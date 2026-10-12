Zeekr 7X restylé : ce SUV familial à 52 990 euros recharge plus vite qu'un Tesla Model Y
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Mondial de l'Auto ouvre ses portes à Paris, et Zeekr en profite pour dévoiler le restylage du 7X, son SUV familial devenu le best-seller de la marque en Europe face au Tesla Model Y. La puissance augmente, les aides à la conduite changent de fournisseur, et surtout le 10 à 80 % est toujours expédié en 10,5 minutes, un chrono qu'aucune électrique vendue à ce prix ne propose chez nous.
La version d'entrée de gamme Core garde sa batterie LFP de 75 kWh en architecture 800 volts et avale toujours jusqu'à 450 kW en courant continu. Le plein de 10 à 80 % tombe donc en 10,5 minutes selon le constructeur, à condition de trouver une borne qui dépasse les 400 kW, et c'est là que ça se complique puisqu'elles sont encore très rares en France. Sur les 360 kW des grands réseaux, comptez plutôt 13 minutes. Les versions Long Range et Privilege, avec leur batterie de 100 kWh, demandent 15 minutes. C'est quand même nettement mieux qu'un Tesla Model Y, qui monopolise son Superchargeur une demi-heure pour le même exercice.
Le moteur arrière passe à 455 ch sur les versions Core et Long Range. La Privilege à quatre roues motrices culmine maintenant à 680 ch et abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. L'autonomie ne bouge presque pas, avec 627 km au mieux sur la Long Range. Côté look, il faudra un œil exercé pour repérer les boucliers redessinés, la plaque arrière qui remonte dans le hayon et les deux teintes inédites du catalogue. À bord, on retrouve le grand écran mini-LED de 16 pouces et la puce Snapdragon 8295 qui animait déjà l'ancien modèle.
La vraie nouveauté ne se voit pas. Le 7X adopte des aides à la conduite signées Bosch, avec sept caméras et trois radars pour gérer le régulateur adaptatif, les changements de voie et le stationnement automatique. S'ajoute un stationnement à distance depuis l'application, en option, et réservé pour le moment aux iPhone compatibles.
Pas de LiDAR par contre, un capteur que la version chinoise embarque pourtant sur son toit. Le tarif d'entrée ne bouge pas : 52 990 euros en version Core, pour des livraisons prévues au premier trimestre 2027. Produit en Chine, le SUV n'a en plus droit à aucun bonus écologique.
Sur le papier, ce restylage est bien pensé : plus de puissance, des aides à la conduite plus sérieuses et un prix qui ne bouge pas, face à un Model Y toujours référence du segment. La recharge en 10 minutes est un vrai argument, probablement le meilleur du marché à ce tarif, mais encore faut-il croiser une borne capable de suivre, et on en est quand même encore loin par chez nous. L'absence de bonus écologique pèse aussi dans l'équation face aux concurrents produits en Europe. Il n'empêche, voir un SUV familial à 53 000 euros ridiculiser les temps de charge de voitures bien plus chères, ça situe la vitesse à laquelle avancent les constructeurs chinois.
10 minutes à la borne
La version d'entrée de gamme Core garde sa batterie LFP de 75 kWh en architecture 800 volts et avale toujours jusqu'à 450 kW en courant continu. Le plein de 10 à 80 % tombe donc en 10,5 minutes selon le constructeur, à condition de trouver une borne qui dépasse les 400 kW, et c'est là que ça se complique puisqu'elles sont encore très rares en France. Sur les 360 kW des grands réseaux, comptez plutôt 13 minutes. Les versions Long Range et Privilege, avec leur batterie de 100 kWh, demandent 15 minutes. C'est quand même nettement mieux qu'un Tesla Model Y, qui monopolise son Superchargeur une demi-heure pour le même exercice.
Jusqu'à 680 chevaux
Le moteur arrière passe à 455 ch sur les versions Core et Long Range. La Privilege à quatre roues motrices culmine maintenant à 680 ch et abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. L'autonomie ne bouge presque pas, avec 627 km au mieux sur la Long Range. Côté look, il faudra un œil exercé pour repérer les boucliers redessinés, la plaque arrière qui remonte dans le hayon et les deux teintes inédites du catalogue. À bord, on retrouve le grand écran mini-LED de 16 pouces et la puce Snapdragon 8295 qui animait déjà l'ancien modèle.
Un stationnement piloté depuis un iPhone
La vraie nouveauté ne se voit pas. Le 7X adopte des aides à la conduite signées Bosch, avec sept caméras et trois radars pour gérer le régulateur adaptatif, les changements de voie et le stationnement automatique. S'ajoute un stationnement à distance depuis l'application, en option, et réservé pour le moment aux iPhone compatibles.
Pas de LiDAR par contre, un capteur que la version chinoise embarque pourtant sur son toit. Le tarif d'entrée ne bouge pas : 52 990 euros en version Core, pour des livraisons prévues au premier trimestre 2027. Produit en Chine, le SUV n'a en plus droit à aucun bonus écologique.
On en dit quoi ?
Sur le papier, ce restylage est bien pensé : plus de puissance, des aides à la conduite plus sérieuses et un prix qui ne bouge pas, face à un Model Y toujours référence du segment. La recharge en 10 minutes est un vrai argument, probablement le meilleur du marché à ce tarif, mais encore faut-il croiser une borne capable de suivre, et on en est quand même encore loin par chez nous. L'absence de bonus écologique pèse aussi dans l'équation face aux concurrents produits en Europe. Il n'empêche, voir un SUV familial à 53 000 euros ridiculiser les temps de charge de voitures bien plus chères, ça situe la vitesse à laquelle avancent les constructeurs chinois.