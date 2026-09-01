Le mois d'Aout dernier, 38% des véhicules neufs vendus étaient électriques

On en dit quoi ?



La bascule est très claire, et elle est allée bien plus vite que prévu. Voir le diesel réduit à 2 % du marché français du neuf a quelque chose de vertigineux quand on pense qu'il représentait plus de sept ventes sur dix il y a une dizaine d'années. Reste que cette dynamique tient beaucoup aux aides publiques et à la pression fiscale, pas seulement à l'enthousiasme des acheteurs. Le jour où le leasing social fermera ou où le coup de pouce sera raboté, on verra vraiment où en est le marché. Et pour Tesla, dont le Model Y écrase encore le classement, c'est une belle revanche après des mois qu'on disait compliqués. Et vous votre prochaine voiture ? Elle passera à la pompe ou à la prise ?