VE : le Cybertruck en galère dans la neige, RangeRover électrique & un nouveau Robot Tesla

Jaguar-Land-Rover (JLR)

Depuis sa commercialisation en 2021, la dernière génération du Range Rover a établi une nouvelle référence en matière de désirabilité. Partout dans le monde, nous constatons les plus hauts niveaux de demande de nos clients en 53 ans d'histoire.



En raison de ce succès sans précédent, nous ouvrons dès aujourd’hui la liste d'attente officielle pour donner l’opportunité aux clients et non clients d'être parmi les premiers à passer une précommande pour le Range Rover le plus attendu de ces derniers temps.



Marquant une nouvelle ère pour la Maison Range Rover, ce SUV de luxe unique est désormais disponible en version entièrement électrique.

