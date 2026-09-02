Vous voulez une voiture électrique d'occasion ? Une nouvelle aide existe depuis hier
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis le 1er septembre, l'achat ou la location d'une voiture électrique d'occasion chez un professionnel donne droit à une prime financée par les fournisseurs d'énergie, sans condition de revenus. Le montant n'est pas fixé par l'État et devrait tourner autour de 350 euros pour un particulier. Seuls les professionnels de l'aide à domicile espérer les 2 000 euros, jusqu'à la fin de l'année.
Le bonus écologique sur l'occasion, qui valait 1 000 euros, a disparu en 2024 et l'État n'a rien remis à la place sur son budget. La nouvelle aide passe par les certificats d'économies d'énergie, ce mécanisme qui oblige EDF, Engie ou TotalEnergies à financer des actions de sobriété pour éviter des pénalités. Un arrêté du 10 août, publié au Journal officiel le 12, a créé une fiche dédiée à la voiture électrique d'occasion, applicable depuis hier et pour quatre ans. C'est donc un intermédiaire mandaté par un fournisseur d'énergie qui versera l'argent, déduit de la facture ou payé par virement selon l'opérateur, et non l'administration. Le même circuit finance déjà la prime coup de pouce sur le neuf, qui peut monter à 5 700 euros.
La voiture doit être 100 % électrique, les hybrides rechargeables sont exclues, et avoir été immatriculée pour la première fois en France entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023. Il faut l'acheter ou la louer chez un professionnel de l'automobile, une vente entre particuliers ne compte pas, et s'engager à la garder au moins trois ans. La batterie doit conserver au moins 80 % de sa capacité d'origine, ou offrir encore 200 kilomètres d'autonomie, ce qui suppose un document fourni par le vendeur, relevé du tableau de bord ou estimation après essai. Pour la version majorée réservée aux professionnels de l'aide à domicile et des services à la personne, la voiture doit en plus coûter 25 000 euros au maximum et peser moins de 1 800 kg, ce qui écarte les gros SUV.
Le montant dépend du cours du certificat, que les fournisseurs négocient entre eux, et ceux qui proposeront cette prime ne sont pas encore identifiés, sachant qu'il faudra la demander avant de signer le bon de commande, pas après. D'après les intermédiaires spécialisés, le forfait attribué à cette opération vaut entre 295 et 380 euros, soit environ 350 euros pour un particulier. Les professionnels de l'aide à domicile bénéficient d'un coefficient multiplicateur, 4 ou 6 selon leur catégorie, qui porte la prime jusqu'à 2 000 à 2 360 euros, à condition d'avoir signé le devis avant le 1er janvier 2027. Sur une Zoé ou une e-208 d'occasion affichée autour de 12 000 euros, on parle donc d'une remise de moins de 3 % pour tout le monde, sauf les aides à domicile.
Le principe est bon, puisque l'occasion électrique avait perdu toute aide depuis deux ans alors que c'est là que se trouvent les voitures à moins de 15 000 euros. Sauf que voilà, 350 euros ne feront basculer personne, et l'exigence d'une batterie à 80 % va surtout compliquer la vie des vendeurs sur les modèles de 2017 et 2018. Le vrai apport, c'est cette obligation d'attester l'état de la batterie, qui finira par devenir la norme sur les annonces. Pour le reste, le leasing social relancé en juillet sur le neuf est bien plus intéressant pour un budget d'un ménage modeste, que cette prime, même si l'approche est un peu différente.
Ce n'est pas un bonus, c'est une prime CEE
Le bonus écologique sur l'occasion, qui valait 1 000 euros, a disparu en 2024 et l'État n'a rien remis à la place sur son budget. La nouvelle aide passe par les certificats d'économies d'énergie, ce mécanisme qui oblige EDF, Engie ou TotalEnergies à financer des actions de sobriété pour éviter des pénalités. Un arrêté du 10 août, publié au Journal officiel le 12, a créé une fiche dédiée à la voiture électrique d'occasion, applicable depuis hier et pour quatre ans. C'est donc un intermédiaire mandaté par un fournisseur d'énergie qui versera l'argent, déduit de la facture ou payé par virement selon l'opérateur, et non l'administration. Le même circuit finance déjà la prime coup de pouce sur le neuf, qui peut monter à 5 700 euros.
Les conditions à la loupe
La voiture doit être 100 % électrique, les hybrides rechargeables sont exclues, et avoir été immatriculée pour la première fois en France entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023. Il faut l'acheter ou la louer chez un professionnel de l'automobile, une vente entre particuliers ne compte pas, et s'engager à la garder au moins trois ans. La batterie doit conserver au moins 80 % de sa capacité d'origine, ou offrir encore 200 kilomètres d'autonomie, ce qui suppose un document fourni par le vendeur, relevé du tableau de bord ou estimation après essai. Pour la version majorée réservée aux professionnels de l'aide à domicile et des services à la personne, la voiture doit en plus coûter 25 000 euros au maximum et peser moins de 1 800 kg, ce qui écarte les gros SUV.
Combien ça rapporte vraiment ?
Le montant dépend du cours du certificat, que les fournisseurs négocient entre eux, et ceux qui proposeront cette prime ne sont pas encore identifiés, sachant qu'il faudra la demander avant de signer le bon de commande, pas après. D'après les intermédiaires spécialisés, le forfait attribué à cette opération vaut entre 295 et 380 euros, soit environ 350 euros pour un particulier. Les professionnels de l'aide à domicile bénéficient d'un coefficient multiplicateur, 4 ou 6 selon leur catégorie, qui porte la prime jusqu'à 2 000 à 2 360 euros, à condition d'avoir signé le devis avant le 1er janvier 2027. Sur une Zoé ou une e-208 d'occasion affichée autour de 12 000 euros, on parle donc d'une remise de moins de 3 % pour tout le monde, sauf les aides à domicile.
On en dit quoi ?
Le principe est bon, puisque l'occasion électrique avait perdu toute aide depuis deux ans alors que c'est là que se trouvent les voitures à moins de 15 000 euros. Sauf que voilà, 350 euros ne feront basculer personne, et l'exigence d'une batterie à 80 % va surtout compliquer la vie des vendeurs sur les modèles de 2017 et 2018. Le vrai apport, c'est cette obligation d'attester l'état de la batterie, qui finira par devenir la norme sur les annonces. Pour le reste, le leasing social relancé en juillet sur le neuf est bien plus intéressant pour un budget d'un ménage modeste, que cette prime, même si l'approche est un peu différente.