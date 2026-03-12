Volkswagen veut faire baisser le prix de ses batteries de 30 %. Mais comment ?

On en dit quoi ?



Une baisse de 30 % sur le coût des batteries, c'est le genre d'annonce qui peut clairement changer la donne pour les voitures électriques abordables en Europe. Reste à voir si les 25 000 euros annoncés tiendront au moment de la mise en vente, parce que les constructeurs ont une fâcheuse tendance à revoir leurs tarifs à la hausse entre l'annonce et la concession.