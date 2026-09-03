Smart #2 : Sennheiser va placer sept haut-parleurs dans la petite citadine électrique
Par Laurence - Publié le
La future Smart #2 sera petite, mais Smart ne veut visiblement pas faire de compromis sur le son. La marque s’associe une nouvelle fois à Sennheiser pour équiper certaines versions de sa nouvelle citadine électrique deux places d’un système audio spécialement conçu pour son habitacle compact.
Après avoir proposé son système Sennheiser Signature sur la Smart #5, Smart poursuit sa collaboration avec le spécialiste allemand de l’audio. Sennheiser devient ainsi partenaire officiel du système audio de la future Smart #2, qui sera dévoilée en octobre.
Certaines finitions profiteront d’une installation comprenant sept haut-parleurs, dont le positionnement et les réglages ont été spécialement adaptés aux dimensions réduites de l’habitacle.
Sennheiser utilisera également son algorithme propriétaire Contrabass, destiné à renforcer la restitution des basses malgré le faible volume disponible à l’intérieur d’une voiture aussi compacte. L’objectif est assez simple : proposer une expérience audio plus ambitieuse que ce que l’on trouve généralement dans cette catégorie de petites citadines.
Conducteur et passager pourront également modifier le rendu selon leurs préférences. Smart annonce trois niveaux de basses personnalisables, ainsi que trois modes audio baptisés Studio, Live et Vocal. Le mode Studio devrait privilégier une restitution plus équilibrée, tandis que Live cherchera davantage à recréer l’ambiance d’un concert. Vocal devrait logiquement mettre les voix en avant, notamment pour les podcasts ou certains morceaux.
Sennheiser explique avoir travaillé sur la sensation d’espace afin de compenser et dépasser les contraintes physiques du petit habitacle. Un défi assez intéressant puisque la Smart #2 restera fidèle au principe qui a fait le succès des premières Smart : une voiture deux places aux dimensions particulièrement réduites, pensée avant tout pour une utilisation urbaine.
Au-delà de son système audio, la Smart #2 marquera surtout le retour d’une véritable petite Smart deux places. La marque veut ainsi réinterpréter son modèle historique pour l’adapter à l’ère de la voiture électrique.
Smart promet une utilisation intelligente de l’espace et une conception adaptée aux déplacements urbains. Le constructeur ne donne en revanche pas encore de détails dans ce communiqué sur la motorisation, l’autonomie ou les dimensions exactes de son nouveau modèle.
Pour découvrir l’ensemble de ses caractéristiques, il faudra patienter encore quelques semaines. La nouvelle Smart #2 sera officiellement présentée le 12 octobre 2026 à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris.
Installer un système Sennheiser à sept haut-parleurs dans une toute petite citadine peut sembler presque excessif, mais le choix est plutôt cohérent avec le positionnement premium que Smart souhaite conserver. Après il s'agit surtout de découvrir cette fameuse Smart #2. Après des modèles devenus nettement plus imposants, le retour d’une petite électrique deux places pourrait permettre à Smart de renouer avec ce qui faisait l’originalité de la marque à ses débuts.
SEPT HAUT-PARLEURS DANS UN HABITACLE TRÈS COMPACT
Après avoir proposé son système Sennheiser Signature sur la Smart #5, Smart poursuit sa collaboration avec le spécialiste allemand de l’audio. Sennheiser devient ainsi partenaire officiel du système audio de la future Smart #2, qui sera dévoilée en octobre.
Certaines finitions profiteront d’une installation comprenant sept haut-parleurs, dont le positionnement et les réglages ont été spécialement adaptés aux dimensions réduites de l’habitacle.
Sennheiser utilisera également son algorithme propriétaire Contrabass, destiné à renforcer la restitution des basses malgré le faible volume disponible à l’intérieur d’une voiture aussi compacte. L’objectif est assez simple : proposer une expérience audio plus ambitieuse que ce que l’on trouve généralement dans cette catégorie de petites citadines.
PLUSIEURS MODES POUR PERSONNALISER LE SON
Conducteur et passager pourront également modifier le rendu selon leurs préférences. Smart annonce trois niveaux de basses personnalisables, ainsi que trois modes audio baptisés Studio, Live et Vocal. Le mode Studio devrait privilégier une restitution plus équilibrée, tandis que Live cherchera davantage à recréer l’ambiance d’un concert. Vocal devrait logiquement mettre les voix en avant, notamment pour les podcasts ou certains morceaux.
Sennheiser explique avoir travaillé sur la sensation d’espace afin de compenser et dépasser les contraintes physiques du petit habitacle. Un défi assez intéressant puisque la Smart #2 restera fidèle au principe qui a fait le succès des premières Smart : une voiture deux places aux dimensions particulièrement réduites, pensée avant tout pour une utilisation urbaine.
LA SMART DEUX PLACES VA FAIRE SON RETOUR
Au-delà de son système audio, la Smart #2 marquera surtout le retour d’une véritable petite Smart deux places. La marque veut ainsi réinterpréter son modèle historique pour l’adapter à l’ère de la voiture électrique.
Smart promet une utilisation intelligente de l’espace et une conception adaptée aux déplacements urbains. Le constructeur ne donne en revanche pas encore de détails dans ce communiqué sur la motorisation, l’autonomie ou les dimensions exactes de son nouveau modèle.
Pour découvrir l’ensemble de ses caractéristiques, il faudra patienter encore quelques semaines. La nouvelle Smart #2 sera officiellement présentée le 12 octobre 2026 à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris.
QU’EN PENSER ?
Installer un système Sennheiser à sept haut-parleurs dans une toute petite citadine peut sembler presque excessif, mais le choix est plutôt cohérent avec le positionnement premium que Smart souhaite conserver. Après il s'agit surtout de découvrir cette fameuse Smart #2. Après des modèles devenus nettement plus imposants, le retour d’une petite électrique deux places pourrait permettre à Smart de renouer avec ce qui faisait l’originalité de la marque à ses débuts.