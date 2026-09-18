Le smart #5 prend en charge CarKey grâce à une mise à jour gratuite
Par Vincent Lautier - Publié le
Smart déploie une nouvelle mise à jour OTA sur son grand SUV électrique, et elle apporte une fonction que l'on attendait : la clé numérique dans Apple Wallet, sur iPhone comme sur Apple Watch, partage avec les proches compris. Au menu également, un avertissement plus strict contre la distraction au volant et des réglages de conduite plus stables.
La version logicielle OS 2.3.0 EU arrive sans passage par la concession, et elle transforme l'iPhone en véritable clé du véhicule. Une fois la configuration terminée, depuis l'application Hello smart ou directement sur l'écran central, vous pouvez déverrouiller, verrouiller et démarrer le #5 sans ouvrir la moindre application, sans porte-clés dans la poche et même sans sortir le téléphone, puisque le verrouillage se fait tout seul à l'approche et à l'éloignement. Côté compatibilité, il faudra un iPhone 11 au minimum sous iOS 18 (tous les iPhone 12 et suivants sont concernés), ou une Apple Watch Series 6 et plus récente sous watchOS 11.
La clé numérique peut ensuite être partagée avec la famille ou les amis, et les destinataires n'ont même pas besoin de créer un compte smart pour en profiter. Si la confiance s'effrite, l'accès se retire en quelques secondes depuis Apple Wallet ou l'application Hello smart. Attention quand même, la fonction est réservée au #5, un SUV facturé plus de 46 000 euros chez nous, alors que les #1 et #3 n'y ont pas droit pour le moment.
La mise à jour renforce aussi l'avertissement contre la distraction au volant. Quand le système détecte que le conducteur regarde en continu l'écran du passager pendant la conduite, un message s'affiche pour ramener les yeux sur la route. La fonction est désormais active dans tous les modes de conduite, sauf en Park. smart en profite pour améliorer la stabilité des réglages de conduite, qui deviennent plus simples à ajuster et à réinitialiser selon vos préférences. Le déploiement s'étale d'ici fin septembre sur tous les marchés européens, la France comprise.
C'est le genre de mise à jour qu'on aime : gratuite et concrète, qui simplifie un geste répété plusieurs fois par jour. BMW propose la clé dans Apple Wallet depuis 2020, Mercedes et quelques autres aussi avancent sur la question, et on se demande encore pourquoi si peu de constructeurs s'y sont mis en six ans. Par contre, on peut regretter que les #1 et #3 soient laissés de côté, leurs propriétaires apprécieraient sûrement autant que ceux du grand SUV. Du coup, si vous roulez en #5, surveillez la notification dans les prochains jours.
Une clé directement dans Apple Wallet
La version logicielle OS 2.3.0 EU arrive sans passage par la concession, et elle transforme l'iPhone en véritable clé du véhicule. Une fois la configuration terminée, depuis l'application Hello smart ou directement sur l'écran central, vous pouvez déverrouiller, verrouiller et démarrer le #5 sans ouvrir la moindre application, sans porte-clés dans la poche et même sans sortir le téléphone, puisque le verrouillage se fait tout seul à l'approche et à l'éloignement. Côté compatibilité, il faudra un iPhone 11 au minimum sous iOS 18 (tous les iPhone 12 et suivants sont concernés), ou une Apple Watch Series 6 et plus récente sous watchOS 11.
Une clé qui se partage
La clé numérique peut ensuite être partagée avec la famille ou les amis, et les destinataires n'ont même pas besoin de créer un compte smart pour en profiter. Si la confiance s'effrite, l'accès se retire en quelques secondes depuis Apple Wallet ou l'application Hello smart. Attention quand même, la fonction est réservée au #5, un SUV facturé plus de 46 000 euros chez nous, alors que les #1 et #3 n'y ont pas droit pour le moment.
Un œil sur l'écran passager
La mise à jour renforce aussi l'avertissement contre la distraction au volant. Quand le système détecte que le conducteur regarde en continu l'écran du passager pendant la conduite, un message s'affiche pour ramener les yeux sur la route. La fonction est désormais active dans tous les modes de conduite, sauf en Park. smart en profite pour améliorer la stabilité des réglages de conduite, qui deviennent plus simples à ajuster et à réinitialiser selon vos préférences. Le déploiement s'étale d'ici fin septembre sur tous les marchés européens, la France comprise.
On en dit quoi ?
C'est le genre de mise à jour qu'on aime : gratuite et concrète, qui simplifie un geste répété plusieurs fois par jour. BMW propose la clé dans Apple Wallet depuis 2020, Mercedes et quelques autres aussi avancent sur la question, et on se demande encore pourquoi si peu de constructeurs s'y sont mis en six ans. Par contre, on peut regretter que les #1 et #3 soient laissés de côté, leurs propriétaires apprécieraient sûrement autant que ceux du grand SUV. Du coup, si vous roulez en #5, surveillez la notification dans les prochains jours.