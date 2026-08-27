Stellantis garde ses 12 usines françaises, quitte à y assembler des voitures chinoises

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'assez vertigineux à voir un géant européen sauver ses usines et ses emplois en y faisant tourner des voitures de ses propres concurrents. Sur le principe, préserver 38 000 postes plutôt que de tailler dans le vif est difficile à critiquer. Mais transformer des usines Peugeot ou Citroën en ateliers d'assemblage pour la Chine, même partiellement, laisse une drôle d'impression, celle d'un secteur qui n'a plus vraiment le choix de ses armes.