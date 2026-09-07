C'est prouvé, la batterie d'une électrique d'occasion tient, et un certificat va vous le certifier

On en dit quoi ?



La batterie est le dernier vrai frein psychologique à l'achat d'une électrique d'occasion, et il est en train de tomber, ce qui va peser sur les prix de l'occasion électrique, dans le bon sens pour une fois. Il reste à obtenir une méthode de calcul commune, parce qu'un pourcentage que chaque constructeur produit dans son coin ne permet pas de comparer une Renault à une Tesla.