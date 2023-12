Voiture électrique à 100€/mois : quels modèles et sous quelles conditions ?

La liste des véhicules éligibles au nouveau bonus

Un VE à 100€/mois pour certains français

Le leasing social automobile, la fameuse promesse de la dernière campagne de l'actuel président devient réalité avec l'ouverture des inscriptions dès le mois de janvier et l'officialisation des modalités permettant d'en profiter., puisque seuls les VE y figurant pourront être éligibles au leasing social.Parmi les modèles mis en avant comme étant éligibles, le gouvernement prend l'exemple de petites citadines, comme les Twingo E-Tech, Opel Corsa Electric et Fiat 500e,(avec un loyer certainement revu à la hausse dans ce cas). L'aide du gouvernement prend en compte le premier versement, souvent majoré, afin que le premier loyer soit effectivement de 100 euros.Cette mesure est censée, hors assurance. Les modalités du dispositif indiquent que. Le leasing est également réservé, tout du moins dans un premier temps, aux actifs et aux personnes dont le domicile se trouve à plus de 15 km de leur lieu de travail, effectuant plus de 8 000 km par an.Un justificatif de l'employeur ou une attestation sur l'honneur pour certains critères (comme la distance entre le lieu de travail et le domicile) seront demandés afin de valider l'inscription. Si les revenus augmentent pendant la période de location, les bénéficiaires du dispositif pourront continuer de profiter du véhicule jusqu'au terme du contrat. Enfin, un même foyer constitué de deux adultes pourra également faire une demande par personne, et donc espérer disposer de deux véhicules.avec un parc de voitures disponibles estimé à entre 20 000 et 25 000 unités pour 2024, chiffre qui devrait être doublé pour 2025.