La Chine rappelle 4,3 millions de voitures et va interdire les poignées de porte escamotables

On en dit quoi ?



Franchement, on ne va pas pleurer la poignée qui se planque. Le gain aérodynamique était minime, et rester bloqué dans une voiture parce qu'un fusible a grillé, ça fait froid dans le dos. Voir la Chine dégainer la première est plutôt une bonne surprise, elle qui a longtemps foncé tête baissée sur les écrans et les gadgets. L'Europe et les États-Unis seraient bien inspirés de suivre, plutôt que de laisser le style l'emporter sur la sécurité.