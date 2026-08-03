Toutes les Ferrari Luce, dessinées par Jony Ive, ont été vendues

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'assez rigolo à voir une voiture moquée pendant deux mois se vendre intégralement avant sa première livraison. Reste que 500 exemplaires, c'est un volume de série limitée et pas un test de marché : la marque s'est donné toutes les chances en verrouillant la rareté. Le vrai examen viendra quand il faudra en écouler 600 par an jusqu'en 2030, face à des clients qui auront eu le temps de voir la voiture en vrai. Quant à Jony Ive, il vient de réussir exactement ce qu'il faisait chez Apple : faire hurler tout le monde, puis vendre.