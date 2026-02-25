Véhicules électriques d'occasion : les batteries tiennent bien mieux que prévu
Par Vincent Lautier - Publié le
Arval, filiale de BNP Paribas spécialisée dans la location longue durée de véhicules pour les entreprises et les particuliers (LLD, LOA), vient de publier une nouvelle analyse basée sur 24 000 certificats d'état de santé de batteries de véhicules électriques, récoltés dans 11 pays européens. Les résultats sont très bons : à 160 000 km ou après six ans d'usage, les batteries gardent plus de 90 % de leur capacité d'origine. De quoi rassurer sérieusement ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique d'occasion.
C'est la troisième édition de cette analyse pour Arval, et cette fois l'échantillon a triplé par rapport à l'étude de début 2025. On passe de 8 000 à 24 000 certificats de santé de batterie, couvrant une trentaine de marques et un mix de 66 % de véhicules 100 % électriques et 33 % d'hybrides rechargeables. À 70 000 km, la batterie affiche en moyenne 93 % de sa capacité d'origine. À 160 000 km ou après six ans, on est toujours au-dessus de 90 %. La dégradation suit un rythme lent et régulier, d'environ 1 % tous les 25 000 km après une légère baisse initiale.
Bonne nouvelle, les modèles récents font encore mieux, avec un niveau de santé supérieur de 2 à 3 points par rapport aux générations précédentes. Les progrès en refroidissement et en gestion de l'énergie expliquent cette différence. Côté réglementation, la transparence va elle aussi s'imposer : dès février 2027, chaque batterie de véhicule électrique vendue en Europe devra disposer d'un passeport numérique accessible par QR code. Un nouvel indicateur standardisé, le SOCE (State of Certified Energy), est amené à remplacer les mesures actuelles et sera affiché directement sur le tableau de bord des nouveaux modèles.
Pour obtenir these certificats, Arval travaille avec deux organismes indépendants, Moba et Aviloo, l'association européenne du remarketing automobile. Le principe est assez simple : un boîtier branché sur la prise diagnostic du véhicule interroge le système de gestion de la batterie et en tire un pourcentage de santé. L'acheteur accède ensuite à un QR code qui lui donne la capacité restante et l'autonomie estimée selon le type de trajet. Depuis le lancement du dispositif, Arval a délivré plus de 30 000 certificats au total.
Visiblement, le mythe de la batterie qui lâche au bout de quelques années continue à être pas mal bousculé. Les chiffres d'Arval sont rassurants, et ils arrivent à un moment où le marché de l'occasion électrique en a bien besoin. On aimerait aussi que l'information et la clarté sur l'état de santé des batteries se généralise au plus vite, car il manque sur beaucoup de modèles, surtout anciens.
