Tesla dévoilera enfin son second Roadster le 1er octobre ! Déjà trop tard ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Dans 19 jours environ, Tesla dévoilera enfin la verison finale de son roadster, mainte fois repoussé et pourtant... déjà présenté.
Le site web officiel donne en effet rendez-vous aux fans de la marque le 1er octobre prochain, ce qui a déclenché une certaine excitation sur les réseaux sociaux.
Elon Musk avait en effet dévoilé le second roadster le 16 novembre 2017 en même temps que son Tesla Semi avec pour ambition de commercialisation en série pour 2020... une date, qui n'a jamais été tenue.
A l'époque, Musk avait annoncé une accélération de 0 à 100 km/h en 1,9 s, une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie de 1 000 km grâce à une batterie de 200 kWh. Il avait même engagé des précommandes avec un premier acompte de 50 000 $ pour les 1 000 premiers véhicules « Founders Edition » produits et un prix totale de 200 000 $ environ.
Nouvelle promesse en juillet 2024, Musk annonce cette fois que le roadster devait entrer en production en 2025, puis le 1er avril 2026, à août 2026... bref, la voiture semble quand-même enfin se rapprocher des chaînes de production. On précisera que de nombreux prototypes ont circulé ici et là, chez Tesla, mais que personne n'a encore pu réellement conduire ces modèles.
Contrairement à 2017 où BYD, Xiaomi et les autres étaient encore loin de pouvoir rivaliser avec une Model 3, ce n'est plus tout à fait le cas en 2026.
Les SU7 Ultra et autres Denza Z9 GT ont déjà montré qu'elles pouvaient prendre les rennes du
Tesla n'arrive-t-il donc pas un peu trop tard ? Encore récemment, le PDG de Rimac déclarait que personne ne voulait de SuperCar électrique, et ce ne sont pourtant pas les performances des véhicules qui en sont la cause. Cette annonce semble faire écho à celle d'Apple et de son iPhone Duo : même en devant leader d'un segment de niche, pas sûr que l'on puisse réellement espérer voir les ventes décoller outre mesure. D'ailleurs, la Model S Plaid -dont les performances étaient finalement assez voisines du Roadster- a fini par être arrêtée.
texteLe succès du Model Y dans le monde, l'arrivée du Tesla Semi en Europe et le déploiement progressif du FSD semble donner raison à Elon Musk dont le vieux dicton
Le site web officiel donne en effet rendez-vous aux fans de la marque le 1er octobre prochain, ce qui a déclenché une certaine excitation sur les réseaux sociaux.
Presque 10 ans d'attente
Elon Musk avait en effet dévoilé le second roadster le 16 novembre 2017 en même temps que son Tesla Semi avec pour ambition de commercialisation en série pour 2020... une date, qui n'a jamais été tenue.
A l'époque, Musk avait annoncé une accélération de 0 à 100 km/h en 1,9 s, une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie de 1 000 km grâce à une batterie de 200 kWh. Il avait même engagé des précommandes avec un premier acompte de 50 000 $ pour les 1 000 premiers véhicules « Founders Edition » produits et un prix totale de 200 000 $ environ.
Nouvelle promesse en juillet 2024, Musk annonce cette fois que le roadster devait entrer en production en 2025, puis le 1er avril 2026, à août 2026... bref, la voiture semble quand-même enfin se rapprocher des chaînes de production. On précisera que de nombreux prototypes ont circulé ici et là, chez Tesla, mais que personne n'a encore pu réellement conduire ces modèles.
Les chinois en ligne de mire
Contrairement à 2017 où BYD, Xiaomi et les autres étaient encore loin de pouvoir rivaliser avec une Model 3, ce n'est plus tout à fait le cas en 2026.
Les SU7 Ultra et autres Denza Z9 GT ont déjà montré qu'elles pouvaient prendre les rennes du
Nurb', écrasant au passage les allemands sur leurs propres terrains. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas en reste, avec la Mercedes AMG GT électrique ou encore la BMW M3 dont les puissances dépassent allègrement les 800 à 1000 chevaux.
Tesla n'arrive-t-il donc pas un peu trop tard ? Encore récemment, le PDG de Rimac déclarait que personne ne voulait de SuperCar électrique, et ce ne sont pourtant pas les performances des véhicules qui en sont la cause. Cette annonce semble faire écho à celle d'Apple et de son iPhone Duo : même en devant leader d'un segment de niche, pas sûr que l'on puisse réellement espérer voir les ventes décoller outre mesure. D'ailleurs, la Model S Plaid -dont les performances étaient finalement assez voisines du Roadster- a fini par être arrêtée.
On en dit quoi ?
texteLe succès du Model Y dans le monde, l'arrivée du Tesla Semi en Europe et le déploiement progressif du FSD semble donner raison à Elon Musk dont le vieux dicton
Tout vient à point à qui sait attendresemble parfaitement s'appliquer. En revanche, Tesla cumule aussi les échecs et les retards, avec des plateformes vieillissantes (toujours pas de 800V par exemple) et un Cybertruck, dont les ventes ne décollent pas, et qui semble avoir retardé le lancement d'une éventuel Model 2. Les clients Tesla attendent-ils réellement un Roadster ou des robots humanoïdes hors de prix ? Pendant ce temps, les chinois, avancent sur tous les terrains et proposent des véhicules très technologiques à des tarifs ultra-compétitifs...