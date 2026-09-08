Leasing social 2026 : il reste peu de Renault, et aucune R5
Par Vincent Lautier - Publié le
Sept semaines après son lancement, le leasing social a dépassé les 30 000 commandes sur les 50 000 prévues, et Renault, très sollicitée pour la deuxième année de suite, affiche déjà complet sur la R5 et la Mégane. Il reste de la place pour les retardataires, à condition de viser une Twingo à 130 euros par mois ou ce qu'il reste de R4.
Notre chère confrère Raphaëlle nous raconte chez Numerama que le ministre de l'Economie Roland Lescure s'est félicité de plus de 30 000 véhicules commandés depuis l'ouverture du 16 juillet, en rappelant au passage que l'électrique atteint 30 % des ventes de voitures neuves en France depuis le début de l'année. Le rythme est quand même moins fou qu'avant : en 2024, la première édition avait épuisé ses 50 000 dossiers en six semaines, et en 2025 le gros de la demande s'était concentré sur trois jours avant de s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Cette fois, il a fallu sept semaines pour arriver à 30 000, ce qui laisse environ 20 000 dossiers à prendre pour les ménages modestes et les gros rouleurs qui remplissent les conditions.
Sauf que voilà, tout le monde ne pourra pas avoir la voiture qu'il voulait. Sur son site, Renault indique au 7 septembre que la Renault 5 E-Tech, star de l'édition 2025 et proposée de 139 à 170 euros par mois, n'est plus disponible dans aucune de ses deux versions. La Mégane E-Tech de 220 ch à 190 euros par mois a atteint son quota elle aussi, le stock réservé au dispositif ayant été limité, et la Renault 4 Techno à 190 euros a trouvé preneur, même si une autre version de la R4 à 170 euros figure encore au catalogue. La marque avait ouvert les précommandes dès le 16 juin, un mois avant le lancement officiel, ce qui explique en partie que ses quotas soient tombés aussi vite.
La nouveauté de l'année, la Twingo E-Tech, est encore largement disponible, à 130 euros par mois en finition Evolution et 139 euros en Techno, et c'est sans doute vers elle que vont se reporter les dossiers de septembre. Renault serre ses prix pour la troisième année de suite sur les quatre modèles qu'il engage dans le dispositif. Chez les autres constructeurs, la disponibilité dépend de chaque marque et il faut aller vérifier modèle par modèle, une vingtaine de voitures concurrentes étant encore proposées, à partir de 94 euros par mois pour une Citroën ë-C3.
Que la R5 parte la première n'étonne personne, et la Twingo à 130 euros reste une porte d'entrée franchement correcte pour qui a besoin d'une petite voiture au quotidien. Par contre, le rythme a nettement ralenti par rapport à 2024, et ça tient sans doute autant au budget des ménages qu'à un programme dont les règles changent chaque année.
Un démarrage plus lent que les deux premières éditions
Notre chère confrère Raphaëlle nous raconte chez Numerama que le ministre de l'Economie Roland Lescure s'est félicité de plus de 30 000 véhicules commandés depuis l'ouverture du 16 juillet, en rappelant au passage que l'électrique atteint 30 % des ventes de voitures neuves en France depuis le début de l'année. Le rythme est quand même moins fou qu'avant : en 2024, la première édition avait épuisé ses 50 000 dossiers en six semaines, et en 2025 le gros de la demande s'était concentré sur trois jours avant de s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Cette fois, il a fallu sept semaines pour arriver à 30 000, ce qui laisse environ 20 000 dossiers à prendre pour les ménages modestes et les gros rouleurs qui remplissent les conditions.
Chez Renault, la R5 et la Mégane sont parties
Sauf que voilà, tout le monde ne pourra pas avoir la voiture qu'il voulait. Sur son site, Renault indique au 7 septembre que la Renault 5 E-Tech, star de l'édition 2025 et proposée de 139 à 170 euros par mois, n'est plus disponible dans aucune de ses deux versions. La Mégane E-Tech de 220 ch à 190 euros par mois a atteint son quota elle aussi, le stock réservé au dispositif ayant été limité, et la Renault 4 Techno à 190 euros a trouvé preneur, même si une autre version de la R4 à 170 euros figure encore au catalogue. La marque avait ouvert les précommandes dès le 16 juin, un mois avant le lancement officiel, ce qui explique en partie que ses quotas soient tombés aussi vite.
Ce qu'il reste à 130 euros
La nouveauté de l'année, la Twingo E-Tech, est encore largement disponible, à 130 euros par mois en finition Evolution et 139 euros en Techno, et c'est sans doute vers elle que vont se reporter les dossiers de septembre. Renault serre ses prix pour la troisième année de suite sur les quatre modèles qu'il engage dans le dispositif. Chez les autres constructeurs, la disponibilité dépend de chaque marque et il faut aller vérifier modèle par modèle, une vingtaine de voitures concurrentes étant encore proposées, à partir de 94 euros par mois pour une Citroën ë-C3.
On en dit quoi ?
Que la R5 parte la première n'étonne personne, et la Twingo à 130 euros reste une porte d'entrée franchement correcte pour qui a besoin d'une petite voiture au quotidien. Par contre, le rythme a nettement ralenti par rapport à 2024, et ça tient sans doute autant au budget des ménages qu'à un programme dont les règles changent chaque année.