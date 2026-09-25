Robotaxis : Waymo grossit à toute allure, mais l'Europe doit encore patienter

On en dit quoi ?



C'est quand même assez fou de voir à quel point prendre un taxi sans conducteur est devenu un geste banal pour des centaines de milliers d'Américains, alors que l'exercice tient encore de la démonstration technique par chez nous. On peut discuter du choix d'un véhicule chinois surtaxé ou de la solidité du modèle économique, mais la machine tourne et personne n'a jamais levé le pied chez Alphabet. L'Europe, elle, regardera ça de loin, comme d'hab'.