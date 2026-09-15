Kia PV7 et Renault Trafic : les fourgons électriques passent au 800 volts
Par Vincent Lautier - Publié le
Kia dévoile son PV7 à Hanovre pendant que Renault précise les caractéristiques du nouveau Trafic électrique. Les deux constructeurs misent sur le 800 volts pour raccourcir les arrêts à la borne, avec des autonomies annoncées autour de 460 à 470 km. Le coréen pourra aussi transporter neuf personnes, mais arrivera en Europe plusieurs mois après son concurrent français.
Après le PV5, Kia agrandit sa famille de véhicules électriques modulaires avec ce PV7, construit sur la plateforme E-GMP.S. Deux batteries NMC sont prévues, de 71,5 et 96,2 kWh, avec jusqu'à 200 kW envoyés aux roues avant. Une version à transmission intégrale viendra compléter la gamme ultérieurement. La version Cargo à grande autonomie vise plus de 460 km WLTP. Le passage de 10 à 80 % prendrait environ 25 minutes sur une borne de 350 kW, d'après les essais internes de Kia.
Le Trafic Van E-Tech electric dispose lui aussi d'une architecture 800 volts. Renault annonce désormais environ 470 km avec une batterie de 81 kWh, et jusqu'à 280 km récupérés en vingt minutes. Le constructeur avait précisé un passage de 15 à 80 % lors de la présentation initiale. Les plages diffèrent donc entre les deux marques, ce qui empêche de comparer directement leurs chronos. Et les autonomies des deux fourgons attendent encore leur homologation définitive.
Chez Kia, une seconde prise de recharge pourra être installée sur le côté arrière, en option. Elle servira uniquement au courant alternatif, la prise avant acceptant aussi le courant continu. Pratique pour brancher le véhicule sans devoir toujours le garer dans le même sens.
Le PV7 conserve le capot noir et les formes très verticales du PV5. En configuration longue L2H1, il mesure 5,35 mètres et propose jusqu'à 6,1 m³ de chargement en Cargo. La version à toit surélevé L2H2 grimpera à 8 m³. Trois europalettes entrent dans le L2H1, avec un seuil situé à 55 cm du sol pour limiter les efforts à chaque livraison. Les coins de pare-chocs et les protections latérales remplaçables doivent aussi simplifier les petites réparations.
Le Passenger s'adresse aux navettes et aux familles nombreuses, avec jusqu'à neuf occupants. La version sept places reçoit des sièges coulissants sur de longs rails et amovibles pour réorganiser l'habitacle. Kia prévoit une climatisation arrière et des prises USB-C de 100 W, de quoi alimenter un ordinateur pendant le trajet. Au total, la marque prépare 23 variantes, transformations comprises.
Renault privilégie un gabarit assez bas pour faciliter l'accès aux parkings : 1,89 mètre de haut. Le Trafic annonce jusqu'à 5,8 m³, trois europalettes également, une charge utile de 1,3 tonne et une capacité de remorquage de deux tonnes. Son diamètre de braquage de 10,3 mètres devrait aider dans les rues étroites.
Le PV7 embarquera Pleos Connect, basé sur Android Automotive, avec navigation connectée, boutique d'applications et mises à jour à distance. L'assistant vocal Gleo AI pourra commander des fonctions du véhicule ou gérer la messagerie, selon les marchés. Kia conserve des boutons physiques pour les commandes courantes. Les professionnels disposeront aussi d'outils de gestion de flotte, et la fonction V2L permettra de brancher du matériel électrique sur le véhicule.
Le Trafic adopte de son côté une architecture logicielle centralisée, avec CAR OS basé sur Android. Les mises à jour feront évoluer ses fonctions après l'achat. Les carrossiers pourront intégrer les commandes de leurs équipements directement dans l'interface openR link, sans ajouter systématiquement un écran. Le V2L est également prévu pour alimenter des appareils sur un chantier.
Produit à Sandouville, le Renault est annoncé en fourgon d'ici fin 2026. Le PV7 Passenger et Cargo suivront en Europe au second semestre 2027. Les deux annonces ne donnent pas encore de tarifs français.
On apprécie de voir la recharge rapide arriver sur des véhicules qui passent leur journée à travailler. Kia ajoute une alternative pour les grandes familles, Renault soigne l'encombrement. Il faudra mesurer ces autonomies avec du chargement et sur autoroute, mais les temps de recharge annoncés rendent ces fourgons électriques bien plus intéressants pour effectuer de longs trajets.
Le 800 volts pour reprendre la route plus vite
Après le PV5, Kia agrandit sa famille de véhicules électriques modulaires avec ce PV7, construit sur la plateforme E-GMP.S. Deux batteries NMC sont prévues, de 71,5 et 96,2 kWh, avec jusqu'à 200 kW envoyés aux roues avant. Une version à transmission intégrale viendra compléter la gamme ultérieurement. La version Cargo à grande autonomie vise plus de 460 km WLTP. Le passage de 10 à 80 % prendrait environ 25 minutes sur une borne de 350 kW, d'après les essais internes de Kia.
Le Trafic Van E-Tech electric dispose lui aussi d'une architecture 800 volts. Renault annonce désormais environ 470 km avec une batterie de 81 kWh, et jusqu'à 280 km récupérés en vingt minutes. Le constructeur avait précisé un passage de 15 à 80 % lors de la présentation initiale. Les plages diffèrent donc entre les deux marques, ce qui empêche de comparer directement leurs chronos. Et les autonomies des deux fourgons attendent encore leur homologation définitive.
Chez Kia, une seconde prise de recharge pourra être installée sur le côté arrière, en option. Elle servira uniquement au courant alternatif, la prise avant acceptant aussi le courant continu. Pratique pour brancher le véhicule sans devoir toujours le garer dans le même sens.
Neuf personnes ou trois palettes
Le PV7 conserve le capot noir et les formes très verticales du PV5. En configuration longue L2H1, il mesure 5,35 mètres et propose jusqu'à 6,1 m³ de chargement en Cargo. La version à toit surélevé L2H2 grimpera à 8 m³. Trois europalettes entrent dans le L2H1, avec un seuil situé à 55 cm du sol pour limiter les efforts à chaque livraison. Les coins de pare-chocs et les protections latérales remplaçables doivent aussi simplifier les petites réparations.
Le Passenger s'adresse aux navettes et aux familles nombreuses, avec jusqu'à neuf occupants. La version sept places reçoit des sièges coulissants sur de longs rails et amovibles pour réorganiser l'habitacle. Kia prévoit une climatisation arrière et des prises USB-C de 100 W, de quoi alimenter un ordinateur pendant le trajet. Au total, la marque prépare 23 variantes, transformations comprises.
Renault privilégie un gabarit assez bas pour faciliter l'accès aux parkings : 1,89 mètre de haut. Le Trafic annonce jusqu'à 5,8 m³, trois europalettes également, une charge utile de 1,3 tonne et une capacité de remorquage de deux tonnes. Son diamètre de braquage de 10,3 mètres devrait aider dans les rues étroites.
Android à bord, livraisons décalées
Le PV7 embarquera Pleos Connect, basé sur Android Automotive, avec navigation connectée, boutique d'applications et mises à jour à distance. L'assistant vocal Gleo AI pourra commander des fonctions du véhicule ou gérer la messagerie, selon les marchés. Kia conserve des boutons physiques pour les commandes courantes. Les professionnels disposeront aussi d'outils de gestion de flotte, et la fonction V2L permettra de brancher du matériel électrique sur le véhicule.
Le Trafic adopte de son côté une architecture logicielle centralisée, avec CAR OS basé sur Android. Les mises à jour feront évoluer ses fonctions après l'achat. Les carrossiers pourront intégrer les commandes de leurs équipements directement dans l'interface openR link, sans ajouter systématiquement un écran. Le V2L est également prévu pour alimenter des appareils sur un chantier.
Produit à Sandouville, le Renault est annoncé en fourgon d'ici fin 2026. Le PV7 Passenger et Cargo suivront en Europe au second semestre 2027. Les deux annonces ne donnent pas encore de tarifs français.
On en dit quoi ?
On apprécie de voir la recharge rapide arriver sur des véhicules qui passent leur journée à travailler. Kia ajoute une alternative pour les grandes familles, Renault soigne l'encombrement. Il faudra mesurer ces autonomies avec du chargement et sur autoroute, mais les temps de recharge annoncés rendent ces fourgons électriques bien plus intéressants pour effectuer de longs trajets.