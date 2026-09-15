Kia PV7 et Renault Trafic : les fourgons électriques passent au 800 volts

On en dit quoi ?



On apprécie de voir la recharge rapide arriver sur des véhicules qui passent leur journée à travailler. Kia ajoute une alternative pour les grandes familles, Renault soigne l'encombrement. Il faudra mesurer ces autonomies avec du chargement et sur autoroute, mais les temps de recharge annoncés rendent ces fourgons électriques bien plus intéressants pour effectuer de longs trajets.