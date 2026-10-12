Fiat Multiplay : le monospace 6 places qui devient pick-up le week-end

On en dit quoi ?



Le monospace a quasiment disparu des catalogues, étranglé par les SUV, et voir Fiat revenir sur ce terrain avec une vraie idée neuve fait franchement du bien. Sauf que voilà, un concept sans la moindre donnée technique ni promesse de production, c'est surtout un bel objet pour animer un stand pendant une semaine. On espère donc que quelques-unes de ces trouvailles finiront un jour dans une Fiat de série. Un monospace compact qui devient pick-up le week-end, on signe tout de suite.