux flottes sans conducteur au lieu d'une seule. Et pendant ce temps-là, en France, on en est toujours à discuter du droit d'en faire rouler quelques-unes pour voir.