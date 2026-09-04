Tesla lance très discrètement son Cybercab
Par Laurence - Publié le
Après des années de promesses autour de la conduite autonome, Tesla vient officiellement de lancer son Cybercab à Austin, au Texas. Dépourvu de volant et de pédales, ce robotaxi à deux places marque une étape importante dans la nouvelle stratégie d’Elon Musk. Mais son lancement s’est déroulé dans une étonnante discrétion et Tesla reste encore très loin de l’échelle atteinte par Waymo.
Pour un véhicule présenté comme essentiel à l'avenir de Tesla, le lancement aura été particulièrement discret. Pas de retransmission en direct ni de journalistes : Tesla a organisé un événement privé à Austin devant une liste réduite d'invités, composée notamment de créateurs de contenus proches de la marque. Certains participants auraient même dû signer un accord de confidentialité et attendre la fin de l'événement avant de publier leurs contenus.
Tesla dispose actuellement de 45 Cybercab enregistrés auprès des autorités texanes, sans que l'on sache combien entreront immédiatement en service commercial. Plusieurs exemplaires ont néanmoins été confiés à des influenceurs pour présenter le véhicule.
Présenté pour la première fois en 2024, le Cybercab est un petit véhicule électrique à deux places, doté de portes en élytre. Mais sa particularité est évidemment l'absence totale de commandes traditionnelles : pas de volant, de pédales ni même de rétroviseurs.
Pour circuler, Tesla reste fidèle à sa stratégie et s'appuie sur huit caméras. Contrairement à Waymo et à plusieurs autres spécialistes de la conduite autonome, le constructeur n'utilise ni lidar ni radar.
Le Cybercab est également particulièrement léger. Avec environ 1,412 tonne, il pèse quelque 300 kg de moins que le Model 3 le plus léger. Il embarque une batterie relativement compacte de 48 kWh et un moteur avant de 219 ch.
Avec l'arrivée du Cybercab, Tesla disposerait désormais d'environ 256 véhicules autonomes sans supervision répartis dans six villes, selon Robotaxi Tracker. La comparaison avec Waymo permet toutefois de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir. La filiale d'Alphabet exploiterait déjà environ 4 000 véhicules dans 14 villes. Tesla exploite depuis environ un an un service de robotaxis au Texas et en Floride avec des Model Y modifiés. Certains circulent sans conducteur tandis que d'autres disposent encore d'un opérateur de sécurité.
Une autre question demeure : pourra-t-on réellement acheter un Cybercab ? Elon Musk avait précédemment évoqué un tarif pouvant descendre autour de 30 000 dollars, mais Tesla ne donne toujours aucune date de commercialisation. Un nouveau formulaire permet simplement de manifester son intérêt pour de futures activités autour des robotaxis, notamment pour acheter une flotte ou développer des infrastructures.
Cette prudence tranche avec les nombreuses promesses faites par Elon Musk ces dernières années. Il prévoyait notamment que la moitié de la population américaine aurait accès aux robotaxis Tesla avant la fin 2025. Ils ne sont aujourd'hui disponibles que dans six villes du Texas et de Floride. Le FSD proposé aux particuliers reste par ailleurs un système d'assistance de niveau 2 nécessitant une surveillance permanente du conducteur.
Le lancement du Cybercab reste une étape symboliquement importante pour Tesla. Pour la première fois, le constructeur dispose d'un véhicule conçu dès le départ autour de l'absence de conducteur, plutôt que d'un Model Y transformé en robotaxi.
Mais le véritable défi commence maintenant. Tesla doit démontrer que son approche reposant essentiellement sur des caméras peut fonctionner de manière fiable à grande échelle, alors que Waymo dispose déjà d'une avance considérable. Après des années d'annonces très optimistes, ce sont désormais les kilomètres parcourus sans conducteur — et dans des conditions réelles — qui permettront de juger le Cybercab.
UN LANCEMENT À HUIS CLOS
Pour un véhicule présenté comme essentiel à l'avenir de Tesla, le lancement aura été particulièrement discret. Pas de retransmission en direct ni de journalistes : Tesla a organisé un événement privé à Austin devant une liste réduite d'invités, composée notamment de créateurs de contenus proches de la marque. Certains participants auraient même dû signer un accord de confidentialité et attendre la fin de l'événement avant de publier leurs contenus.
Tesla dispose actuellement de 45 Cybercab enregistrés auprès des autorités texanes, sans que l'on sache combien entreront immédiatement en service commercial. Plusieurs exemplaires ont néanmoins été confiés à des influenceurs pour présenter le véhicule.
SANS VOLANT, PÉDALES, RADAR NI LIDAR
Présenté pour la première fois en 2024, le Cybercab est un petit véhicule électrique à deux places, doté de portes en élytre. Mais sa particularité est évidemment l'absence totale de commandes traditionnelles : pas de volant, de pédales ni même de rétroviseurs.
Pour circuler, Tesla reste fidèle à sa stratégie et s'appuie sur huit caméras. Contrairement à Waymo et à plusieurs autres spécialistes de la conduite autonome, le constructeur n'utilise ni lidar ni radar.
Le Cybercab est également particulièrement léger. Avec environ 1,412 tonne, il pèse quelque 300 kg de moins que le Model 3 le plus léger. Il embarque une batterie relativement compacte de 48 kWh et un moteur avant de 219 ch.
256 TESLA AUTONOMES CONTRE 4 000 WAYMO
Avec l'arrivée du Cybercab, Tesla disposerait désormais d'environ 256 véhicules autonomes sans supervision répartis dans six villes, selon Robotaxi Tracker. La comparaison avec Waymo permet toutefois de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir. La filiale d'Alphabet exploiterait déjà environ 4 000 véhicules dans 14 villes. Tesla exploite depuis environ un an un service de robotaxis au Texas et en Floride avec des Model Y modifiés. Certains circulent sans conducteur tandis que d'autres disposent encore d'un opérateur de sécurité.
ET LE CYBERCAB À 30 000 DOLLARS ?
Une autre question demeure : pourra-t-on réellement acheter un Cybercab ? Elon Musk avait précédemment évoqué un tarif pouvant descendre autour de 30 000 dollars, mais Tesla ne donne toujours aucune date de commercialisation. Un nouveau formulaire permet simplement de manifester son intérêt pour de futures activités autour des robotaxis, notamment pour acheter une flotte ou développer des infrastructures.
Cette prudence tranche avec les nombreuses promesses faites par Elon Musk ces dernières années. Il prévoyait notamment que la moitié de la population américaine aurait accès aux robotaxis Tesla avant la fin 2025. Ils ne sont aujourd'hui disponibles que dans six villes du Texas et de Floride. Le FSD proposé aux particuliers reste par ailleurs un système d'assistance de niveau 2 nécessitant une surveillance permanente du conducteur.
QU’EN PENSER ?
Le lancement du Cybercab reste une étape symboliquement importante pour Tesla. Pour la première fois, le constructeur dispose d'un véhicule conçu dès le départ autour de l'absence de conducteur, plutôt que d'un Model Y transformé en robotaxi.
Mais le véritable défi commence maintenant. Tesla doit démontrer que son approche reposant essentiellement sur des caméras peut fonctionner de manière fiable à grande échelle, alors que Waymo dispose déjà d'une avance considérable. Après des années d'annonces très optimistes, ce sont désormais les kilomètres parcourus sans conducteur — et dans des conditions réelles — qui permettront de juger le Cybercab.