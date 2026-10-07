OMODA 5 : hybride 224 ch à 30 990 euros, les commandes ouvrent au Mondial de l'Auto

On en dit quoi ?



Un hybride de 224 ch à 30 990 euros, avec un équipement que la plupart des autres marques facturent en options, c'est une attaque très directe. Sauf que voilà, acheter une marque qui n'existait pas il y a trois ans pose des questions très terre à terre : la valeur de revente est une inconnue totale et le réseau, même s'il s'étoffe vite, est encore tout jeune. Le comportement réel de cet hybride SHS sera aussi à vérifier en conditions réelles, au-delà de la fiche technique. En tous cas, les constructeurs chinois avancent à un rythme assez dingue, et à ce train-là, les marques européennes ont du souci à se faire.