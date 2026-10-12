Fiat Multiplay : le monospace 6 places qui devient pick-up le week-end
Par Vincent Lautier - Publié le
Fiat a dévoilé au Mondial de l'Auto de Paris un concept qui refuse de choisir entre monospace, SUV et pick-up. Le Multiplay fait coulisser tout son module arrière pour passer du transport de la famille à celui des vélos ou des meubles, et ravive au passage l'esprit du Multipla. Aucun modèle de série n'est annoncé pour le moment, hélas, Fiat parle d'un simple laboratoire d'idées.
Le système s'appelle Metamorfosi, et c'est lui qui justifie à lui seul le détour par le stand Fiat. Toute la partie arrière de la carrosserie, intégrée au montant C, glisse sur des rails pour dégager une vraie benne derrière les sièges. En configuration familiale, le Multiplay loge 6 passagers dans un gabarit de 4,45 m, soit la taille d'un Peugeot 3008.
Quelques manipulations plus tard, on se retrouve avec 4 places et une zone de chargement ouverte pour les vélos, le matériel de sport ou les courses encombrantes du week-end. Le becquet arrière pivote même pour devenir un porte-vélos capable d'emporter 2 bicyclettes.
À bord, Fiat a multiplié les trouvailles. Le
L'ambiance générale joue sur des teintes inspirées de la pastèque, et l'écran du tableau de bord est fondu dans le mobilier plutôt que posé comme une tablette.
Le nom renvoie bien sûr aux deux Multipla de l'histoire de Fiat. La 600 Multipla de 1956 casait 6 personnes dans à peine 3,5 m et s'est vendue à près de 245 000 exemplaires, alors que le modèle de 1998, avec ses trois places de front et sa silhouette controversée, est devenu culte malgré lui. Côté technique, par contre, c'est le vide complet : pas un mot sur la motorisation, la batterie ou la plateforme.
Fiat présente son concept comme un laboratoire d'idées qui ne préfigure aucun véhicule de production. Olivier François, le patron de la marque jusqu'en septembre, avait pourtant évoqué publiquement son envie de faire revivre le Multipla.
Le monospace a quasiment disparu des catalogues, étranglé par les SUV, et voir Fiat revenir sur ce terrain avec une vraie idée neuve fait franchement du bien. Sauf que voilà, un concept sans la moindre donnée technique ni promesse de production, c'est surtout un bel objet pour animer un stand pendant une semaine. On espère donc que quelques-unes de ces trouvailles finiront un jour dans une Fiat de série. Un monospace compact qui devient pick-up le week-end, on signe tout de suite.
Un arrière qui coulisse
Le système s'appelle Metamorfosi, et c'est lui qui justifie à lui seul le détour par le stand Fiat. Toute la partie arrière de la carrosserie, intégrée au montant C, glisse sur des rails pour dégager une vraie benne derrière les sièges. En configuration familiale, le Multiplay loge 6 passagers dans un gabarit de 4,45 m, soit la taille d'un Peugeot 3008.
Quelques manipulations plus tard, on se retrouve avec 4 places et une zone de chargement ouverte pour les vélos, le matériel de sport ou les courses encombrantes du week-end. Le becquet arrière pivote même pour devenir un porte-vélos capable d'emporter 2 bicyclettes.
Des sièges à tout faire
À bord, Fiat a multiplié les trouvailles. Le
Petsenger seat, un module qui prend place parmi les assises, sert d'ancrage pour un siège enfant, de petite table, de rangement ou d'espace pour le chien, avec une gamelle pliable cachée dans la porte. Le siège passager avant, baptisé Sunseat, pivote et se déplie en méridienne une fois la voiture garée, histoire de profiter du toit panoramique.
L'ambiance générale joue sur des teintes inspirées de la pastèque, et l'écran du tableau de bord est fondu dans le mobilier plutôt que posé comme une tablette.
Pas de série en vue
Le nom renvoie bien sûr aux deux Multipla de l'histoire de Fiat. La 600 Multipla de 1956 casait 6 personnes dans à peine 3,5 m et s'est vendue à près de 245 000 exemplaires, alors que le modèle de 1998, avec ses trois places de front et sa silhouette controversée, est devenu culte malgré lui. Côté technique, par contre, c'est le vide complet : pas un mot sur la motorisation, la batterie ou la plateforme.
Fiat présente son concept comme un laboratoire d'idées qui ne préfigure aucun véhicule de production. Olivier François, le patron de la marque jusqu'en septembre, avait pourtant évoqué publiquement son envie de faire revivre le Multipla.
On en dit quoi ?
Le monospace a quasiment disparu des catalogues, étranglé par les SUV, et voir Fiat revenir sur ce terrain avec une vraie idée neuve fait franchement du bien. Sauf que voilà, un concept sans la moindre donnée technique ni promesse de production, c'est surtout un bel objet pour animer un stand pendant une semaine. On espère donc que quelques-unes de ces trouvailles finiront un jour dans une Fiat de série. Un monospace compact qui devient pick-up le week-end, on signe tout de suite.