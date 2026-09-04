Tesla lance très discrètement son Cybercab

QU’EN PENSER ?



Le lancement du Cybercab reste une étape symboliquement importante pour Tesla. Pour la première fois, le constructeur dispose d'un véhicule conçu dès le départ autour de l'absence de conducteur, plutôt que d'un Model Y transformé en robotaxi.



Mais le véritable défi commence maintenant. Tesla doit démontrer que son approche reposant essentiellement sur des caméras peut fonctionner de manière fiable à grande échelle, alors que Waymo dispose déjà d'une avance considérable. Après des années d'annonces très optimistes, ce sont désormais les kilomètres parcourus sans conducteur — et dans des conditions réelles — qui permettront de juger le Cybercab.