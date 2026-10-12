Opel STX Concept : le break électrique qui annonce la future Astra
Par Vincent Lautier - Publié le
Alors que tout le marché empile les SUV, Opel expose au Mondial de l'Auto de Paris un break électrique d'étude, le STX Concept, avec transmission intégrale et plus de 200 km/h en pointe. Ce prototype bardé de lumière donne le ton des prochaines Opel, à commencer par la future Astra. Sur le papier, ça a de l'allure, même si la fiche technique a de grosses zones d'ombre.
STX, pour Sports Tourer eXperimental, reprend le nom des breaks maison avec un X d'étude de style. Le Vizor, cette face avant noire qui signe les Opel récentes, gagne ici en hauteur alors que beaucoup d'électriques adoptent des avants très fins, et des lamelles verticales lumineuses en dessinent le contour avant de s'estomper vers le centre. Sur les flancs, des bandeaux de verre éclairés remontent jusque dans le pavillon, le lettrage STX est rétroéclairé et des caméras remplacent les rétroviseurs. L'arrière, très vertical, presque tronqué, libérerait de la place dans le coffre selon la marque, et les feux horizontaux reprennent le motif des lamelles de l'avant. La teinte argent et bleu met en valeur des passages de roue très évasés et des porte-à-faux courts. C'est chargé, mais c'est cohérent.
Opel met l'efficience en avant, avec des jantes en trois parties dessinées pour l'aérodynamique et chaussées de Goodyear en 285/35 R22. Des diffuseurs bleus se déploient sous la caisse à certaines vitesses, et des éléments du bouclier arrière s'écartent derrière les roues pour réduire la traînée. Pour le reste de la fiche technique, Opel ne donne rien, ou presque. Ni puissance, ni batterie, ni autonomie, pas même un coefficient de traînée, ce qui est franchement ballot pour un concept qui parle autant d'efficience. À bord, la marque ressort son principe
Opel aime rappeler qu'elle a lancé le break en Europe avec l'Olympia Rekord Caravan de 1953, bien avant la Kadett Caravan puis l'actuelle Astra Sports Tourer. Le STX préfigure justement la prochaine génération de cette dernière, attendue en break électrique face à la future Skoda Octavia, elle aussi annoncée par un concept il y a environ un an. Florian Huettl, le patron de la marque, doit donner quelques précisions lors de la conférence de presse d'Opel au Mondial, où le STX est exposé aux côtés de la Corsa GSE et de la monoplace de Formule E maison.
C'est quand même courageux de défendre le break en 2026, alors que tout le marché court après les SUV. Le format est plus logeable que la plupart des SUV, souvent plus efficient aussi, et il ne méritait pas de disparaître. On attend surtout de voir ce que la future Astra gardera de ce festival de lumière, parce que les concepts Stellantis perdent souvent pas mal de plumes en passant à la série. Si le dessin général survit, on signe tout de suite.
Un break tout en lumière
STX, pour Sports Tourer eXperimental, reprend le nom des breaks maison avec un X d'étude de style. Le Vizor, cette face avant noire qui signe les Opel récentes, gagne ici en hauteur alors que beaucoup d'électriques adoptent des avants très fins, et des lamelles verticales lumineuses en dessinent le contour avant de s'estomper vers le centre. Sur les flancs, des bandeaux de verre éclairés remontent jusque dans le pavillon, le lettrage STX est rétroéclairé et des caméras remplacent les rétroviseurs. L'arrière, très vertical, presque tronqué, libérerait de la place dans le coffre selon la marque, et les feux horizontaux reprennent le motif des lamelles de l'avant. La teinte argent et bleu met en valeur des passages de roue très évasés et des porte-à-faux courts. C'est chargé, mais c'est cohérent.
Une aéro qui bouge
Opel met l'efficience en avant, avec des jantes en trois parties dessinées pour l'aérodynamique et chaussées de Goodyear en 285/35 R22. Des diffuseurs bleus se déploient sous la caisse à certaines vitesses, et des éléments du bouclier arrière s'écartent derrière les roues pour réduire la traînée. Pour le reste de la fiche technique, Opel ne donne rien, ou presque. Ni puissance, ni batterie, ni autonomie, pas même un coefficient de traînée, ce qui est franchement ballot pour un concept qui parle autant d'efficience. À bord, la marque ressort son principe
Painting with Light, déjà vu sur l'Experimental de 2023, avec des éclairages immersifs et des sièges allégés.
Un avant-goût de la prochaine Astra
Opel aime rappeler qu'elle a lancé le break en Europe avec l'Olympia Rekord Caravan de 1953, bien avant la Kadett Caravan puis l'actuelle Astra Sports Tourer. Le STX préfigure justement la prochaine génération de cette dernière, attendue en break électrique face à la future Skoda Octavia, elle aussi annoncée par un concept il y a environ un an. Florian Huettl, le patron de la marque, doit donner quelques précisions lors de la conférence de presse d'Opel au Mondial, où le STX est exposé aux côtés de la Corsa GSE et de la monoplace de Formule E maison.
On en dit quoi ?
C'est quand même courageux de défendre le break en 2026, alors que tout le marché court après les SUV. Le format est plus logeable que la plupart des SUV, souvent plus efficient aussi, et il ne méritait pas de disparaître. On attend surtout de voir ce que la future Astra gardera de ce festival de lumière, parce que les concepts Stellantis perdent souvent pas mal de plumes en passant à la série. Si le dessin général survit, on signe tout de suite.