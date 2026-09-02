Le Polestar 4 est disponible aujourd'hui en version SUV
Par Vincent Lautier - Publié le
Polestar ouvre ce 2 septembre les commandes d'une seconde carrosserie pour sa 4, un SUV au toit prolongé qui remet une vraie lunette arrière là où le coupé se contentait d'une caméra. Mécanique identique, 630 km d'autonomie en version propulsion, coffre en hausse et livraisons prévues avant la fin de l'année. En France, il démarre à 56 800 euros, soit moins que le coupé.
Le Polestar 4 coupé, on vous en a parlé plusieurs fois ici, se reconnaît à son absence totale de lunette arrière, remplacée par une caméra qui alimente le rétroviseur. Le SUV garde la même face avant et la même silhouette jusqu'au montant arrière, mais le toit file plus loin vers l'arrière avant de redescendre sur un hayon presque droit, avec une vitre inclinée dessus. Le coffre passe à 530 litres sous la tablette, 655 litres jusqu'au toit et 1 665 litres banquette rabattue, contre 526 à 1 536 litres pour le coupé. Des barres de toit acceptent 100 kg en roulant, le toit panoramique s'agrandit et peut devenir électrochrome en option.
La plateforme et la batterie de 100 kWh sont celles du coupé. La version Rear Motor développe 272 ch pour 343 Nm, passe de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et annonce jusqu'à 630 km WLTP, soit plus que le coupé malgré la carrosserie moins fuyante. La Dual Motor et ses 544 ch descendent sous les 4 secondes au 0 à 100, en perdant une trentaine de kilomètres d'autonomie au passage.
Côté recharge, rien de neuf non plus, avec un pic à 200 kW en courant continu et jusqu'à 22 kW en alternatif. Le SUV arrive aussi avec une prise V2L pour brancher un appareil en 230 volts, adaptateur en option, un mode camping qui laisse tourner la clim et les écrans à l'arrêt, et Google Gemini pour la commande vocale, trois fonctions que le coupé a déjà reçues ou recevra par mise à jour.
Le SUV est déjà à la commande en France et c'est là que Polestar surprend, puisqu'il s'affiche 56 800 euros en propulsion et 64 800 euros en transmission intégrale alors que le coupé Rear Motor reste à 61 800 euros au catalogue, avant la remise de 11 900 euros qui court jusqu'à la fin du mois. Cinq mille euros de moins pour la carrosserie la plus pratique. Un pack Performance à 74 500 euros ajoute des freins Brembo, des amortisseurs actifs et des jantes de 22 pouces, et les premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre depuis l'usine de Busan, en Corée du Sud, qui assemble déjà le coupé.
Remettre une lunette arrière sur la voiture qui avait fait de son absence un argument, c'est admettre que le pari a divisé, même si Polestar ne le présentera jamais comme ça. La caméra s'était pourtant montrée tout à fait vivable au bout de trois mois d'essai chez nous. Avoir le choix reste la bonne idée, avec un coffre plus grand et une autonomie qui ne baisse pas. Vendre la carrosserie la plus pratique moins cher que le coupé dit assez clairement laquelle des deux Polestar veut pousser, et le Macan électrique reste très loin au-dessus.
Une vitre à l'arrière, et 2,5 cm de plus pour la tête
Le Polestar 4 coupé, on vous en a parlé plusieurs fois ici, se reconnaît à son absence totale de lunette arrière, remplacée par une caméra qui alimente le rétroviseur. Le SUV garde la même face avant et la même silhouette jusqu'au montant arrière, mais le toit file plus loin vers l'arrière avant de redescendre sur un hayon presque droit, avec une vitre inclinée dessus. Le coffre passe à 530 litres sous la tablette, 655 litres jusqu'au toit et 1 665 litres banquette rabattue, contre 526 à 1 536 litres pour le coupé. Des barres de toit acceptent 100 kg en roulant, le toit panoramique s'agrandit et peut devenir électrochrome en option.
Rien ne change sous le capot
La plateforme et la batterie de 100 kWh sont celles du coupé. La version Rear Motor développe 272 ch pour 343 Nm, passe de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et annonce jusqu'à 630 km WLTP, soit plus que le coupé malgré la carrosserie moins fuyante. La Dual Motor et ses 544 ch descendent sous les 4 secondes au 0 à 100, en perdant une trentaine de kilomètres d'autonomie au passage.
Côté recharge, rien de neuf non plus, avec un pic à 200 kW en courant continu et jusqu'à 22 kW en alternatif. Le SUV arrive aussi avec une prise V2L pour brancher un appareil en 230 volts, adaptateur en option, un mode camping qui laisse tourner la clim et les écrans à l'arrêt, et Google Gemini pour la commande vocale, trois fonctions que le coupé a déjà reçues ou recevra par mise à jour.
Moins cher que le coupé, et c'est la vraie surprise
Le SUV est déjà à la commande en France et c'est là que Polestar surprend, puisqu'il s'affiche 56 800 euros en propulsion et 64 800 euros en transmission intégrale alors que le coupé Rear Motor reste à 61 800 euros au catalogue, avant la remise de 11 900 euros qui court jusqu'à la fin du mois. Cinq mille euros de moins pour la carrosserie la plus pratique. Un pack Performance à 74 500 euros ajoute des freins Brembo, des amortisseurs actifs et des jantes de 22 pouces, et les premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre depuis l'usine de Busan, en Corée du Sud, qui assemble déjà le coupé.
On en dit quoi ?
Remettre une lunette arrière sur la voiture qui avait fait de son absence un argument, c'est admettre que le pari a divisé, même si Polestar ne le présentera jamais comme ça. La caméra s'était pourtant montrée tout à fait vivable au bout de trois mois d'essai chez nous. Avoir le choix reste la bonne idée, avec un coffre plus grand et une autonomie qui ne baisse pas. Vendre la carrosserie la plus pratique moins cher que le coupé dit assez clairement laquelle des deux Polestar veut pousser, et le Macan électrique reste très loin au-dessus.