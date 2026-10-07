OMODA 5 : hybride 224 ch à 30 990 euros, les commandes ouvrent au Mondial de l'Auto
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour sa première participation au Mondial de l'Auto, OMODA & JAECOO ne vient pas les mains vides. La filiale du groupe Chery ouvre les commandes de son OMODA 5 restylé et expose en première française l'OMODA 4, un crossover urbain au look de robot de manga attendu début 2027. Six mois après son arrivée en France, la marque chinoise met les bouchées doubles.
La vraie curiosité du stand, ce sera ce crossover du segment B que personne n'a encore vu en France. L'OMODA 4 revendique un style directement inspiré des robots MECHA de la science-fiction japonaise, avec des angles très marqués, des lignes tranchées et une signature lumineuse qui ne cherche pas la discrétion. La cible est claire : une clientèle jeune et connectée, qui a grandi avec les mangas et les consoles. L'habitacle suit la même logique, avec l'instrumentation de 8,9 pouces, la dalle centrale de 13,2 pouces et un éclairage d'ambiance pensé comme un décor de jeu vidéo.
Le format est quand même très raisonnable pour un usage quotidien. La voiture mesure 4,42 mètres de long pour un coffre de 402 litres. Sous le capot, on retrouve l'hybride SHS maison du groupe Chery, avec un 1.5 turbo de 143 ch épaulé par un moteur électrique de 150 kW, pour un total de 224 ch et 295 Nm de couple. La commercialisation en France est prévue début 2027, et le prix n'a pas encore été annoncé.
L'autre annonce est plus concrète, puisque les commandes de l'OMODA 5 restylé ouvrent à l'occasion du salon, à partir de 30 990 euros. Ce crossover compact fait vivre la marque depuis fin 2022, avec près d'un demi-million d'exemplaires écoulés dans 60 pays, et il a une petite particularité historique : c'est le premier modèle du groupe Chery développé uniquement pour les marchés hors de Chine.
La version vendue chez nous s'allonge de 10 cm et atteint 4,54 mètres, avec une ligne de toit fastback et un habitacle entièrement revu autour d'un écran central flottant de 15,6 pouces. OMODA ne propose qu'une seule finition, baptisée Premium, qui embarque à peu près tout ce qui se fait, des sièges avant chauffants et ventilés au toit panoramique, en passant par l'audio Sony et une vingtaine d'aides à la conduite. La motorisation est la même que sur l'OMODA 4, l'hybride SHS de 224 ch.
OMODA & JAECOO ne vend ses voitures en France que depuis le 1er avril 2026, et la marque alignera pourtant une gamme complète dans le Hall 4, du JAECOO 5 électrique au grand OMODA 9 hybride rechargeable. L'entité n'existait pas avant 2023 et revendique déjà un million de ventes sur 77 marchés, dont plus de 200 000 en Europe. Le groupe Chery, premier exportateur automobile chinois depuis 23 ans, a même lancé sa marque éponyme chez nous en septembre avec les SUV Tiggo. Le rendez-vous est pris du 12 au 18 octobre à la Porte de Versailles, pour un Mondial qui annonce plus de 60 marques exposantes.
Un hybride de 224 ch à 30 990 euros, avec un équipement que la plupart des autres marques facturent en options, c'est une attaque très directe. Sauf que voilà, acheter une marque qui n'existait pas il y a trois ans pose des questions très terre à terre : la valeur de revente est une inconnue totale et le réseau, même s'il s'étoffe vite, est encore tout jeune. Le comportement réel de cet hybride SHS sera aussi à vérifier en conditions réelles, au-delà de la fiche technique. En tous cas, les constructeurs chinois avancent à un rythme assez dingue, et à ce train-là, les marques européennes ont du souci à se faire.
Mais c'est quoi, l'OMODA 4 ?
La vraie curiosité du stand, ce sera ce crossover du segment B que personne n'a encore vu en France. L'OMODA 4 revendique un style directement inspiré des robots MECHA de la science-fiction japonaise, avec des angles très marqués, des lignes tranchées et une signature lumineuse qui ne cherche pas la discrétion. La cible est claire : une clientèle jeune et connectée, qui a grandi avec les mangas et les consoles. L'habitacle suit la même logique, avec l'instrumentation de 8,9 pouces, la dalle centrale de 13,2 pouces et un éclairage d'ambiance pensé comme un décor de jeu vidéo.
Le format est quand même très raisonnable pour un usage quotidien. La voiture mesure 4,42 mètres de long pour un coffre de 402 litres. Sous le capot, on retrouve l'hybride SHS maison du groupe Chery, avec un 1.5 turbo de 143 ch épaulé par un moteur électrique de 150 kW, pour un total de 224 ch et 295 Nm de couple. La commercialisation en France est prévue début 2027, et le prix n'a pas encore été annoncé.
Et l'OMODA 5 ?
L'autre annonce est plus concrète, puisque les commandes de l'OMODA 5 restylé ouvrent à l'occasion du salon, à partir de 30 990 euros. Ce crossover compact fait vivre la marque depuis fin 2022, avec près d'un demi-million d'exemplaires écoulés dans 60 pays, et il a une petite particularité historique : c'est le premier modèle du groupe Chery développé uniquement pour les marchés hors de Chine.
La version vendue chez nous s'allonge de 10 cm et atteint 4,54 mètres, avec une ligne de toit fastback et un habitacle entièrement revu autour d'un écran central flottant de 15,6 pouces. OMODA ne propose qu'une seule finition, baptisée Premium, qui embarque à peu près tout ce qui se fait, des sièges avant chauffants et ventilés au toit panoramique, en passant par l'audio Sony et une vingtaine d'aides à la conduite. La motorisation est la même que sur l'OMODA 4, l'hybride SHS de 224 ch.
Six mois et déjà toute une gamme
OMODA & JAECOO ne vend ses voitures en France que depuis le 1er avril 2026, et la marque alignera pourtant une gamme complète dans le Hall 4, du JAECOO 5 électrique au grand OMODA 9 hybride rechargeable. L'entité n'existait pas avant 2023 et revendique déjà un million de ventes sur 77 marchés, dont plus de 200 000 en Europe. Le groupe Chery, premier exportateur automobile chinois depuis 23 ans, a même lancé sa marque éponyme chez nous en septembre avec les SUV Tiggo. Le rendez-vous est pris du 12 au 18 octobre à la Porte de Versailles, pour un Mondial qui annonce plus de 60 marques exposantes.
On en dit quoi ?
Un hybride de 224 ch à 30 990 euros, avec un équipement que la plupart des autres marques facturent en options, c'est une attaque très directe. Sauf que voilà, acheter une marque qui n'existait pas il y a trois ans pose des questions très terre à terre : la valeur de revente est une inconnue totale et le réseau, même s'il s'étoffe vite, est encore tout jeune. Le comportement réel de cet hybride SHS sera aussi à vérifier en conditions réelles, au-delà de la fiche technique. En tous cas, les constructeurs chinois avancent à un rythme assez dingue, et à ce train-là, les marques européennes ont du souci à se faire.