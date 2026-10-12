Citroën relance la 2CV : une Deuche électrique à 15 000 euros pour 2028
Par Vincent Lautier - Publié le
Elle devait bien finir par revenir. Citroën expose au Mondial de Paris un concept de 2CV 100 % électrique qui préfigure un modèle de série attendu fin 2028, avec un peu plus de 200 km d'autonomie et un tarif espéré autour de 15 000 euros. Sauf que ce prix dépend d'une réglementation européenne qui n'existe pas encore.
Soixante-dix-huit ans après l'originale de 1948, vendue à plus de cinq millions d'exemplaires jusqu'en 1990, la silhouette est immédiatement reconnaissable, avec son capot plongeant, ses optiques rondes un peu protubérantes, ses pare-chocs séparés de la carrosserie et son grand toit ouvrant en toile, le tout dans un orange vif qui ne cherche pas la discrétion. La nouvelle venue mesure 3,76 m, soit 2 cm de moins que son ancêtre, et chausse des pneus de grand diamètre développés spécialement par Michelin, un clin d'œil de plus puisque Michelin était justement propriétaire de Citroën quand la Deuche a été conçue. Le projet a été lancé par Xavier Chardon, le patron de Citroën arrivé en juin 2025, puis validé fin 2025 par Antonio Filosa, le directeur général de Stellantis. Et le concept présenté Porte de Versailles serait fidèle à 90 % à la voiture de série, ce qui est assez rare pour ce genre d'exercice.
À l'intérieur, le volant monobranche couleur crème fait face à un affichage baptisé Smart Vision, qui projette les informations de conduite en bas du pare-brise, complété par un écran tactile carré de 8 pouces dont les menus sont illustrés façon bande dessinée par Jean-Luc Delvaux. La sellerie ose un tartan jaune d'esprit guinguette, et la banquette avant est amovible, vous pouvez carrément la sortir de la voiture pour improviser un pique-nique au bord de la route.
Citroën a aussi glissé une radio détachable baptisée Radioën, qui se transforme en enceinte portable, et des rangements moulés pour transporter des œufs, en référence directe au cahier des charges de 1948, qui exigeait de traverser un champ labouré sans en casser un seul. On est clairement dans l'objet de charme plus que dans la course aux équipements.
Côté technique, Citroën vise à peine une tonne sur la balance, une vitesse de pointe autour de 110 km/h et une autonomie pensée pour les trajets du quotidien plutôt que pour les départs en vacances. C'est un choix assumé, une petite batterie coûte moins cher et pèse moins lourd, et c'est précisément ce qui permet d'espérer un prix plancher. La voiture sera produite à Pomigliano d'Arco, près de Naples, sur la même ligne que la Leapmotor T03 et la future Fiat Pandina, dans le cadre du projet E-Car de Stellantis. La plus française des voitures sera donc fabriquée en Italie, l'époque veut ça. Quant au fameux tarif de 15 000 euros, il suppose que Bruxelles adopte une nouvelle catégorie de petites voitures, baptisée M1E, qui allégerait les obligations d'équipements et d'aides à la conduite pour les modèles de moins de 4,2 m. Cette réglementation est toujours en cours d'élaboration, et sans elle, impossible de descendre aussi bas. Le lancement n'est prévu que pour fin 2028.
Le rétro électrique est devenu une valeur sûre, la R5 de Renault l'a prouvé, et une Deuche à ce prix-là aurait de quoi faire un carton, y compris chez les gens que l'électrique agace. Par contre, deux ans d'attente, c'est long, et d'ici fin 2028, Dacia et les constructeurs chinois auront eu le temps de baisser leurs prix plusieurs fois. On a quand même peu de doutes que cette voiture trouvera son public si le tarif tient. La France attend sa petite électrique populaire depuis dix ans, et celle-là a une tête à y arriver.
Une vraie Deuche, en plus courte
Soixante-dix-huit ans après l'originale de 1948, vendue à plus de cinq millions d'exemplaires jusqu'en 1990, la silhouette est immédiatement reconnaissable, avec son capot plongeant, ses optiques rondes un peu protubérantes, ses pare-chocs séparés de la carrosserie et son grand toit ouvrant en toile, le tout dans un orange vif qui ne cherche pas la discrétion. La nouvelle venue mesure 3,76 m, soit 2 cm de moins que son ancêtre, et chausse des pneus de grand diamètre développés spécialement par Michelin, un clin d'œil de plus puisque Michelin était justement propriétaire de Citroën quand la Deuche a été conçue. Le projet a été lancé par Xavier Chardon, le patron de Citroën arrivé en juin 2025, puis validé fin 2025 par Antonio Filosa, le directeur général de Stellantis. Et le concept présenté Porte de Versailles serait fidèle à 90 % à la voiture de série, ce qui est assez rare pour ce genre d'exercice.
Un intérieur simple
À l'intérieur, le volant monobranche couleur crème fait face à un affichage baptisé Smart Vision, qui projette les informations de conduite en bas du pare-brise, complété par un écran tactile carré de 8 pouces dont les menus sont illustrés façon bande dessinée par Jean-Luc Delvaux. La sellerie ose un tartan jaune d'esprit guinguette, et la banquette avant est amovible, vous pouvez carrément la sortir de la voiture pour improviser un pique-nique au bord de la route.
Citroën a aussi glissé une radio détachable baptisée Radioën, qui se transforme en enceinte portable, et des rangements moulés pour transporter des œufs, en référence directe au cahier des charges de 1948, qui exigeait de traverser un champ labouré sans en casser un seul. On est clairement dans l'objet de charme plus que dans la course aux équipements.
15 000 euros, vraiment ?
Côté technique, Citroën vise à peine une tonne sur la balance, une vitesse de pointe autour de 110 km/h et une autonomie pensée pour les trajets du quotidien plutôt que pour les départs en vacances. C'est un choix assumé, une petite batterie coûte moins cher et pèse moins lourd, et c'est précisément ce qui permet d'espérer un prix plancher. La voiture sera produite à Pomigliano d'Arco, près de Naples, sur la même ligne que la Leapmotor T03 et la future Fiat Pandina, dans le cadre du projet E-Car de Stellantis. La plus française des voitures sera donc fabriquée en Italie, l'époque veut ça. Quant au fameux tarif de 15 000 euros, il suppose que Bruxelles adopte une nouvelle catégorie de petites voitures, baptisée M1E, qui allégerait les obligations d'équipements et d'aides à la conduite pour les modèles de moins de 4,2 m. Cette réglementation est toujours en cours d'élaboration, et sans elle, impossible de descendre aussi bas. Le lancement n'est prévu que pour fin 2028.
On en dit quoi ?
Le rétro électrique est devenu une valeur sûre, la R5 de Renault l'a prouvé, et une Deuche à ce prix-là aurait de quoi faire un carton, y compris chez les gens que l'électrique agace. Par contre, deux ans d'attente, c'est long, et d'ici fin 2028, Dacia et les constructeurs chinois auront eu le temps de baisser leurs prix plusieurs fois. On a quand même peu de doutes que cette voiture trouvera son public si le tarif tient. La France attend sa petite électrique populaire depuis dix ans, et celle-là a une tête à y arriver.