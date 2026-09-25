Audi A6 e-tron bat le record du monde d'autonomie : 1 338 km
Par Vincent Lautier - Publié le
Une Audi A6 Sportback e-tron performance de série a parcouru 1 338 kilomètres sur une seule charge en Pologne, un record du monde homologué par le Guinness World Records. La consommation retenue fait rêver, avec 7,09 kWh/100 km, presque deux fois moins que la valeur officielle. Derrière l'exploit, il y a quand même une méthode qui ne ressemble à aucun trajet normal.
Le volant a été confié à Miko Marczyk, champion d'Europe des rallyes en titre, qui s'est élancé le 11 septembre à 1h55 du matin pour traverser son pays natal de Cracovie jusqu'à la presqu'île de Hel, au bord de la Baltique, avant de repartir en sens inverse jusqu'à la panne, survenue entre Toruń et Ciechocinek au bout de plus de 45 heures. Audi assure que tout s'est déroulé
La berline embarque une batterie de 100 kWh, dont 94,9 réellement utilisables, et promet un peu moins de 780 kilomètres en cycle WLTP pour une consommation homologuée de 13,6 kWh/100 km. Marczyk est donc descendu à la moitié de cette valeur, un niveau qu'aucun conducteur normalement constitué ne reverra, mais qui doit beaucoup à la voiture elle-même. Son coefficient de traînée de 0,21 est le meilleur jamais atteint par un modèle Audi, et son freinage régénératif encaisse jusqu'à 220 kW, de quoi couvrir environ 95 % des ralentissements du quotidien sans toucher aux freins. L'architecture 800 volts héritée de la plateforme PPE du groupe Volkswagen permet en plus une charge à 270 kW, soit un 10 à 80 % expédié en 21 minutes.
Il faut prendre l'exercice pour ce qu'il est : une démonstration d'éco-conduite menée par un professionnel, sur un itinéraire tranquille, à des vitesses qu'aucun automobiliste n'accepterait au quotidien. Sur autoroute, l'autonomie réelle sera bien plus basse, forcément.
C'est quand même un bel exercice de communication. Personne ne passera deux nuits au volant de sa voiture en roulant tout doucement pour économiser une recharge, et cette performance ne veut à peu près rien dire pour un usage normal. Sauf que cette consommation divisée par deux raconte autre chose : une voiture qui gaspille aussi peu d'énergie à petite vitesse en gaspillera aussi moins que les autres à 130. Le record est anecdotique, l'efficacité ne l'est pas.
Plus de 45 heures au volant
Le volant a été confié à Miko Marczyk, champion d'Europe des rallyes en titre, qui s'est élancé le 11 septembre à 1h55 du matin pour traverser son pays natal de Cracovie jusqu'à la presqu'île de Hel, au bord de la Baltique, avant de repartir en sens inverse jusqu'à la panne, survenue entre Toruń et Ciechocinek au bout de plus de 45 heures. Audi assure que tout s'est déroulé
en conditions de circulation normales, avec plusieurs passages aux heures de pointe, par une température moyenne de 15 degrés. Le calcul est vite fait : 1 338 kilomètres en 45 heures, ça n'est pas bien rapide comme vitesse moyenne.
Deux fois moins que la fiche technique
La berline embarque une batterie de 100 kWh, dont 94,9 réellement utilisables, et promet un peu moins de 780 kilomètres en cycle WLTP pour une consommation homologuée de 13,6 kWh/100 km. Marczyk est donc descendu à la moitié de cette valeur, un niveau qu'aucun conducteur normalement constitué ne reverra, mais qui doit beaucoup à la voiture elle-même. Son coefficient de traînée de 0,21 est le meilleur jamais atteint par un modèle Audi, et son freinage régénératif encaisse jusqu'à 220 kW, de quoi couvrir environ 95 % des ralentissements du quotidien sans toucher aux freins. L'architecture 800 volts héritée de la plateforme PPE du groupe Volkswagen permet en plus une charge à 270 kW, soit un 10 à 80 % expédié en 21 minutes.
[Une conduite particulière
Il faut prendre l'exercice pour ce qu'il est : une démonstration d'éco-conduite menée par un professionnel, sur un itinéraire tranquille, à des vitesses qu'aucun automobiliste n'accepterait au quotidien. Sur autoroute, l'autonomie réelle sera bien plus basse, forcément.
On en dit quoi ?
C'est quand même un bel exercice de communication. Personne ne passera deux nuits au volant de sa voiture en roulant tout doucement pour économiser une recharge, et cette performance ne veut à peu près rien dire pour un usage normal. Sauf que cette consommation divisée par deux raconte autre chose : une voiture qui gaspille aussi peu d'énergie à petite vitesse en gaspillera aussi moins que les autres à 130. Le record est anecdotique, l'efficacité ne l'est pas.