Voici la Fiat 600e : un mini SUV électrique craquant au charme vintage

Fiat 600e : un mini SUV électrique au parfum du passé

Une 500 taille XL

Fiat annonce l'arrivée de la 600e, qui ne devrait pourtant pas remplacer la 500X au catalogue, tout du moins dans un premier temps., à l'image des Fiat 500 ou des Mini (et de l'ex New Beetle), et reprend le blason de la 600. Ce modèle originel à succès, plus familial que la 500, a été produit entre 1955 et 1969 par le constructeur italien., dès le premier coup d'œil.Groupe Stellantis oblige, la 600e reprend la plateforme que l'on retrouve également sur le e-2008 ou la Jeep Avenger.tout en expédiant le 0 à 100 km/h en 9 secondes. La charge de 0 à 80% prendra environ 30 minutes avec une puissance maximale atteignant 100kW en courant continu.(la belle mesure 4,17m de long) mais le coffre de 360 litres rappelle les limites du format. L'habitacle se pare quant à lui d'un écran tactile de 10,25 pouces épaulé par un combiné d'instrumentation de 7 pouces, le tout comaptible avec CarPlay et Android Auto sans fil.Niveau équipement,(selon le niveau de finition) avec une conduite autonome de niveau 2, l'accès sans clé, une caméra 180° et radars de stationnement à 360°, des sièges électriques chauffants (et massant pour le conducteur en option), un système audio à 6 haut-parleurs, des ports USB-A et USB-C, un chargeur sans fil pour les smartphones, ainsi que de nombreux rangements.et en Prima à partir de 40 900 euros.