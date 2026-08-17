40 millions de dollars pour la première Ferrari de Jony Ive

On en dit quoi ?



L'homme qui a dessiné l'iPhone signe donc la Ferrari électrique la plus chère jamais adjugée, près de sept ans après avoir quitté Apple. On note que le marché a tranché un débat qui agitait les amateurs depuis la présentation : peu importe que la Luce ressemble ou non à une Ferrari traditionnelle, les 500 exemplaires de 2026 sont partis en quelques semaines et le châssis 0 vaut désormais le prix d'une collection entière de classiques. Il reste à l'heureux acquéreur à patienter jusqu'au début 2027 pour s'asseoir dedans.