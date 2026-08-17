40 millions de dollars pour la première Ferrari de Jony Ive
Par Vincent Lautier - Publié le
La toute première Ferrari 100 % électrique sortie des chaînes, le châssis numéro 0 de la Luce dessinée avec Jony Ive, a été adjugée 40 millions de dollars dimanche lors de la vente RM Sotheby's de Monterey. L'estimation tournait autour de 1,1 million, et l'intégralité de la somme part dans des programmes caritatifs.
Les enchères ont démarré à 1 million de dollars, sont vite montées à 5, puis se sont envolées jusqu'à 40 millions, environ 36 fois l'estimation de départ. Il faut dire que l'exemplaire n'est pas tout à fait ordinaire : ce châssis numéro 0 inaugure la production de la Luce et profite d'une préparation Tailor Made unique, avec une peinture Madreperla satinée aux reflets vert et violet et un intérieur en cuir Le Mans métallisé. La voiture va maintenant retourner à Maranello pour y être terminée, et son propriétaire ne la recevra qu'au premier trimestre 2027. L'intégralité des fonds va à la fondation caritative de Ferrari, qui finance des programmes éducatifs aux côtés de l'ONG Save the Children, et l'acheteur devrait au passage profiter d'une belle déduction fiscale.
Présentée le 25 mai à Rome, la Luce est la première Ferrari électrique de série, et aussi la première voiture cosignée par LoveFrom, le studio de Jony Ive et Marc Newson, les anciens designers vedettes d'Apple. Les deux hommes ont travaillé l'extérieur comme l'habitacle, avec un parti pris net : des commandes physiques partout, un volant et des manettini redessinés, et pas de tout-tactile. Sous la carrosserie, quatre moteurs développent 1 049 ch, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en environ deux secondes et demie. Vendue 550 000 euros, elle a trouvé preneur pour l'ensemble des quelque 500 exemplaires prévus en 2026 en moins de deux mois, avant la moindre livraison, et le carnet de commandes court jusqu'à fin 2027.
Pour situer ces 40 millions, le précédent record d'une Ferrari moderne aux enchères était détenu par une Daytona SP3 unique, vendue 26 millions de dollars lors de la même vente l'an dernier. Et ces 40 millions dépassent même les quelque 36 millions de dollars payés l'an dernier pour une 250 LM de 1964, l'un des graals des collectionneurs. Une voiture neuve qui s'installe d'emblée à ce niveau, c'est du jamais vu chez Ferrari, même si le contexte caritatif gonfle évidemment les ambitions des enchérisseurs. Le design clivant de la belle, souvent décrit comme tout sauf une Ferrari classique, n'a visiblement pas refroidi la salle.
L'homme qui a dessiné l'iPhone signe donc la Ferrari électrique la plus chère jamais adjugée, près de sept ans après avoir quitté Apple. On note que le marché a tranché un débat qui agitait les amateurs depuis la présentation : peu importe que la Luce ressemble ou non à une Ferrari traditionnelle, les 500 exemplaires de 2026 sont partis en quelques semaines et le châssis 0 vaut désormais le prix d'une collection entière de classiques. Il reste à l'heureux acquéreur à patienter jusqu'au début 2027 pour s'asseoir dedans.
Une enchère devenue folle en quelques minutes
Les enchères ont démarré à 1 million de dollars, sont vite montées à 5, puis se sont envolées jusqu'à 40 millions, environ 36 fois l'estimation de départ. Il faut dire que l'exemplaire n'est pas tout à fait ordinaire : ce châssis numéro 0 inaugure la production de la Luce et profite d'une préparation Tailor Made unique, avec une peinture Madreperla satinée aux reflets vert et violet et un intérieur en cuir Le Mans métallisé. La voiture va maintenant retourner à Maranello pour y être terminée, et son propriétaire ne la recevra qu'au premier trimestre 2027. L'intégralité des fonds va à la fondation caritative de Ferrari, qui finance des programmes éducatifs aux côtés de l'ONG Save the Children, et l'acheteur devrait au passage profiter d'une belle déduction fiscale.
La Luce, un tournant pour Maranello et pour Jony Ive
Présentée le 25 mai à Rome, la Luce est la première Ferrari électrique de série, et aussi la première voiture cosignée par LoveFrom, le studio de Jony Ive et Marc Newson, les anciens designers vedettes d'Apple. Les deux hommes ont travaillé l'extérieur comme l'habitacle, avec un parti pris net : des commandes physiques partout, un volant et des manettini redessinés, et pas de tout-tactile. Sous la carrosserie, quatre moteurs développent 1 049 ch, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en environ deux secondes et demie. Vendue 550 000 euros, elle a trouvé preneur pour l'ensemble des quelque 500 exemplaires prévus en 2026 en moins de deux mois, avant la moindre livraison, et le carnet de commandes court jusqu'à fin 2027.
Un prix digne des Ferrari de collection historiques
Pour situer ces 40 millions, le précédent record d'une Ferrari moderne aux enchères était détenu par une Daytona SP3 unique, vendue 26 millions de dollars lors de la même vente l'an dernier. Et ces 40 millions dépassent même les quelque 36 millions de dollars payés l'an dernier pour une 250 LM de 1964, l'un des graals des collectionneurs. Une voiture neuve qui s'installe d'emblée à ce niveau, c'est du jamais vu chez Ferrari, même si le contexte caritatif gonfle évidemment les ambitions des enchérisseurs. Le design clivant de la belle, souvent décrit comme tout sauf une Ferrari classique, n'a visiblement pas refroidi la salle.
On en dit quoi ?
L'homme qui a dessiné l'iPhone signe donc la Ferrari électrique la plus chère jamais adjugée, près de sept ans après avoir quitté Apple. On note que le marché a tranché un débat qui agitait les amateurs depuis la présentation : peu importe que la Luce ressemble ou non à une Ferrari traditionnelle, les 500 exemplaires de 2026 sont partis en quelques semaines et le châssis 0 vaut désormais le prix d'une collection entière de classiques. Il reste à l'heureux acquéreur à patienter jusqu'au début 2027 pour s'asseoir dedans.