Volkswagen fait rouler un prototype électrique à moins de 7 kWh/100 km

On en dit quoi ?



On aimerait voir davantage de ce travail sur la consommation arriver dans les voitures vendues en concession. Une batterie raisonnable peut emmener loin quand la carrosserie demande moins d'énergie pour avancer. Reste à conserver ces gains avec un habitacle pratique, un prix accessible et les contraintes d'une voiture utilisée toute l'année.