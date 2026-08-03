Un tiers des voitures neuves vendues en juillet étaient électriques, et le diesel s'effondre
Par Vincent Lautier - Publié le
L'électrique a pesé 35 % des immatriculations françaises en juillet, avec des volumes qui ont plus que doublé sur un an. Dans le même temps, l'essence recule de 44 % et le diesel de 60 %. Le leasing social, rouvert le 16 juillet, a déjà écoulé près de la moitié de son quota.
Le marché a totalisé 126 808 voitures particulières neuves le mois dernier, en hausse de 9 % avec autant de jours ouvrés qu'en juillet 2025, ce qui écarte l'explication facile de l'effet calendaire. Sur ce total, 44 378 voitures électriques, une progression de 127 % qui fait passer la motorisation au-dessus du tiers du marché pour la première fois. Chez les particuliers, elle monte même à 37 %.
Renault s'offre les trois premières places du classement mensuel avec la R5, le Scenic et la nouvelle Twingo, le Tesla Model Y suivant en quatrième position.
Le mouvement inverse est tout aussi net. L'essence ne pèse plus que 11 % du marché et le diesel 2 %, après avoir perdu respectivement 44 et 60 % de leurs volumes en un an.
AAA DATA attribue ce décrochage au durcissement fiscal entré en vigueur le 1er janvier, entre un malus CO2 qui se déclenche désormais dès 108 grammes par kilomètre au lieu de 113 et un malus au poids abaissé à une tonne et demie, le tout sur fond de normes CAFE. Seul le GPL tire son épingle du jeu avec une hausse de 49 %.
Les hybrides marquent le pas à 48 % du marché, et le rechargeable recule de 11 %, pénalisé lui aussi par le malus au poids.
Le dispositif a rouvert le 16 juillet pour une troisième édition, avec 50 000 voitures électriques à moins de 200 euros par mois sans apport, réservées aux ménages dont le revenu fiscal par part ne dépasse pas 16 880 euros. Deux semaines ont suffi pour enregistrer près de 19 500 commandes.
Roland Lescure a donc annoncé une deuxième vague de 50 000 véhicules, destinée aux aides à domicile et aux gros rouleurs. Le ministre de l'Économie revendique plus de 100 000 personnes roulant aujourd'hui à l'électrique pour 100 à 200 euros mensuels.
L'effet déborde du dispositif puisque plusieurs marques commercialisent maintenant des offres de location calquées dessus, à destination des ménages qui passent juste à côté des critères.
Attention à ne pas tout mettre sur le dos du leasing social, qui n'a ouvert qu'à la mi-juillet et ne pouvait donc peser que sur une quinzaine de jours. Le vrai basculement est fiscal, et il était programmé depuis janvier. Ce qui mérite le plus d'attention est ailleurs : les marques chinoises captent 8 % du marché français malgré des droits de douane qui grimpent jusqu'à 35 % pour certaines, en glissant vers l'hybride rechargeable que Bruxelles n'a pas encore surtaxé. BYD produit déjà en Hongrie, Leapmotor démarre ce mois-ci en Espagne. Les barrières douanières se contournent, et plus vite que prévu.
L'électrique double ses volumes en un an
Le marché a totalisé 126 808 voitures particulières neuves le mois dernier, en hausse de 9 % avec autant de jours ouvrés qu'en juillet 2025, ce qui écarte l'explication facile de l'effet calendaire. Sur ce total, 44 378 voitures électriques, une progression de 127 % qui fait passer la motorisation au-dessus du tiers du marché pour la première fois. Chez les particuliers, elle monte même à 37 %.
Renault s'offre les trois premières places du classement mensuel avec la R5, le Scenic et la nouvelle Twingo, le Tesla Model Y suivant en quatrième position.
L'essence et le diesel décrochent ensemble
Le mouvement inverse est tout aussi net. L'essence ne pèse plus que 11 % du marché et le diesel 2 %, après avoir perdu respectivement 44 et 60 % de leurs volumes en un an.
AAA DATA attribue ce décrochage au durcissement fiscal entré en vigueur le 1er janvier, entre un malus CO2 qui se déclenche désormais dès 108 grammes par kilomètre au lieu de 113 et un malus au poids abaissé à une tonne et demie, le tout sur fond de normes CAFE. Seul le GPL tire son épingle du jeu avec une hausse de 49 %.
Les hybrides marquent le pas à 48 % du marché, et le rechargeable recule de 11 %, pénalisé lui aussi par le malus au poids.
Le leasing social a grillé la moitié de son quota en deux semaines
Le dispositif a rouvert le 16 juillet pour une troisième édition, avec 50 000 voitures électriques à moins de 200 euros par mois sans apport, réservées aux ménages dont le revenu fiscal par part ne dépasse pas 16 880 euros. Deux semaines ont suffi pour enregistrer près de 19 500 commandes.
Roland Lescure a donc annoncé une deuxième vague de 50 000 véhicules, destinée aux aides à domicile et aux gros rouleurs. Le ministre de l'Économie revendique plus de 100 000 personnes roulant aujourd'hui à l'électrique pour 100 à 200 euros mensuels.
L'effet déborde du dispositif puisque plusieurs marques commercialisent maintenant des offres de location calquées dessus, à destination des ménages qui passent juste à côté des critères.
On en dit quoi ?
Attention à ne pas tout mettre sur le dos du leasing social, qui n'a ouvert qu'à la mi-juillet et ne pouvait donc peser que sur une quinzaine de jours. Le vrai basculement est fiscal, et il était programmé depuis janvier. Ce qui mérite le plus d'attention est ailleurs : les marques chinoises captent 8 % du marché français malgré des droits de douane qui grimpent jusqu'à 35 % pour certaines, en glissant vers l'hybride rechargeable que Bruxelles n'a pas encore surtaxé. BYD produit déjà en Hongrie, Leapmotor démarre ce mois-ci en Espagne. Les barrières douanières se contournent, et plus vite que prévu.