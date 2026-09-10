Le Citroën C5 Aircross Émeraude ajoute du confort et une nouvelle couleur
Par Vincent Lautier - Publié le
Le C5 Aircross Émeraude arrivera en octobre avec une peinture bleue inédite et des équipements supplémentaires, dont les sièges avant chauffants et le hayon motorisé. Cette série spéciale, préparée à partir de la finition Plus, fait référence à la Bretagne où le SUV est assemblé.
Citroën a choisi le nom Émeraude en référence à la côte du même nom et à son usine de Rennes-La Janais, qui assemble le C5 Aircross. La série reprend le SUV actuel avec une teinte Bleu Émeraude ajoutée au nuancier. Des touches assorties apparaissent sur le bouclier avant et les protections de portes, tandis que la custode arrière accueille un drapeau français et la signature de cette version.
Le bleu ne sera pas obligatoire. Citroën prévoit aussi le noir, le gris, le blanc et le vert déjà présents dans sa palette, pour ceux qui préfèrent profiter des équipements sans adopter la nouvelle couleur. À bord, les rappels bleus se limitent à des détails sur les sièges avant et la partie textile de la planche de bord, accompagnés de surtapis spécifiques.
La finition Plus sert de point de départ, mais l'Émeraude reçoit un siège conducteur à réglages électriques et le chauffage des deux sièges avant comme du volant. Le confort des passagers arrière profite aussi d'un accoudoir central. La recharge sans fil pour smartphone et le hayon motorisé avec ouverture mains libres font partie de la dotation, deux équipements utiles au quotidien.
Le Pack Drive Assist 2.0 est également prévu. Il comprend l'aide au positionnement dans la voie et l'assistance semi-automatique au changement de file. La surveillance des angles morts porte jusqu'à 75 mètres selon Citroën, et l'alerte de circulation transversale en marche arrière jusqu'à 40 mètres. Ces fonctions accompagnent le conducteur, qui conserve bien sûr la responsabilité des manœuvres.
La commercialisation est annoncée pour octobre 2026, avec des versions hybride, hybride rechargeable et électrique. Il faudra encore connaître les configurations proposées et leur tarif : Citroën n'a pas communiqué le prix de cette série spéciale. Pour donner un repère français, la gamme C5 Aircross hybride est affichée à partir de 35 990 euros sur le site de la marque, un montant qui concerne l'entrée de gamme et ne constitue pas le prix de l'Émeraude.
La présentation prévue au Forum économique breton permet aussi de rappeler que le C5 Aircross est assemblé en France. Les équipements et les éléments de décoration changent sur cette série, mais elle conserve l'architecture du modèle actuel et son écran central de 13 pouces. On découvrira donc une nouvelle déclinaison, sans renouvellement complet du SUV.
Les sièges chauffants et le hayon mains libres donnent à cette version un intérêt qui dépasse la peinture. On apprécie aussi que le choix des couleurs reste ouvert. L'ensemble semble bien pensé pour un véhicule familial, et le supplément demandé par rapport à la finition Plus permettra de juger l'intérêt de cette dotation.
Un bleu breton
Citroën a choisi le nom Émeraude en référence à la côte du même nom et à son usine de Rennes-La Janais, qui assemble le C5 Aircross. La série reprend le SUV actuel avec une teinte Bleu Émeraude ajoutée au nuancier. Des touches assorties apparaissent sur le bouclier avant et les protections de portes, tandis que la custode arrière accueille un drapeau français et la signature de cette version.
Le bleu ne sera pas obligatoire. Citroën prévoit aussi le noir, le gris, le blanc et le vert déjà présents dans sa palette, pour ceux qui préfèrent profiter des équipements sans adopter la nouvelle couleur. À bord, les rappels bleus se limitent à des détails sur les sièges avant et la partie textile de la planche de bord, accompagnés de surtapis spécifiques.
Des équipements bien concrets
La finition Plus sert de point de départ, mais l'Émeraude reçoit un siège conducteur à réglages électriques et le chauffage des deux sièges avant comme du volant. Le confort des passagers arrière profite aussi d'un accoudoir central. La recharge sans fil pour smartphone et le hayon motorisé avec ouverture mains libres font partie de la dotation, deux équipements utiles au quotidien.
Le Pack Drive Assist 2.0 est également prévu. Il comprend l'aide au positionnement dans la voie et l'assistance semi-automatique au changement de file. La surveillance des angles morts porte jusqu'à 75 mètres selon Citroën, et l'alerte de circulation transversale en marche arrière jusqu'à 40 mètres. Ces fonctions accompagnent le conducteur, qui conserve bien sûr la responsabilité des manœuvres.
En vente en octobre
La commercialisation est annoncée pour octobre 2026, avec des versions hybride, hybride rechargeable et électrique. Il faudra encore connaître les configurations proposées et leur tarif : Citroën n'a pas communiqué le prix de cette série spéciale. Pour donner un repère français, la gamme C5 Aircross hybride est affichée à partir de 35 990 euros sur le site de la marque, un montant qui concerne l'entrée de gamme et ne constitue pas le prix de l'Émeraude.
La présentation prévue au Forum économique breton permet aussi de rappeler que le C5 Aircross est assemblé en France. Les équipements et les éléments de décoration changent sur cette série, mais elle conserve l'architecture du modèle actuel et son écran central de 13 pouces. On découvrira donc une nouvelle déclinaison, sans renouvellement complet du SUV.
On en dit quoi ?
Les sièges chauffants et le hayon mains libres donnent à cette version un intérêt qui dépasse la peinture. On apprécie aussi que le choix des couleurs reste ouvert. L'ensemble semble bien pensé pour un véhicule familial, et le supplément demandé par rapport à la finition Plus permettra de juger l'intérêt de cette dotation.