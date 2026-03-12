Volkswagen veut faire baisser le prix de ses batteries de 30 %. Mais comment ?
PowerCo, la filiale batteries du groupe
Volkswagen, lance la production en série de sa cellule prismatique unifiée à l'usine de Salzgitter en Allemagne. L'objectif est de réduire les coûts de 30 % sur le segment des véhicules électriques grand public, avec des voitures à partir de 25 000 euros.
Le principe est assez simple : au lieu de développer plusieurs formats de cellules selon les modèles, PowerCo a conçu un format prismatique unique qui s'adapte à toutes les marques du groupe. Volkswagen, Skoda, Cupra et les autres pourront utiliser la même cellule, que ce soit sur des architectures 400 V ou 800 V. La densité énergétique atteint 660 Wh/litre, soit 10 % de plus que les cellules actuelles du groupe. Et grâce à la technologie Cell-to-Pack, les cellules sont intégrées directement dans le pack batterie sans modules intermédiaires, ce qui permet de gagner de la place, du poids et de l'argent.
Les premières voitures à en profiter seront celles de la famille électrique urbaine : la Volkswagen ID.Polo, l'ID.Cross et la Cupra Raval, toutes prévues à partir de 25 000 euros. L'autonomie annoncée atteint 450 km, avec des temps de charge inférieurs à 25 minutes. La production monte en puissance à Salzgitter, avec une capacité de 20 GWh par an (environ 250 000 véhicules), qui pourra passer à 40 GWh selon la demande. Une deuxième usine ouvre en Espagne cette année, et une troisième au Canada en 2027. D'ici 2030, cette cellule devrait équiper 80 % des véhicules électriques du groupe.
La cellule unifiée accepte plusieurs chimies. La production démarre en NMC (nickel-manganèse-cobalt), mais PowerCo prévoit d'intégrer du LFP (lithium-fer-phosphate) à partir de 2027 dans l'usine de Valence, en Espagne. Le sodium-ion est aussi dans les cartons, et le groupe a même testé une batterie à état solide sur une moto Ducati avec des cellules QuantumScape. Volkswagen garde quand même 50 % de la production en interne, l'autre moitié étant confiée à des partenaires comme CATL, Samsung SDI ou LG Energy Solution.
Une baisse de 30 % sur le coût des batteries, c'est le genre d'annonce qui peut clairement changer la donne pour les voitures électriques abordables en Europe. Reste à voir si les 25 000 euros annoncés tiendront au moment de la mise en vente, parce que les constructeurs ont une fâcheuse tendance à revoir leurs tarifs à la hausse entre l'annonce et la concession.
