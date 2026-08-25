Waymo lance ses robotaxis en Allemagne. Et la France ?

On en dit quoi ?



C'est quand même un cap de voir le robotaxi débarquer pour de bon en Europe, même si Waymo avance doucement, avec un humain au volant et un horizon fixé à 2027. Planter sa tente à Munich, pile dans le jardin de BMW et Mercedes, a un petit côté provocateur quand même. Et vu la lenteur de nos régulateurs, la vraie course ne sera pas technologique mais administrative. La France a le décor, il lui manque juste le feu vert.