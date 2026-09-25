Audi A6 e-tron bat le record du monde d'autonomie : 1 338 km

On en dit quoi ?



C'est quand même un bel exercice de communication. Personne ne passera deux nuits au volant de sa voiture en roulant tout doucement pour économiser une recharge, et cette performance ne veut à peu près rien dire pour un usage normal. Sauf que cette consommation divisée par deux raconte autre chose : une voiture qui gaspille aussi peu d'énergie à petite vitesse en gaspillera aussi moins que les autres à 130. Le record est anecdotique, l'efficacité ne l'est pas.