Smart #2 : Sennheiser va placer sept haut-parleurs dans la petite citadine électrique

SEPT HAUT-PARLEURS DANS UN HABITACLE TRÈS COMPACT

PLUSIEURS MODES POUR PERSONNALISER LE SON

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LA SMART DEUX PLACES VA FAIRE SON RETOUR

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QU’EN PENSER ?



Installer un système Sennheiser à sept haut-parleurs dans une toute petite citadine peut sembler presque excessif, mais le choix est plutôt cohérent avec le positionnement premium que Smart souhaite conserver. Après il s'agit surtout de découvrir cette fameuse Smart #2. Après des modèles devenus nettement plus imposants, le retour d’une petite électrique deux places pourrait permettre à Smart de renouer avec ce qui faisait l’originalité de la marque à ses débuts.

Après avoir proposé son système Sennheiser Signature sur la, Smart poursuit sa collaboration avec le spécialiste allemand de l’audio.Certaines finitions profiteront d’une installation comprenant, dont le positionnement et les réglages ont été spécialement adaptés aux dimensions réduites de l’habitacle., destiné à renforcer la restitution des basses malgré le faible volume disponible à l’intérieur d’une voiture aussi compacte. L’objectif est assez simple : proposer une expérience audio plus ambitieuse que ce que l’on trouve généralement dans cette catégorie de petites citadines.Conducteur et passager pourront également modifier le rendu selon leurs préférences.Le mode Studio devrait privilégier une restitution plus équilibrée, tandis que Live cherchera davantage à recréer l’ambiance d’un concert. Vocal devrait logiquement mettre les voix en avant, notamment pour les podcasts ou certains morceaux.. Un défi assez intéressant puisque la Smart #2 restera fidèle au principe qui a fait le succès des premières Smart : une voiture deux places aux dimensions particulièrement réduites, pensée avant tout pour une utilisation urbaine.Au-delà de son système audio,. La marque veut ainsi réinterpréter son modèle historique pour l’adapter à l’ère de la voiture électrique.Smart promets. Le constructeur ne donne en revanche pas encore de détails dans ce communiqué sur la motorisation, l’autonomie ou les dimensions exactes de son nouveau modèle.Pour découvrir l’ensemble de ses caractéristiques, il faudra patienter encore quelques semaines.