Range Rover dévoile le GT, son tout premier modèle 100% électrique

On en dit quoi ?

Voir Range Rover lancer enfin son premier vrai modèle électrique, c'est un moment qui compte pour une marque aussi attachée au tout-terrain et au luxe. L'habitacle épuré a de l'allure et. Il faudra juste patienter pour les chiffres qui fâchent, à commencer par le prix, qui ne sera sûrement pas donné.