Leasing social 2026 : il reste peu de Renault, et aucune R5

On en dit quoi ?



Que la R5 parte la première n'étonne personne, et la Twingo à 130 euros reste une porte d'entrée franchement correcte pour qui a besoin d'une petite voiture au quotidien. Par contre, le rythme a nettement ralenti par rapport à 2024, et ça tient sans doute autant au budget des ménages qu'à un programme dont les règles changent chaque année.