Le Citroën C5 Aircross Émeraude ajoute du confort et une nouvelle couleur

On en dit quoi ?



Les sièges chauffants et le hayon mains libres donnent à cette version un intérêt qui dépasse la peinture. On apprécie aussi que le choix des couleurs reste ouvert. L'ensemble semble bien pensé pour un véhicule familial, et le supplément demandé par rapport à la finition Plus permettra de juger l'intérêt de cette dotation.