Peugeot RCZ : 500 ch, batterie solide et recharge en 10 minutes, mais pas en série

On en dit quoi ?



Peugeot nous refait le coup de l'e-Legend, ce magnifique concept de 2018 que tout le monde voulait voir en concession et qui est resté un objet de salon. Le RCZ Vision suivra le même chemin, la marque le dit elle-même, et c'est un peu triste tant le dessin est abouti. Il faut quand même regarder ce qui compte vraiment : la batterie solide de Factorial, l'architecture 1 000 volts et le volant Hypersquare ne sont pas là pour décorer, puisque la 208 de 2027 récupérera une partie de ces technologies. Le coupé ne reviendra pas, mais sa fiche technique, elle, finira, on l'espère, dans une voiture que vous pourrez vraiment acheter.