Zeekr 7X restylé : ce SUV familial à 52 990 euros recharge plus vite qu'un Tesla Model Y

On en dit quoi ?



Sur le papier, ce restylage est bien pensé : plus de puissance, des aides à la conduite plus sérieuses et un prix qui ne bouge pas, face à un Model Y toujours référence du segment. La recharge en 10 minutes est un vrai argument, probablement le meilleur du marché à ce tarif, mais encore faut-il croiser une borne capable de suivre, et on en est quand même encore loin par chez nous. L'absence de bonus écologique pèse aussi dans l'équation face aux concurrents produits en Europe. Il n'empêche, voir un SUV familial à 53 000 euros ridiculiser les temps de charge de voitures bien plus chères, ça situe la vitesse à laquelle avancent les constructeurs chinois.