Range Rover dévoile le GT, son tout premier modèle 100% électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Range Rover confirme l'arrivée d'un cinquième modèle dans sa famille, le Range Rover GT. Présenté comme un grand tourisme, il marque surtout un vrai tournant, puisqu'il devient le premier Range Rover entièrement électrique de l'histoire de la marque. La firme britannique en profite pour dévoiler un premier aperçu de son habitacle, particulièrement dépouillé.
Le GT vient s'ajouter aux Range Rover, Sport, Velar et Evoque, avec une silhouette de coupé encore dissimulée sous un camouflage doré pendant les derniers essais menés à travers le monde. Le vrai changement se joue sous la carrosserie, puisque ce modèle inaugure la nouvelle plateforme électrique EMA et sera assemblé à Halewood, au Royaume-Uni. Au lancement, il n'existera qu'en version 100 pour cent électrique, une déclinaison hybride devant compléter l'offre plus tard dans sa carrière. Martin Limpert, le patron de Range Rover, le décrit comme le modèle le plus dynamique sur route jamais conçu par la marque, sans rien lâcher sur les fameuses capacités tout-terrain maison.
Côté ambiance, Range Rover a clairement misé sur la sobriété. La planche de bord est habillée d'un textile tissé qui dissimule les haut-parleurs, traversée par une fine fente de ventilation courant sur toute la largeur, histoire de dessiner une ligne bien nette. L'interface se résume à un écran central unique associé à un affichage face au conducteur, qui remplace le traditionnel bloc d'instruments. La marque met aussi en avant un espace aux jambes à l'arrière qu'elle présente comme une référence dans la catégorie, avec l'idée de transformer l'intérieur en véritable cocon coupé du bruit et des distractions. Notons aussi la présence d'un écran orienté de manière un peu improbable, si on se base sur les photos diffusées par la marque.
Reste que le communiqué garde encore pas mal de cartes dans sa manche. Aucun prix, aucune autonomie et aucune date précise de commercialisation ne sont annoncés, la marque promettant simplement d'autres informations dans le courant de l'année. La disponibilité française n'est pas détaillée non plus, même si Range Rover est vendu dans 121 pays et prévoit de basculer une bonne partie de sa gamme vers l'électrique d'ici 2030. En clair, on connaît la philosophie et le style, beaucoup moins la fiche technique.
Voir Range Rover lancer enfin son premier vrai modèle électrique, c'est un moment qui compte pour une marque aussi attachée au tout-terrain et au luxe. L'habitacle épuré a de l'allure et la promesse d'un grand tourisme électrique haut de gamme est alléchante. Il faudra juste patienter pour les chiffres qui fâchent, à commencer par le prix, qui ne sera sûrement pas donné.
Un cinquième Range Rover qui passe à l'électrique
Le GT vient s'ajouter aux Range Rover, Sport, Velar et Evoque, avec une silhouette de coupé encore dissimulée sous un camouflage doré pendant les derniers essais menés à travers le monde. Le vrai changement se joue sous la carrosserie, puisque ce modèle inaugure la nouvelle plateforme électrique EMA et sera assemblé à Halewood, au Royaume-Uni. Au lancement, il n'existera qu'en version 100 pour cent électrique, une déclinaison hybride devant compléter l'offre plus tard dans sa carrière. Martin Limpert, le patron de Range Rover, le décrit comme le modèle le plus dynamique sur route jamais conçu par la marque, sans rien lâcher sur les fameuses capacités tout-terrain maison.
Un habitacle qui joue la carte du calme
Côté ambiance, Range Rover a clairement misé sur la sobriété. La planche de bord est habillée d'un textile tissé qui dissimule les haut-parleurs, traversée par une fine fente de ventilation courant sur toute la largeur, histoire de dessiner une ligne bien nette. L'interface se résume à un écran central unique associé à un affichage face au conducteur, qui remplace le traditionnel bloc d'instruments. La marque met aussi en avant un espace aux jambes à l'arrière qu'elle présente comme une référence dans la catégorie, avec l'idée de transformer l'intérieur en véritable cocon coupé du bruit et des distractions. Notons aussi la présence d'un écran orienté de manière un peu improbable, si on se base sur les photos diffusées par la marque.
Beaucoup d'inconnues restent au programme
Reste que le communiqué garde encore pas mal de cartes dans sa manche. Aucun prix, aucune autonomie et aucune date précise de commercialisation ne sont annoncés, la marque promettant simplement d'autres informations dans le courant de l'année. La disponibilité française n'est pas détaillée non plus, même si Range Rover est vendu dans 121 pays et prévoit de basculer une bonne partie de sa gamme vers l'électrique d'ici 2030. En clair, on connaît la philosophie et le style, beaucoup moins la fiche technique.
On en dit quoi ?
Voir Range Rover lancer enfin son premier vrai modèle électrique, c'est un moment qui compte pour une marque aussi attachée au tout-terrain et au luxe. L'habitacle épuré a de l'allure et la promesse d'un grand tourisme électrique haut de gamme est alléchante. Il faudra juste patienter pour les chiffres qui fâchent, à commencer par le prix, qui ne sera sûrement pas donné.