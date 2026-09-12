Tesla dévoilera enfin son second Roadster le 1er octobre ! Déjà trop tard ?

On en dit quoi ?



texteLe succès du Model Y dans le monde, l'arrivée du Tesla Semi en Europe et le déploiement progressif du FSD semble donner raison à Elon Musk dont le vieux dicton Tout vient à point à qui sait attendre semble parfaitement s'appliquer. En revanche, Tesla cumule aussi les échecs et les retards, avec des plateformes vieillissantes (toujours pas de 800V par exemple) et un Cybertruck, dont les ventes ne décollent pas, et qui semble avoir retardé le lancement d'une éventuel Model 2. Les clients Tesla attendent-ils réellement un Roadster ou des robots humanoïdes hors de prix ? Pendant ce temps, les chinois, avancent sur tous les terrains et proposent des véhicules très technologiques à des tarifs ultra-compétitifs...