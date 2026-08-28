La Chine rappelle 4,3 millions de voitures et va interdire les poignées de porte escamotables
Par Vincent Lautier - Publié le
La Chine vient d'ordonner le plus gros rappel automobile de son histoire. En cause, les poignées de porte affleurantes, celles qui disparaissent dans la carrosserie et peuvent coincer après un accident. Au total, 4,3 millions de véhicules, dont près de 3 millions de Tesla. Et ce n'est qu'un début, car le pays s'apprête à bannir carrément le système.
C'est la SAMR, le régulateur du marché chinois, qui a lâché la bombe le 21 août. Neuf marques sont visées. Tesla concentre l'essentiel, avec 2,98 millions de Model 3, Model Y, Model S et Model X, importées comme produites sur place, rappelées à partir du 25 septembre. Les constructeurs locaux trinquent aussi. Xiaomi rappelle environ 390 000 voitures, Leapmotor 371 000, Xpeng 264 000. Pour chacun, c'est un record.
Sur le papier, l'idée était maligne. Une poignée qui rentre dans la portière, c'est plus lisse, un peu plus aérodynamique, et ça fait futuriste. Puis survient le choc violent. Si le circuit basse tension lâche, ces poignées deviennent difficiles à trouver et à actionner, pour les passagers coincés dedans comme pour les secours qui tentent d'ouvrir de l'extérieur. Le correctif demandé reste léger. Des étiquettes bien visibles pour repérer l'ouverture manuelle, et une mise à jour qui fait descendre les vitres toutes seules après un accident.
Le plus marquant, c'est la suite. Dès 2027, la Chine interdira les poignées escamotables, première au monde à tourner la page. Or ce design, c'est Tesla qui l'a lancé, avant que presque tous les électriques chinois ne le copient. Pékin en fait aujourd'hui le symbole d'une reprise en main. Une grande campagne de sécurité impose désormais des audits internes et la validation des nouveautés avant leur mise en vente, après des années d'innovation à tout va sur les gadgets.
Franchement, on ne va pas pleurer la poignée qui se planque. Le gain aérodynamique était minime, et rester bloqué dans une voiture parce qu'un fusible a grillé, ça fait froid dans le dos. Voir la Chine dégainer la première est plutôt une bonne surprise, elle qui a longtemps foncé tête baissée sur les écrans et les gadgets. L'Europe et les États-Unis seraient bien inspirés de suivre, plutôt que de laisser le style l'emporter sur la sécurité.
Un rappel qui bat tous les records
C'est la SAMR, le régulateur du marché chinois, qui a lâché la bombe le 21 août. Neuf marques sont visées. Tesla concentre l'essentiel, avec 2,98 millions de Model 3, Model Y, Model S et Model X, importées comme produites sur place, rappelées à partir du 25 septembre. Les constructeurs locaux trinquent aussi. Xiaomi rappelle environ 390 000 voitures, Leapmotor 371 000, Xpeng 264 000. Pour chacun, c'est un record.
Pourquoi ces poignées posent problème
Sur le papier, l'idée était maligne. Une poignée qui rentre dans la portière, c'est plus lisse, un peu plus aérodynamique, et ça fait futuriste. Puis survient le choc violent. Si le circuit basse tension lâche, ces poignées deviennent difficiles à trouver et à actionner, pour les passagers coincés dedans comme pour les secours qui tentent d'ouvrir de l'extérieur. Le correctif demandé reste léger. Des étiquettes bien visibles pour repérer l'ouverture manuelle, et une mise à jour qui fait descendre les vitres toutes seules après un accident.
La fin d'un gadget lancé par Tesla
Le plus marquant, c'est la suite. Dès 2027, la Chine interdira les poignées escamotables, première au monde à tourner la page. Or ce design, c'est Tesla qui l'a lancé, avant que presque tous les électriques chinois ne le copient. Pékin en fait aujourd'hui le symbole d'une reprise en main. Une grande campagne de sécurité impose désormais des audits internes et la validation des nouveautés avant leur mise en vente, après des années d'innovation à tout va sur les gadgets.
On en dit quoi ?
Franchement, on ne va pas pleurer la poignée qui se planque. Le gain aérodynamique était minime, et rester bloqué dans une voiture parce qu'un fusible a grillé, ça fait froid dans le dos. Voir la Chine dégainer la première est plutôt une bonne surprise, elle qui a longtemps foncé tête baissée sur les écrans et les gadgets. L'Europe et les États-Unis seraient bien inspirés de suivre, plutôt que de laisser le style l'emporter sur la sécurité.