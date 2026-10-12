Peugeot RCZ : 500 ch, batterie solide et recharge en 10 minutes, mais pas en série
Par Vincent Lautier - Publié le
Onze ans après la fin de carrière de son coupé RCZ, Peugeot fait revivre le nom au Mondial de l'Auto de Paris avec un concept 100 % électrique de 500 ch. Au menu, une batterie à électrolyte solide, 600 km d'autonomie et une recharge bouclée en moins de 10 minutes. Par contre, aucune production en série n'est prévue pour le moment, et on a envie de dire
Le RCZ Vision reprend les lignes du coupé vendu entre 2009 et 2015, écoulé à un peu plus de 67 000 exemplaires et parti à la retraite sans remplaçant, malgré une version RCZ-R bien musclée arrivée en toute fin de parcours. On retrouve bien sûr le toit vitré à double bossage, la marque de fabrique du modèle d'origine, posé cette fois sur l'identité stylistique actuelle du Lion. La face avant reprend les codes du récent concept Polygon, l'arrière s'offre des bandeaux LED à trois étages, et l'ensemble est franchement réussi. Peugeot classe pourtant son coupé dans la catégorie des show cars, ces voitures de salon qui ne dépasseront jamais leur stand.
Sous la carrosserie, le concept repose sur la future plateforme STLA One de Stellantis et revendique donc 500 ch. Le plus intéressant, c'est quand même cette batterie à électrolyte solide développée avec l'américain Factorial Energy : un pack de seulement 110 mm d'épaisseur, une architecture en 1 000 volts, 600 km d'autonomie annoncés pour une consommation donnée à 11,5 kWh/100 km, et surtout une recharge de 10 à 80 % en moins de 10 minutes. Sur le papier, personne ne fait mieux aujourd'hui, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles, pour peu que ça ai du sens sur un modèle qui ne sera pas produite en série.
Le RCZ Vision étrenne aussi les technologies X-by-Wire de la marque, où la direction et le freinage passent par des commandes électroniques, sans la moindre liaison mécanique. Le volant carré Hypersquare qui va avec n'a rien d'un gadget de salon, puisque Peugeot confirme qu'il arrivera, pour le coup, en série dès 2027 sur la prochaine 208.
Peugeot ne s'est pas arrêté là, et le coupé partage son stand avec un second concept, l'e-T16, hommage direct à la 205 Turbo 16 double championne du monde des rallyes en 1985 et 1986. Ses trois moteurs électriques développent 816 ch, alimentés par une batterie de 85 kWh en 800 volts, pour un 0 à 100 km/h expédié en 2,5 secondes et un 0 à 300 km/h abattu en 16 secondes. Toute la partie arrière de la carrosserie bascule pour dévoiler la mécanique, exactement comme sur la bête de rallye d'origine, et les ailes élargies font le reste du spectacle. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un délire de designers, car la marque explique que ce prototype préfigure les grandes lignes de la future e-208, sa nouvelle signature lumineuse à trois griffes en tête.
Peugeot nous refait le coup de l'e-Legend, ce magnifique concept de 2018 que tout le monde voulait voir en concession et qui est resté un objet de salon. Le RCZ Vision suivra le même chemin, la marque le dit elle-même, et c'est un peu triste tant le dessin est abouti. Il faut quand même regarder ce qui compte vraiment : la batterie solide de Factorial, l'architecture 1 000 volts et le volant Hypersquare ne sont pas là pour décorer, puisque la 208 de 2027 récupérera une partie de ces technologies. Le coupé ne reviendra pas, mais sa fiche technique, elle, finira, on l'espère, dans une voiture que vous pourrez vraiment acheter.
hélas.
La silhouette d'un coupé culte
Le RCZ Vision reprend les lignes du coupé vendu entre 2009 et 2015, écoulé à un peu plus de 67 000 exemplaires et parti à la retraite sans remplaçant, malgré une version RCZ-R bien musclée arrivée en toute fin de parcours. On retrouve bien sûr le toit vitré à double bossage, la marque de fabrique du modèle d'origine, posé cette fois sur l'identité stylistique actuelle du Lion. La face avant reprend les codes du récent concept Polygon, l'arrière s'offre des bandeaux LED à trois étages, et l'ensemble est franchement réussi. Peugeot classe pourtant son coupé dans la catégorie des show cars, ces voitures de salon qui ne dépasseront jamais leur stand.
Une batterie solide et 500 ch
Sous la carrosserie, le concept repose sur la future plateforme STLA One de Stellantis et revendique donc 500 ch. Le plus intéressant, c'est quand même cette batterie à électrolyte solide développée avec l'américain Factorial Energy : un pack de seulement 110 mm d'épaisseur, une architecture en 1 000 volts, 600 km d'autonomie annoncés pour une consommation donnée à 11,5 kWh/100 km, et surtout une recharge de 10 à 80 % en moins de 10 minutes. Sur le papier, personne ne fait mieux aujourd'hui, même si tout ça reste à vérifier en conditions réelles, pour peu que ça ai du sens sur un modèle qui ne sera pas produite en série.
Le RCZ Vision étrenne aussi les technologies X-by-Wire de la marque, où la direction et le freinage passent par des commandes électroniques, sans la moindre liaison mécanique. Le volant carré Hypersquare qui va avec n'a rien d'un gadget de salon, puisque Peugeot confirme qu'il arrivera, pour le coup, en série dès 2027 sur la prochaine 208.
Une e-T16 de 816 ch sur le même stand
Peugeot ne s'est pas arrêté là, et le coupé partage son stand avec un second concept, l'e-T16, hommage direct à la 205 Turbo 16 double championne du monde des rallyes en 1985 et 1986. Ses trois moteurs électriques développent 816 ch, alimentés par une batterie de 85 kWh en 800 volts, pour un 0 à 100 km/h expédié en 2,5 secondes et un 0 à 300 km/h abattu en 16 secondes. Toute la partie arrière de la carrosserie bascule pour dévoiler la mécanique, exactement comme sur la bête de rallye d'origine, et les ailes élargies font le reste du spectacle. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un délire de designers, car la marque explique que ce prototype préfigure les grandes lignes de la future e-208, sa nouvelle signature lumineuse à trois griffes en tête.
On en dit quoi ?
Peugeot nous refait le coup de l'e-Legend, ce magnifique concept de 2018 que tout le monde voulait voir en concession et qui est resté un objet de salon. Le RCZ Vision suivra le même chemin, la marque le dit elle-même, et c'est un peu triste tant le dessin est abouti. Il faut quand même regarder ce qui compte vraiment : la batterie solide de Factorial, l'architecture 1 000 volts et le volant Hypersquare ne sont pas là pour décorer, puisque la 208 de 2027 récupérera une partie de ces technologies. Le coupé ne reviendra pas, mais sa fiche technique, elle, finira, on l'espère, dans une voiture que vous pourrez vraiment acheter.