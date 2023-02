Péages moins chers (-5%) en voiture électrique : comment obtenir la réduction ?

Ce 1er février, les péages augmentent, beaucoup moins fortement que l’inflation. À ma demande, les sociétés d'autoroute mettent en place des ristournes 🛣⤵️



👉🏻 Réduction de 40% pour les abonnés, utilisateurs fréquents

👉🏻 Aucune hausse pour les véhicules électriques

Comment bénéficier de la réduction de 5% ?

• Les frais de mise en service gratuits (11€)

• 1,70 €/mois (gratuit les mois inutilisés en France)

• 8 mois offerts

• Option Espagne/Portugal (gratuit les mois non utilisés)à 2,40 €

• Livraison 4,00 € (10€ hors de France)

• 5% de réduction sur l'ensemble des trajets sur les réseaux APRR et AREA

• frais de mise en service offerts

• 1 an d'abonnement offert

• 1,90 €/ mois circulé en France

• En Espagne et Portugal +2,50 €/mois circulé

• Gratuits les mois non utilisés

• 5% de réduction sur l'ensemble des trajets sur les réseaux SANEF SAPN

Une offre absente des 3/4 du territoires

Une réduction finalement difficile à obtenir

- l'offre ne concerne que le réseau sur lequel vous avez pris votre badge

- elle n'est utile que pour ceux qui font des trajets locaux dans les régions concernées

- les 3/4 de la France (Vinci) n'est pas concernée

- Il faut impérativement souscrire à une offre nouvelle

, porte-parole de ce même gouvernement, confirmait également la nouvelle :Pour bénéficier de la réduction, il faut déjà. Second pré-requis, le badge doit être associé à votre plaque d'immatriculation d'un véhicule situé en France. En clair, même si vous êtes déjà abonnés, il faudraChez APRR, l'offre Fulli NomadElec propose :Chez SANEF, c'est assez similaire sur l'offre Bipandgo Si vous roulez beaucoup dans l'hexagone, vous savez que-toute la partie Sud et Ouest, en gros. APRR et SANEF sont plutôt présents au Nord et Nord-Est. D'autres groupes, plus petits, comme l'ATMB, gèrent des portions réduites (ATMB a la concession des Autoroutes et Tunnels de la vallée du Mont-Blanc).D'ailleurs, l'offre L'éclaireur de l'ATMB est plutôt sympa (70% de réduction pour les VE), mais une fois encore, elle est limitée au réseau (très léger) entre Chamonix et Bellegarde, déjà très peu taxé. Comme vous le voyez, les 3/4 de la France sont en effet sous pavillon Vinci :Et comme vous vous en doutez, manque de chance,Sur le site du télépéage Ulys , seule une offre de recharge électrique est nouvelle, mais rien sur le passage au péage -dommage !, vous aurez donc compris que :A l'arrivée, il n'est mêmede réductions pour véhicules électriques.