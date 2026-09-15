Volkswagen fait rouler un prototype électrique à moins de 7 kWh/100 km
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen présente Mission Efficiency, un prototype électrique conçu pour consommer le moins possible. Il a parcouru 1 278 km avec un arrêt de recharge et une moyenne de 6,89 kWh/100 km, hors pertes à la recharge. Cette voiture expérimentale reprend des éléments de l'ID. Polo, mais sa carrosserie est entièrement pensée pour réduire la résistance de l'air.
Le parcours reliait Wolfsburg à Vienne en passant par la Pologne et la République tchèque. Volkswagen annonce 1 278,36 km à une moyenne de 67,72 km/h, avec une pointe à 138 km/h. La batterie de 54,9 kWh utiles a été rechargée une fois pendant le trajet : les 1 278 km ne sont donc pas une autonomie obtenue avec une seule charge.
Il faut aussi regarder ce que compte la consommation annoncée. Les 6,89 kWh/100 km correspondent à l'énergie utilisée en roulant. En intégrant les pertes lors de la recharge, le résultat passe à 7,51 kWh/100 km. Cette seconde valeur donne une idée plus complète de l'électricité nécessaire au déplacement, même si elle reste liée aux conditions de cet essai.
Les roues arrière sont recouvertes, le dessous de la voiture est fermé et la carrosserie s'allonge vers l'arrière. Des volets règlent l'entrée d'air pour le refroidissement. Tout cela réduit la résistance rencontrée en roulant : le coefficient aérodynamique, appelé Cx, atteint 0,158. Volkswagen revendique un record parmi les voitures autorisées à circuler sur route.
Le constructeur annonce aussi 6,48 kWh/100 km lors d'un autre test, réalisé à 68 km/h constants, sur terrain plat, avec la climatisation coupée. Ce sont des conditions choisies pour obtenir la consommation la plus basse. Le grand trajet européen est plus parlant, mais une pointe à 138 km/h ne veut évidemment pas dire que la voiture a roulé à cette vitesse pendant tout le parcours.
Sous cette silhouette, on retrouve la base technique MEB+ à roues avant motrices et un moteur de 135 ch repris de l'ID. Polo. L'intérêt de l'exercice tient aussi à cela : montrer ce qu'on peut économiser avec des composants destinés à des voitures de série, en travaillant beaucoup plus loin la forme du véhicule qui les embarque.
Long de 4,78 mètres et haut de seulement 1,39 mètre, le coupé dispose d'un coffre de 481 litres et de deux petites places arrière, prévues pour des passagers d'environ 1,60 mètre maximum. Il peut circuler sur route, mais reste un prototype. Aucun prix ni lancement commercial n'est annoncé en France, et Volkswagen ne promet pas cette consommation à toutes ses prochaines électriques, hélas.
On aimerait voir davantage de ce travail sur la consommation arriver dans les voitures vendues en concession. Une batterie raisonnable peut emmener loin quand la carrosserie demande moins d'énergie pour avancer. Reste à conserver ces gains avec un habitacle pratique, un prix accessible et les contraintes d'une voiture utilisée toute l'année.
Un trajet avec une recharge
Le parcours reliait Wolfsburg à Vienne en passant par la Pologne et la République tchèque. Volkswagen annonce 1 278,36 km à une moyenne de 67,72 km/h, avec une pointe à 138 km/h. La batterie de 54,9 kWh utiles a été rechargée une fois pendant le trajet : les 1 278 km ne sont donc pas une autonomie obtenue avec une seule charge.
Il faut aussi regarder ce que compte la consommation annoncée. Les 6,89 kWh/100 km correspondent à l'énergie utilisée en roulant. En intégrant les pertes lors de la recharge, le résultat passe à 7,51 kWh/100 km. Cette seconde valeur donne une idée plus complète de l'électricité nécessaire au déplacement, même si elle reste liée aux conditions de cet essai.
Une carrosserie très travaillée
Les roues arrière sont recouvertes, le dessous de la voiture est fermé et la carrosserie s'allonge vers l'arrière. Des volets règlent l'entrée d'air pour le refroidissement. Tout cela réduit la résistance rencontrée en roulant : le coefficient aérodynamique, appelé Cx, atteint 0,158. Volkswagen revendique un record parmi les voitures autorisées à circuler sur route.
Le constructeur annonce aussi 6,48 kWh/100 km lors d'un autre test, réalisé à 68 km/h constants, sur terrain plat, avec la climatisation coupée. Ce sont des conditions choisies pour obtenir la consommation la plus basse. Le grand trajet européen est plus parlant, mais une pointe à 138 km/h ne veut évidemment pas dire que la voiture a roulé à cette vitesse pendant tout le parcours.
De la technique d'ID. Polo
Sous cette silhouette, on retrouve la base technique MEB+ à roues avant motrices et un moteur de 135 ch repris de l'ID. Polo. L'intérêt de l'exercice tient aussi à cela : montrer ce qu'on peut économiser avec des composants destinés à des voitures de série, en travaillant beaucoup plus loin la forme du véhicule qui les embarque.
Long de 4,78 mètres et haut de seulement 1,39 mètre, le coupé dispose d'un coffre de 481 litres et de deux petites places arrière, prévues pour des passagers d'environ 1,60 mètre maximum. Il peut circuler sur route, mais reste un prototype. Aucun prix ni lancement commercial n'est annoncé en France, et Volkswagen ne promet pas cette consommation à toutes ses prochaines électriques, hélas.
On en dit quoi ?
On aimerait voir davantage de ce travail sur la consommation arriver dans les voitures vendues en concession. Une batterie raisonnable peut emmener loin quand la carrosserie demande moins d'énergie pour avancer. Reste à conserver ces gains avec un habitacle pratique, un prix accessible et les contraintes d'une voiture utilisée toute l'année.