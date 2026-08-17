Jeunes conducteurs : l'interdiction des voitures puissantes censurée avant même de s'appliquer

On en dit quoi ?



Sur le principe, difficile d'être contre : une sportive de location entre les mains d'un conducteur qui a trois mois de permis, on voit bien le problème, et les drames cités plus haut sont bien réels. On peut par contre regretter la méthode, parce que renvoyer la définition de la voiture puissante à un décret était juridiquement fragile, et la sanction est tombée sans grande surprise. Les chiffres rappellent aussi que la grande majorité des accidents de jeunes se produisent dans des voitures modestes et souvent âgées, un problème qu'aucun seuil de puissance ne réglera. Une future version devra assumer un chiffre précis, 150 ch, 200 ch ou autre chose, en thermique comme en électrique, et chaque option fera des mécontents. En attendant, un conducteur de trois mois de permis peut toujours louer ce qu'il veut.