Robotaxis : Waymo grossit à toute allure, mais l'Europe doit encore patienter
Par Vincent Lautier - Publié le
Environ 4 000 robotaxis Waymo circulent dans 15 villes américaines, pour un demi-million de courses payantes chaque semaine. La filiale d'Alphabet grossit à une vitesse assez dingue, avec un minivan fabriqué en Chine comme nouvelle arme, des droits de douane de 102,5 % sur le dos et Munich en ligne de mire pour fin 2027.
En septembre 2024, Waymo ne couvrait que trois villes américaines. On en compte quinze deux ans plus tard, et le volume de courses payantes a décuplé sur la période, de 50 000 à 500 000 par semaine en moyenne. La Californie et le Texas hébergent environ 80 % de la flotte. C'est d'ailleurs au Texas que tout se joue en ce moment, puisque l'Etat a enregistré 1 102 véhicules fin septembre, en hausse de 49 % en trois semaines à peine. Dallas, Houston et San Antonio ont ouvert coup sur coup après Austin, où Waymo travaille avec Uber depuis mars 2025. Le mouvement déborde largement de là, d'ailleurs, entre les lancements de Denver, San Diego et Tampa début septembre et une autorisation toute fraîche obtenue pour Las Vegas.
Le véhicule qui porte cette accélération s'appelle Ojai. Il dérive du Zeekr RT, sort des usines chinoises du groupe Geely, puis reçoit en Arizona la sixième génération du système de conduite maison. L'engin coûte environ 75 000 dollars de moins à produire que le Jaguar I-Pace qu'il remplace. Il pèse déjà un tiers de la flotte texane, et plus de 5 000 exemplaires sont attendus sur le sol américain d'ici la fin de l'année. Sauf que Washington taxe les véhicules électriques chinois à 102,5 %, ce qui bouffe une bonne partie des économies. Waymo paie et importe quand même, visiblement la croissance passe avant les marges.
Pas tout de suite, hélas. Londres et Tokyo sont les deux premières destinations internationales annoncées. Munich sera de son côté la première ville de l'Union européenne à accueillir le service, avec des voitures de cartographie dans les rues depuis fin août et un lancement sans conducteur visé fin 2027. En France, Waymo a ouvert des bureaux mais les quelques navettes autonomes testées chez nous roulent encore sur des parcours fermés, à petite vitesse.
C'est quand même assez fou de voir à quel point prendre un taxi sans conducteur est devenu un geste banal pour des centaines de milliers d'Américains, alors que l'exercice tient encore de la démonstration technique par chez nous. On peut discuter du choix d'un véhicule chinois surtaxé ou de la solidité du modèle économique, mais la machine tourne et personne n'a jamais levé le pied chez Alphabet. L'Europe, elle, regardera ça de loin, comme d'hab'.
Le Texas qui met le turbo
En septembre 2024, Waymo ne couvrait que trois villes américaines. On en compte quinze deux ans plus tard, et le volume de courses payantes a décuplé sur la période, de 50 000 à 500 000 par semaine en moyenne. La Californie et le Texas hébergent environ 80 % de la flotte. C'est d'ailleurs au Texas que tout se joue en ce moment, puisque l'Etat a enregistré 1 102 véhicules fin septembre, en hausse de 49 % en trois semaines à peine. Dallas, Houston et San Antonio ont ouvert coup sur coup après Austin, où Waymo travaille avec Uber depuis mars 2025. Le mouvement déborde largement de là, d'ailleurs, entre les lancements de Denver, San Diego et Tampa début septembre et une autorisation toute fraîche obtenue pour Las Vegas.
C'est la Chine qui fournit le minivan
Le véhicule qui porte cette accélération s'appelle Ojai. Il dérive du Zeekr RT, sort des usines chinoises du groupe Geely, puis reçoit en Arizona la sixième génération du système de conduite maison. L'engin coûte environ 75 000 dollars de moins à produire que le Jaguar I-Pace qu'il remplace. Il pèse déjà un tiers de la flotte texane, et plus de 5 000 exemplaires sont attendus sur le sol américain d'ici la fin de l'année. Sauf que Washington taxe les véhicules électriques chinois à 102,5 %, ce qui bouffe une bonne partie des économies. Waymo paie et importe quand même, visiblement la croissance passe avant les marges.
Et l'Europe dans tout ça ?
Pas tout de suite, hélas. Londres et Tokyo sont les deux premières destinations internationales annoncées. Munich sera de son côté la première ville de l'Union européenne à accueillir le service, avec des voitures de cartographie dans les rues depuis fin août et un lancement sans conducteur visé fin 2027. En France, Waymo a ouvert des bureaux mais les quelques navettes autonomes testées chez nous roulent encore sur des parcours fermés, à petite vitesse.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez fou de voir à quel point prendre un taxi sans conducteur est devenu un geste banal pour des centaines de milliers d'Américains, alors que l'exercice tient encore de la démonstration technique par chez nous. On peut discuter du choix d'un véhicule chinois surtaxé ou de la solidité du modèle économique, mais la machine tourne et personne n'a jamais levé le pied chez Alphabet. L'Europe, elle, regardera ça de loin, comme d'hab'.