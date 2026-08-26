Péage sans barrière : les pénalités de retard rapportent quatre fois plus que le péage lui-même

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas grincer des dents devant un système qui transforme un oubli de trois jours en véritable machine à cash. L'idée de fluidifier le trafic est bonne, mais quand la sanction rapporte quatre fois plus que le service rendu, on peut se demander si le but est encore de faire payer les gens ou surtout de les faire trébucher. Bonne nouvelle quand même, les députés doivent examiner à la rentrée un amendement pour porter le délai sans pénalité de 72 heures à un mois entier.